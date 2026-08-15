Pronóstico del Tiempo en España: chubascos, calor y sorpresas este sábado 15 de agosto de 2026

Este sábado, el pronóstico del tiempo en España ofrece un panorama muy interesante: el calor permanece presente, se prevé un leve descenso en algunas áreas y se anticipan tormentas por la tarde en gran parte del interior y del este.

La capital, Madrid, se enfrentará a un día de cielos nublados, con probabilidad de algunos chubascos matutinos y un ambiente más revuelto de lo habitual para este mes de agosto. Se esperan temperaturas que alcanzarán los 32 grados como máximo y unas mínimas alrededor de los 20.

Panorama general en España

El pronóstico preparado sugiere un cambio en las condiciones climáticas en comparación con los días de intenso calor: aunque el ambiente se mantendrá veraniego, se prevé menos extremidad y mayor presencia de nubes en diversas zonas del país.

Según la información consultada, el paso de una vaguada atlántica dará lugar a cielos predominantemente nublados, con lluvias débiles en el Cantábrico, mientras que chubascos o tormentas aisladas se presentan en el interior, especialmente en regiones de Castilla-La Mancha, el Sistema Ibérico y partes del nordeste.

En el norte, se espera un descenso de las temperaturas máximas.

En el sudoeste y Baleares , el calor será más intenso que en otros lugares.

, el calor será más intenso que en otros lugares. En las costas mediterráneas y del sur, las noches seguirán sin llegar a considerarse frescas.

En Canarias, el alisio moderado traerá rachas fuertes en áreas expuestas.

Las zonas con más movimiento

La mitad oriental de la península se perfila como el área más inestable. Cataluña, Aragón, la Comunidad Valenciana y partes de Andalucía podrían ver chubascos y tormentas por la tarde, con la posibilidad de que algunas sean localmente intensas en zonas montañosas.

Por otro lado, en el Cantábrico, lo que destaca no son las tormentas, sino la humedad y la presencia de nubes bajas: allí se esperan lluvias débiles junto con posibles brumas o nieblas costeras al amanecer.

Zona Tendencia del día Riesgo principal Norte cantábrico Más nubosidad y lluvia débil Brumas y cielo cerrado Interior peninsular Inestabilidad vespertina Tormentas locales Mediterráneo Calor y nubes de evolución Chubascos aislados Suroeste Más calor que en el resto Temperaturas altas Canarias Viento del nordeste y cielos variables Rachas fuertes en zonas expuestas

Madrid: calor, nubes y alguna llovizna matutina

En la capital, las previsiones son bastante coherentes: la máxima rondará los 32 grados, mientras que la mínima se establecerá cerca de los 20, con vientos suaves y la posibilidad de algunas lluvias débiles por la mañana o alrededor de media mañana.

No se avizora un día en el que el paraguas sea esencial, pero es recomendable echar un vistazo al cielo antes de salir. Por la tarde, la situación parece un poco más estable, con menos posibilidades de lluvia.

Máxima : 32 ºC aprox.

: 32 ºC aprox. Mínima : 20 ºC aprox.

: 20 ºC aprox. Viento : flojo, entre noreste y este en diferentes momentos del día.

: flojo, entre noreste y este en diferentes momentos del día. Lluvia: posibilidad de llovizna o chubasco débil por la mañana.

Temperaturas: bajan, pero no hay que sacar la chaqueta

La tendencia sugiere un descenso de las temperaturas, especialmente en el norte y áreas del interior del norte. Sin embargo, en la mayor parte del país, los registros seguirán siendo característicos del mes de agosto.

Las fuentes consultadas indican que se prevén máximas por encima de los 35 grados en el sudoeste y en ciertos puntos de Baleares, mientras que en otras zonas se podrá notar un respiro en comparación con días previos. Las noches también seguirán siendo complicadas en el sur y en la costa mediterránea, donde las mínimas podrían ser altas y poco propicias para dormir a gusto.

Viento, polvo y pequeños matices

El viento tendrá un comportamiento variable. En la península, soplará suavemente en muchas áreas, aunque se anticipan rachas más fuertes en zonas expuestas; el levante se consolidará en el Estrecho y Alborán, mientras que en Canarias predominará el alisio.

Adicionalmente, existe la posibilidad de calima ligera en el Alborán y en Lanzarote y Fuerteventura, un fenómeno habitual en agosto que no contribuye en nada a las imágenes nítidas ni a la calma.

Levante en el Estrecho y Alborán.

en el Estrecho y Alborán. Viento del nordeste en litorales del sudeste.

Componentes variables en el interior.

Calima puntual en zonas del sur y en las Canarias orientales.

Un detalle curioso para no mirar solo al termómetro

Agosto en España es conocido por su irregularidad: puede brindar jornadas secas y muy cálidas, pero también ocasiones de tormentas que irrumpen sin aviso y sin cortesía.

Y ya que hoy el cielo quiere ser el protagonista, aquí va una curiosidad que resulta útil: cuando el calor se intensifica y la nubosidad comienza a aumentar por la tarde, lo mejor no es confrontar a la nube, sino tener un paraguas a mano y un plan alternativo en mente. El meteorólogo puede no mojarse, pero un paseo sí puede hacerlo.