Pronóstico del tiempo en España este domingo 16 de agosto de 2026: tormentas, calor y rachas fuertes

Hoy, España se enfrenta a un domingo donde conviven el calor ardiente de pleno agosto y tormentas que pueden aparecer con fuerza en el interior y áreas montañosas. Todo un cóctel meteorológico.

La situación varía: en algunas regiones, los cielos se presentan más despejados, mientras que en otras se combinan nubosidad, granizo y rachas intensas de viento. Se puede decir que este domingo no se presta a planes improvisados: si decides salir, es mejor que observes el cielo antes de mirar la hora.

Panorama general del día

La Aemet adelanta la posibilidad de chubascos y tormentas fuertes en el interior de la península, sobre todo en los Pirineos y en los sistemas Bético e Ibérico, donde se prevén episodios muy fuertes, acompañados de granizo y viento intenso.

En el extremo norte del país, se anticipan cielos muy nubosos o completamente cubiertos, con precipitaciones débiles más habituales en el interior. Mientras tanto, en Canarias, se darán intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor altitud, y cielos más despejados en el resto de la región.

Además, se pueden registrar bancos de niebla por la mañana en el extremo norte y en el Estrecho, junto a algunas nubes bajas en el litoral de Alborán.

Temperaturas: calor persistente

Las temperaturas máximas experimentarán un aumento generalizado, sobre todo en Galicia, aunque se prevé que desciendan en el sudeste, Málaga, Huelva y Canarias.

La Aemet indica que se superarán los 35 grados en el cuadrante suroeste, Baleares, las depresiones del nordeste y, de forma puntual, en el suroeste de Galicia y en los litorales del Mediterráneo.

En Madrid, la alerta por calor establece las máximas en torno a los 38 grados en el área metropolitana y el sur, mientras que en la sierra se esperan unos 35 grados. Por su parte, en Barcelona, diversos pronósticos coinciden en un domingo cálido, con temperaturas máximas que rondan los 33,9 o 31 grados, y mínimas de 25,4 o 25 grados, dependiendo de la fuente consultada.

Las mínimas descenderán de manera general, salvo en Extremadura, donde se anticipan incrementos; sin embargo, las noches tropicales se mantendrán, sin bajar de 20 grados, en amplias áreas del suroeste, los litorales del Mediterráneo y, ocasionalmente, en el nordeste y el Cantábrico.

Avisos y zonas con más riesgo

Los avisos afectarán a varias comunidades por calor, lluvias y tormentas.

Aragón : aviso naranja por lluvias intensas y tormentas con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.

: aviso naranja por lluvias intensas y tormentas con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento. Navarra : aviso naranja por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con granizo considerable y viento muy fuerte.

: aviso naranja por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con granizo considerable y viento muy fuerte. Baleares : aviso naranja por máximas de hasta 39 grados en Mallorca .

: aviso naranja por máximas de hasta 39 grados en . Cataluña : avisos amarillos por calor en Barcelona , Girona , Lleida y Tarragona , con riesgo adicional de lluvias y tormentas en diversas provincias.

: avisos amarillos por calor en , , y , con riesgo adicional de lluvias y tormentas en diversas provincias. Comunidad Valenciana : aviso amarillo por calor en el interior sur de Valencia y en el litoral sur de Alicante .

: aviso amarillo por calor en el interior sur de y en el litoral sur de . Comunidad de Madrid: aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados.

El resto del país mostrará una situación variable, con más estabilidad en algunas áreas y una mayor actividad tormentosa en el tercio este y zonas montañosas.

Qué esperar por zonas

Zona Tiempo previsto Norte peninsular Cielos más nubosos, posibles lluvias débiles y nieblas matinales. Interior peninsular Desarrollo de nubes de evolución, tormentas y chubascos en la tarde. Pirineos, Ibérico y Bético Mayor riesgo de tormentas fuertes o muy fuertes, con granizo. Sudoeste Calor muy intenso, con máximas más de 35 grados en varias ubicaciones. Canarias Más nubes en el norte de las islas y ambiente más despejado en el resto.

Lo que cambia respecto a días anteriores

Las previsiones indican un cambio en las tendencias de agosto, con menos calor extremo en algunas áreas y un incremento de tormentas en otras, especialmente en la segunda mitad del mes.

No obstante, este domingo no trae una pausa total: el calor continúa haciendo mella en gran parte de España, mientras que las lluvias se distribuyen de manera desigual, algo muy habitual en un verano español con carácter propio y sin modales atmosféricos.

Curiosidades del día

Las tormentas veraniegas pueden formarse en pocas horas y descargar con gran intensidad en áreas concretas.

Las noches tropicales, cuando las temperaturas no bajan de 20 grados, convierten el acto de dormir en un reto casi tan exigente como correr una media maratón.

En Canarias, el alisio seguirá marcando el tiempo, trayendo viento moderado y posibles rachas intensas en zonas expuestas.

Si tienes planes de moverte por España, es recomendable que observes el cielo antes de salir, lleves agua y no te confíes: hoy el clima tiene dos caras, una de calor y otra de tormenta.