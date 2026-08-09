Pronóstico del Tiempo en España: calor, tormentas y más de 35 grados este domingo 9 de agosto de 2026

El término que dominará hoy es sin duda el calor, aunque no hay que olvidar las tormentas que podrían dejar su huella en la tarde en algunas regiones del este y del norte del país. La gran mayoría de España disfrutará de cielos mayormente despejados y temperaturas que superarán los 35 grados en la zona sur y en el noreste.

En Madrid, el tiempo seguirá estable, seco y algo turbio debido a la calima, con temperaturas elevadas desde las primeras horas del día, alcanzando máximas que rondan los 35-38 grados según diversas fuentes consultadas.

Panorama general en España

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un domingo donde los cielos estarán mayormente despejados o ligeramente nublados en la Península, excepto en Galicia y el Cantábrico, que verán más nubes. También se anticipa un aumento de la inestabilidad, con posibles chubascos y tormentas en el este y el norte, siendo algunas de estas particularmente intensas en Navarra y el norte de Aragón.

Las temperaturas descenderán en el Cantábrico y en Canarias, mientras que en Baleares y el nordeste el calor se intensificará. Aun así, el termómetro seguirá marcando más de 35 grados en las regiones del sur y en el cuadrante nordeste. El viento soplará de manera moderada, con rachas más fuertes en Canarias, y podría haber brumas y nieblas costeras en varios puntos.

Zonas donde más se notará el calor

En el sur peninsular, el día seguirá con un ambiente estival donde la sombra será un recurso valioso. El resumen por regiones indica máximas muy elevadas en Andalucía, con temperaturas que podrían acercarse a los 39 grados. Asimismo, en los interiores de Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana los termómetros también marcarán cifras considerablemente altas.

Zona Tiempo previsto Temperaturas Madrid Poco nuboso, con calima 21-38 °C según una previsión; 23-35 °C en otra Andalucía Poco nuboso, con brumas en el litoral y tormentas en sierras del interior oriental 20-39 °C Aragón Mañana tranquila y tarde con chubascos fuertes en el tercio norte 17-39 °C Cataluña Intervalos nubosos y posible tormenta al final de la tarde en el oeste de Lleida 16-39 °C Comunidad Valenciana Sol, nubes por la tarde y posibles chubascos en el interior 19-38 °C

Madrid: sol, calima y poco margen para el paraguas

Para la capital, las previsiones indican un domingo completamente seco. No se esperan lluvias, la humedad será baja y el viento se moverá de forma suave, con dirección sur y suroeste durante diferentes horas del día. La máxima se sitúa entre 35 y 36,2 grados, dependiendo de las distintas fuentes consultadas, mientras que la mínima oscila entre 20,7 y 23 grados.

Esto se traduce en un día de calor considerable y un clima bastante estable. Las nubes serán escasas, alrededor de un 8% según una de las previsiones, ofreciendo una sensación general de un día muy despejado, donde dejar el coche al sol se convertirá en un verdadero desafío para la resistencia.

Qué puede pasar por la tarde

La parte más activa del día se presentará en el este y en áreas montañosas. AEMET y otros medios prevén chubascos y tormentas en Aragón, Cataluña y el norte de Navarra, con posibilidades de que algunos sean fuertes y vengan acompañados de granizo en lugares específicos.

Este repunte de inestabilidad se alinea con la tendencia semanal hacia un clima más cálido de lo habitual, pero con episodios aislados de lluvias convectivas en el interior y en el noreste. En otras palabras: mucho sol, calor considerable y algunas nubes dispuestas a provocar un espectáculo.

Para seguir el día sin sustos

Bebe agua con regularidad, aunque no tengas sed.

Intenta evitar esfuerzos intensos durante las horas más calurosas si te encuentras en zonas muy calurosas.

Mantente atento a las tormentas si viajas por Aragón , Navarra o el interior de Cataluña .

, o el interior de . En Madrid, el principal reto será el calor sostenido, en lugar de la posible lluvia.

Un apunte curioso sobre el verano y el clima

En España, agosto habitualmente trae un clima seco y muy cálido, pero eso no significa que no nos sorprenda. A veces, el cielo pasa de estar «limpio» a soltar «traca de tormentas» en cuestión de horas, casi como si el verano quisiera compartir su particular sentido del humor.

Y para aquellos que miran al cielo de otra manera: las noches tropicales siguen siendo un clásico durante estas fechas en muchas partes del país, por lo que disfrutar de un buen descanso puede convertirse en todo un reto, especialmente en grandes urbes como Madrid.