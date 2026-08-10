Pronóstico del Tiempo en España: calor intenso y cambios localizados este lunes 10 de agosto de 2026

El lunes despierta en España con un guion bien conocido para agosto: calor considerable, estabilidad en gran parte del territorio y alguna que otra sorpresa nubosa por la tarde en el tercio oriental. La previsión indica un día mayormente seco en amplias regiones, aunque se esperan tormentas locales donde la topografía y la evolución del día marquen diferencias.

En el panorama general, el clima muestra cielos mayormente despejados o poco nubosos en buena parte del país, aunque Galicia y varias zonas del Cantábrico pueden empezar con más nubes, evolucionando hacia claros. No es momento de guardar el abanico, pero sí de estar atentos al cielo si te encuentras en áreas montañosas o en la franja este de la península.

Panorama general

Predominio de cielos poco nublados o despejados en gran parte de España .

. Crecimiento de nubosidad en el tercio oriental y montañas del norte, con posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde.

Ascenso de las temperaturas en el noroeste y en el área de Alborán, donde las máximas superarán los 35 grados en el sur y el cuadrante noreste.

Mínimas un poco más bajas en el oeste peninsular, aunque las noches seguirán siendo muy agradables en la costa mediterránea y en las islas.

Temperaturas: el calor persiste

El comportamiento térmico será inequívocamente desigual. Según Meteovigo, las temperaturas máximas del lunes aumentarán en Galicia y parte del noroeste, con Ourense incrementando 3 grados, mientras que A Coruña, Pontevedra, Oviedo y Zamora sumarán 2. En contraste, Girona, Vitoria y Zaragoza verán una disminución de 2 grados, y en muchas regiones del centro y del este la bajada se aproximará a 1 grado.

En la clasificación de máximas, el calor aprieta en el interior y el sur. Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y Lleida podrían alcanzar los 38 grados; Toledo y Jaén se quedarían en 37; y Zaragoza y Murcia en 36. Para Madrid, los datos consultados sitúan la máxima en 36 grados y la mínima en 21, con ambiente seco y sin lluvias a la vista a lo largo del día.

Ciudad Máxima prevista Mínima prevista Situación destacada Madrid 36 °C 21 °C Cielo despejado y viento suave Sevilla 38 °C — Calor muy intenso Córdoba 38 °C — Jornada sofocante Zaragoza 36 °C — Descenso de 2 grados Barcelona 32,6 °C 26,3 °C Noche muy templada y alto índice UV

Dónde pueden aparecer chubascos

La otra vertiente del lunes se aprecia en el tercio oriental y en diversas montañas del norte. La previsión nacional indica chubascos y tormentas dispersas por la tarde, con especial atención en el Pirineo de Lleida, en el sur de Tarragona y en puntos del interior de la Comunidad Valenciana.

En Cataluña, la jornada se caracteriza por intervalos nubosos y la probabilidad de chubascos y tormentas aisladas, especialmente por la tarde. En la Comunidad Valenciana, se espera un cielo nuboso, con precipitaciones y tormentas, más intensas en el interior; mientras que en Andalucía prevalecerán cielos poco nubosos, aunque se prevén tormentas en las sierras del interior oriental y riesgo de granizo.

Viento, humedad y sensaciones

Aunque el viento no será el actor principal, sí actuará como un acompañante variable. En Madrid, se anticipa viento suave que cambiará de dirección durante el día sin posibilidad de precipitaciones. En otras regiones, el flujo será generalmente moderado y ajustado al terreno, con intervalos más activos en áreas expuestas.

La humedad y las noches tropicales seguirán dando ritmo al verano, sobre todo en la costa mediterránea y en las islas. Barcelona registra una mínima de 26,3 grados, una cifra más típica de una larga tarde que de una fresca madrugada. En otras palabras, hoy el aire acondicionado va a tener un día complicado.

Lo que dejan los modelos para los próximos días

Los últimos análisis apuntan a una idea clara: el calor se mantendrá intenso, aunque con variaciones en su distribución entre regiones. Meteovigo y Meteored destacan oscilaciones térmicas en los próximos días, con aumentos en unas áreas y descensos en otras, además de la posibilidad de tormentas más activas en el este y el nordeste conforme avance agosto.

Aemet, por su parte, se centra en un patrón de temperaturas superiores a lo habitual para la temporada y en una escasez de precipitaciones en amplias zonas del país, salvo algunos episodios locales de convección en el interior y en el área mediterránea. En resumen práctico: mucha protección solar, agua a mano y atención al cielo si te toca viajar por carretera o montaña.

Curiosidades del día