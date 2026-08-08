Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y cambios este sábado 8 de agosto de 2026

Este sábado, España da inicio a su jornada con una mezcla típica de agosto: mucha calor, cielos que oscilan entre lo variable y lo despejado, y algunas tormentas que podrían hacer su aparición más tarde en el día. La AEMET ha emitido un aviso especial ante la ola de calor, que afecta intensamente a extensas zonas del país.

En términos generales, esta jornada traerá un clima más inestable en el norte y en el nordeste, mientras que el sur, el interior y gran parte del litoral mediterráneo continuarán bajo un ambiente seco y muy caluroso. El verano no tiene intención de bajar el ritmo por el momento.

Panorámica general del día

La previsión para la Península indica cielos poco nubosos o incluso despejados al inicio del día en la mayor parte del territorio. No obstante, el noroeste, la zona de Alborán y el bajo Ebro comenzarán con más nubes y algunas precipitaciones en Galicia.

A medida que transcurra el día, se espera que aumente la nubosidad en el norte y en el sureste, donde lo más probable es que se registren chubascos y tormentas durante la tarde. Algunos de estos episodios podrían manifestarse con granizo y rachas de viento intensas, especialmente en las áreas del valle del Ebro y en el interior de Cataluña.

En el norte peninsular : mayor cantidad de nubes y más posibilidades de chubascos.

: mayor cantidad de nubes y más posibilidades de chubascos. En el este : tarde activa con tormentas localmente intensas.

: tarde activa con tormentas localmente intensas. En el sur : calor extremo y clima más estable.

: calor extremo y clima más estable. En Canarias: ambiente veraniego, con alisio y ligera calima en altura.

Temperaturas: calor de agosto, sin pedir permiso

El calor seguirá siendo el protagonista indiscutible en casi toda España. Se anticipa que las máximas aumenten en el área cantábrica y en los litorales del Mediterráneo, pero el verdadero foco de calor estará en la mitad sur y en el cuadrante nordeste, donde se estima que se superen los 35 grados sin problema alguno.

En el valle del Guadalquivir, las temperaturas podrían llegar hasta los 40 grados, de acuerdo a la previsión nacional, mientras que en muchas áreas del interior, las temperaturas nocturnas seguirán siendo tropicales, sin bajar de 20 grados en la mayoría de los casos.

Zona Tendencia térmica Madrid máxima de 37,9 °C y mínima de 22,7 °C, con 0% de lluvia Barcelona máxima de 30 °C y mínima de 24 °C, sin precipitaciones previstas Andalucía calor excesivo, con valores entre 20 y 41 °C dependiendo de la zona Canarias máximas de 32 a 36 °C, con picos locales aún más altos en áreas específicas

En Madrid, la previsión sugiere que se vivirá un día intenso, de esos en los que encontrar sombra resulta imprescindible. La capital no registrará lluvias y se espera que la temperatura máxima sea de aproximadamente 37,9 grados, con una mínima de 22,7.

Zonas con más inestabilidad

La parte más activa de la jornada se concentrará en el norte y el nordeste. La previsión apunta a la posibilidad de chubascos y tormentas en la segunda mitad del día en Castilla y León, el Pirineo y partes del valle del Ebro, con un riesgo de intensidad notable y posible granizo.

Tanto en Cataluña como en áreas cercanas al bajo Ebro, la tarde puede traer un escenario complicado, con episodios localmente intensos. Por el contrario, el oeste de Galicia recibirá las primeras lluvias a medida que un frente se aproxime, con una tendencia a extenderse a otros lugares cercanos.

Galicia : más nubosidad y lluvias a causa del frente.

: más nubosidad y lluvias a causa del frente. Aragón y la región del Ebro: desarrollo de nubosidad en evolución.

y la región del Ebro: desarrollo de nubosidad en evolución. Cataluña : riesgo de tormentas intensas durante la tarde.

: riesgo de tormentas intensas durante la tarde. Castilla y León: chubascos y tormentas, algunas de ellas fuertes.

Canarias: sol, alisio y alguna nube baja

En Canarias, se anticipa que los intervalos nubosos dominarán en el norte de las islas más elevadas y en el norte y oeste de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. El resto de las islas tenderá a estar más soleado.

Las temperaturas apenas presentarán cambios, con máximas que oscilarán entre 32 y 36 grados, y valores que pueden ser algo más altos en zonas como el sureste de Gran Canaria o en partes concretas de Tenerife. El viento soplará del nordeste con una intensidad que irá de moderada a fuerte, y es posible que se intensifique en áreas donde suele acelerarse el alisio.

Asimismo, se prevé una ligera calima en altura en la mitad oriental del archipiélago, así que es recomendable no bajar la guardia: aunque el cielo parezca despejado, el ambiente puede estar cargado.

Viento, nubes y ese agosto que no afloja

En la Península, el viento será moderado en Galicia y en el Estrecho, con la posibilidad de rachas fuertes asociadas a las tormentas. En los litorales del sur peninsular, se prevé un poniente moderado, mientras que en el Mediterráneo, el calor continuará causando estragos.

La combinación de calor, nubosidad en evolución y aire más seco en algunas áreas explica por qué el mapa del tiempo de hoy presenta una considerable desigualdad. En agosto, la atmósfera parece disfrutar de su propia narrativa: mientras en una parte del país el asfalto se derrite, en otra se escuchan truenos a media tarde.

Curiosidades meteorológicas del día