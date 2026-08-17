Pronóstico del Tiempo en España: calor intenso y tormentas este lunes 17 de agosto de 2026

El tiempo de este lunes en España trae consigo dos elementos destacados: un calor asfixiante y tormentas esporádicas. La jornada comienza relativamente estable en muchas partes del territorio, aunque la atmósfera no da pie a excesivas confianzas.

Las previsiones indican temperaturas elevadas en amplias áreas, alcanzando máximas que pueden sobrepasar los 35 grados en el interior y con episodios de nubosidad y chubascos en el norte, este y en las zonas montañosas.

Un lunes caluroso, pero con alteraciones en el cielo

La tendencia general para la semana del 17 al 23 de agosto continúa reflejando valores térmicos superiores a lo habitual en el oeste, el norte y los litorales peninsulares, así como en los archipiélagos. En el interior oriental y en el tercio sur, las temperaturas se mantendrán más alineadas con lo que es común en esta época del año.

Respecto a la lluvia, el panorama varía en comparación con días anteriores: se prevé que la semana termine siendo más lluviosa de lo habitual, con la aparición de chubascos y tormentas que podrían ser localmente intensas a partir de la mitad de la misma. Este lunes y martes se presentarán condiciones estables, aunque no se descartan tormentas aisladas.

Regiones con más calor y mayor probabilidad de tormentas

El pronóstico para el día es bastante diáfano: el interior peninsular sufrirá el impacto térmico más severo, mientras que el norte y la zona mediterránea contarán con más posibilidades de observar nubosidad de evolución y chubascos ocasionales. AEMET y otros informes disponibles coinciden en esa tendencia general de estabilidad relativa al inicio de la semana, seguida de un repunte de inestabilidad más adelante.

En resumen, el mapa de hoy se podría interpretar de la siguiente manera:

Interior peninsular : calor intenso y cielos en términos generales poco nubosos, con oportunidad de tormentas en áreas montañosas.

: calor intenso y cielos en términos generales poco nubosos, con oportunidad de en áreas montañosas. Norte : mayor presencia de nubes y algunas precipitaciones, especialmente en la costa cantábrica.

: mayor presencia de nubes y algunas precipitaciones, especialmente en la costa cantábrica. Este y litoral mediterráneo : ambiente cálido, con posibilidad de chubascos tormentosos en áreas específicas.

: ambiente cálido, con posibilidad de chubascos tormentosos en áreas específicas. Archipiélagos: clima caluroso y respetando la estabilidad en términos generales.

El enfoque en las ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga

En Madrid, el calor se siente de verdad: los datos indican que la máxima alcanzará aproximadamente 37,1 grados, con una mínima de 22,3 y una probabilidad de lluvia del 0%. Además, se pronostica un índice UV alto, de hasta 8, así que el sol no será precisamente un visitante amable.

En Barcelona, el clima será más llevadero en comparación, aunque seguirá siendo caluroso: la máxima rondará los 30 grados y la mínima los 24, con una elevada humedad y sin precipitaciones a la vista.

En Valencia, el pronóstico señala una máxima cercana a 34,6 grados y una mínima de 25,3, también sin lluvia prevista. El viento soplará de manera suave, por lo que el calor se notará con más intensidad.

En Sevilla, el termómetro ascenderá hasta aproximadamente 36 grados, con mínima de 23 y cielos despejados de lluvias. En Málaga, la máxima está fijada en 31,4 grados, con una mínima de 25 y una muy baja probabilidad de lluvia.

Lo que podría suceder a lo largo del día

Durante la mañana, la estabilidad prevalecerá en gran parte del país, pero por la tarde, la nubosidad crecerá en sectores del este y en áreas montañosas, donde no se descarta que alguna tormenta decida hacer acto de presencia. El contraste térmico y la energía acumulada en la atmósfera favorecen estos eventos breves pero intensos.

Además, varias predicciones sugieren que las máximas seguirán superando los 35 grados en extensas zonas del país, con noches tropicales en las áreas del sur, el Mediterráneo y parte del nordeste. El calor, por ende, no solo no tiene intención de marcharse, sino que parece decidido a quedarse.

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