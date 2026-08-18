Pronóstico del Tiempo en España: jornada de intenso calor y alguna tormenta hoy, 18 de agosto de 2026

El climatológico de hoy en España presenta una mezcla bastante familiar para este mes de agosto: temperaturas elevadas, cielos generalmente despejados y alguna tormenta que podría asomar en algunas zonas del este y áreas montañosas del interior.

En Madrid, se esperan temperaturas que rondarán los 38 ºC, mientras que en ciudades como Zaragoza, Sevilla o Valencia también se anticipan valores bastante elevados. Por el contrario, la costa mediterránea podría experimentar más nubes y eventos de lluvia aislados, siendo Barcelona uno de los lugares más vigilados en este sentido.

Panorama general

La situación que se repetirá en el país será la de cielos poco nublados o perfectamente despejados, con calor intenso en la parte interior, donde las temperaturas seguirán superando lo que podría considerarse aceptable para quienes no busquen refugio en la sombra.

Las previsiones indican que el interior peninsular enfrentará una jornada especialmente dura, con máximas de 38 a 39 ºC en Madrid, Zaragoza y Sevilla, además de picos cercanos a 40 ºC en regiones del noreste y sureste.

Simultáneamente, la inestabilidad se concentrará más en el litoral mediterráneo y en áreas montañosas del noreste, donde durante la tarde es probable que se desarrollen nubes que generen chubascos o tormentas puntuales.

Ciudades más destacadas

Ciudad Máxima Mínima Estado del cielo Lluvia Madrid 38 ºC 22-23 ºC Despejado 0% Barcelona 30-33 ºC 25-27 ºC Nuboso con lluvia escasa hasta 75% Valencia 33 ºC 24 ºC Despejado 0% Sevilla 37-38 ºC 22-23 ºC Despejado 0% Zaragoza 39 ºC 20 ºC Poco nuboso 0% Palma 34 ºC 22-23 ºC Despejado 5%

En Madrid, además del calor, no se esperan lluvias y la jornada se desarrollará en un ambiente seco, con abundante sol. Por el contrario, en Barcelona las condiciones serán diferentes: se prevé nubosidad, posible lluvia escasa y una humedad considerable, lo que podría hacer que el bochorno se sienta más que la necesidad de un paraguas, aunque no será conveniente mantenerlo alejado.

En Valencia y Mallorca, el pronóstico se mantiene estable, con temperaturas elevadas y escasa probabilidades de lluvia. Mientras que en Sevilla, el calor volverá a ser sofocante, aunque no se anticipan precipitaciones.

Zonas con más riesgo de cambios

El mayor riesgo de inestabilidad se concentra en el litoral mediterráneo y en regiones del noreste peninsular, donde durante la tarde podrían formarse nubes que dejen chubascos aislados, incluso con alguna tormenta en áreas montañosas.

Además, varias previsiones indican que por la tarde podrían desarrollarse nubes de evolución en sectores del interior, especialmente en sistemas montañosos, lo que podría dar lugar a tormentas localizadas y muy irregulares. No se espera un día de fuertes precipitaciones; más bien, se trata de esos episodios breves que aparecen, descargan rápidamente y desaparecen sin previo aviso.

En el resto del país, predominan los ambientes secos, con mayor estabilidad en el oeste, buena parte del sur y amplias áreas del interior.

Qué esperar de las temperaturas

Calor intenso en casi toda la Península, con máximas que superan los 35 ºC en muchas capitales.

en casi toda la Península, con máximas que superan los en muchas capitales. Noches tropicales en regiones del suroeste y en litorales mediterráneos, según las previsiones generales.

en regiones del suroeste y en litorales mediterráneos, según las previsiones generales. Un descenso de temperaturas que será limitado o casi inexistente en muchas áreas, por lo que la jornada comenzará cálida y finalizará sin ofrecer demasiado alivio.

La temperatura más alta del día se espera que oscile entre los 39-40 ºC en puntos del interior y del valle del Ebro, mientras que en la costa cantábrica y en Canarias las cifras serán más suaves, aunque seguirán siendo veraniegas.

En Canarias, las previsiones apuntan a intervalos nubosos y temperaturas moderadas para la época, con Las Palmas de Gran Canaria alcanzando unos 27 ºC de máxima.

Curiosidades del día, sin solemnidad