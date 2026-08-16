Pronóstico del tiempo en España este domingo 16 de agosto de 2026: tormentas, calor y rachas fuertes

Hoy, España se enfrenta a un domingo donde conviven el calor ardiente de pleno agosto y tormentas que pueden aparecer con fuerza en el interior y áreas montañosas. Todo un cóctel meteorológico.
La situación varía: en algunas regiones, los cielos se presentan más despejados, mientras que en otras se combinan nubosidad, granizo y rachas intensas de viento. Se puede decir que este domingo no se presta a planes improvisados: si decides salir, es mejor que observes el cielo antes de mirar la hora.
Panorama general del día
La Aemet adelanta la posibilidad de chubascos y tormentas fuertes en el interior de la península, sobre todo en los Pirineos y en los sistemas Bético e Ibérico, donde se prevén episodios muy fuertes, acompañados de granizo y viento intenso.
En el extremo norte del país, se anticipan cielos muy nubosos o completamente cubiertos, con precipitaciones débiles más habituales en el interior. Mientras tanto, en Canarias, se darán intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor altitud, y cielos más despejados en el resto de la región.
Además, se pueden registrar bancos de niebla por la mañana en el extremo norte y en el Estrecho, junto a algunas nubes bajas en el litoral de Alborán.
Temperaturas: calor persistente
Las temperaturas máximas experimentarán un aumento generalizado, sobre todo en Galicia, aunque se prevé que desciendan en el sudeste, Málaga, Huelva y Canarias.
La Aemet indica que se superarán los 35 grados en el cuadrante suroeste, Baleares, las depresiones del nordeste y, de forma puntual, en el suroeste de Galicia y en los litorales del Mediterráneo.
En Madrid, la alerta por calor establece las máximas en torno a los 38 grados en el área metropolitana y el sur, mientras que en la sierra se esperan unos 35 grados. Por su parte, en Barcelona, diversos pronósticos coinciden en un domingo cálido, con temperaturas máximas que rondan los 33,9 o 31 grados, y mínimas de 25,4 o 25 grados, dependiendo de la fuente consultada.
Las mínimas descenderán de manera general, salvo en Extremadura, donde se anticipan incrementos; sin embargo, las noches tropicales se mantendrán, sin bajar de 20 grados, en amplias áreas del suroeste, los litorales del Mediterráneo y, ocasionalmente, en el nordeste y el Cantábrico.
Avisos y zonas con más riesgo
Los avisos afectarán a varias comunidades por calor, lluvias y tormentas.
- Aragón: aviso naranja por lluvias intensas y tormentas con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes de viento.
- Navarra: aviso naranja por lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y tormentas con granizo considerable y viento muy fuerte.
- Baleares: aviso naranja por máximas de hasta 39 grados en Mallorca.
- Cataluña: avisos amarillos por calor en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona, con riesgo adicional de lluvias y tormentas en diversas provincias.
- Comunidad Valenciana: aviso amarillo por calor en el interior sur de Valencia y en el litoral sur de Alicante.
- Comunidad de Madrid: aviso amarillo por máximas de hasta 38 grados.
El resto del país mostrará una situación variable, con más estabilidad en algunas áreas y una mayor actividad tormentosa en el tercio este y zonas montañosas.
Qué esperar por zonas
|Zona
|Tiempo previsto
|Norte peninsular
|Cielos más nubosos, posibles lluvias débiles y nieblas matinales.
|Interior peninsular
|Desarrollo de nubes de evolución, tormentas y chubascos en la tarde.
|Pirineos, Ibérico y Bético
|Mayor riesgo de tormentas fuertes o muy fuertes, con granizo.
|Sudoeste
|Calor muy intenso, con máximas más de 35 grados en varias ubicaciones.
|Canarias
|Más nubes en el norte de las islas y ambiente más despejado en el resto.
Lo que cambia respecto a días anteriores
Las previsiones indican un cambio en las tendencias de agosto, con menos calor extremo en algunas áreas y un incremento de tormentas en otras, especialmente en la segunda mitad del mes.
No obstante, este domingo no trae una pausa total: el calor continúa haciendo mella en gran parte de España, mientras que las lluvias se distribuyen de manera desigual, algo muy habitual en un verano español con carácter propio y sin modales atmosféricos.
Curiosidades del día
- Las tormentas veraniegas pueden formarse en pocas horas y descargar con gran intensidad en áreas concretas.
- Las noches tropicales, cuando las temperaturas no bajan de 20 grados, convierten el acto de dormir en un reto casi tan exigente como correr una media maratón.
- En Canarias, el alisio seguirá marcando el tiempo, trayendo viento moderado y posibles rachas intensas en zonas expuestas.
Si tienes planes de moverte por España, es recomendable que observes el cielo antes de salir, lleves agua y no te confíes: hoy el clima tiene dos caras, una de calor y otra de tormenta.