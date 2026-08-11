Pronóstico del Tiempo en España: calor extremo y tormentas aisladas para este martes 11 de agosto de 2026

Este martes, el tiempo en España tiene dos protagonistas bien definidos: el calor y algunas tormentas que podrían asomarse hacia el final de la jornada. En amplio territorio, los cielos se mostrarán mayormente despejados o con pocas nubes, aunque el este y las áreas montañosas se animarán por la tarde.

Las temperaturas continuarán en niveles altos, superando los 35 grados en diversas localizaciones, con máximas cercanas a los 40 en el valle del Guadalquivir. En Madrid, se espera que el mercurio oscile entre los 19 y 37 grados, con escasa nubosidad y una probabilidad de lluvia del 0%.

Aspectos destacados del día

Predominio de clima estable en gran parte de España , con cielos poco nubosos o despejados.

, con cielos poco nubosos o despejados. Brumas, nieblas y nubes bajas en la mañana en puntos de Galicia y en el área mediterránea, aunque se espera una mejora a lo largo del día.

y en el área mediterránea, aunque se espera una mejora a lo largo del día. Posibles tormentas en zonas montañosas del norte por la tarde y, con mayor probabilidad, en el Pirineo oriental y otras áreas del este peninsular.

Calor intenso en Andalucía , donde algunos puntos pueden superar los 40 grados en la vertiente atlántica.

, donde algunos puntos pueden superar los 40 grados en la vertiente atlántica. Viento generalmente suave, aunque se registrarán rachas más intensas asociadas a las tormentas.

Regiones más calurosas

El mapa de temperaturas para hoy se pinta de forma clara: el sur y gran parte del interior vivirán un día de intenso calor. Andalucía se encuentra entre las áreas más afectadas, con avisos por altas temperaturas en varias provincias, donde las máximas pueden sobrepasar los 40 grados en partes del valle del Guadalquivir.

En Madrid, se prevé un ambiente seco y muy caluroso, con una máxima que alcanzará los 36,7 grados, según algunas previsiones. Otras fuentes elevan esta cifra hasta los 37 grados, manteniendo la tónica de sol, calor y baja actividad meteorológica en la ciudad.

Posibilidad de tormentas

La tarde podría cambiar el escenario en el norte y el este de la península. La información disponible indica el desarrollo de nubes en las montañas y posibles chubascos y tormentas en el Pirineo oriental, así como en el interior de Cataluña, Aragón y algunas zonas de Comunidad Valenciana y Murcia.

No se anticipa una lluvia generalizada, sino eventos muy localizados. Sin embargo, en estas situaciones es bueno estar atentos, ya que las tormentas estivales suelen llegar de manera sorpresiva: aparecen, descargan y se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos.

Previsión por zonas

Zona Situación prevista Temperaturas Madrid Cielos despejados y 0% de lluvia 19 a 37 ºC Andalucía Sol radiante, brumas en la costa y posibles tormentas en las sierras orientales 17 a 41 ºC Cataluña Poco nuboso en la mañana y mayor nubosidad por la tarde en el norte 16 a 38 ºC Castilla y León Cielos despejados, con nubes en evolución en las montañas 12 a 37 ºC Canarias Intervalos nublados, viento moderado del nordeste y algo de calima 18 a 30 ºC

Panorama del resto del país

De manera general, el clima continuará seco y muy cálido en la mayor parte del territorio. Las temperaturas máximas tenderán a elevarse ligeramente en muchas zonas de España, marcando un aumento más notable en el norte y noroeste, aunque el calor del centro y sur seguirá siendo el protagonista.

En el extremo norte peninsular, Galicia y el Cantábrico occidental comenzarán con nubosidad y algunas lluvias débiles y dispersas, aunque mejorarán durante el día. En el Mediterráneo, la mañana puede traer brumas y nubes bajas, mientras que por la tarde aumentará la formación de nubes en áreas montañosas.

Curiosidades meteorológicas para tener en cuenta