Pronóstico del Tiempo en España este miércoles 19 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para este miércoles 19 de agosto muestra una España un poco menos calurosa, pero más activa. La AEMET indica un cambio significativo por la llegada de una DANA y un frente en el norte, lo que traerá consigo tormentas localmente intensas y granizo en diversas localidades.

A pesar del alivio térmico en algunas áreas, el calor persistirá en el centro, el valle del Ebro, Baleares y el sureste. Es decir, el verano no se despide fácilmente: solo se reubica y aporta algo de alboroto.

Así se presenta el día en España

En la Península y Baleares , la inestabilidad tomará fuerza en la mitad norte y el tercio este, trayendo chubascos y tormentas que podrían hacer acto de presencia en los Pirineos, el sistema Ibérico, la cordillera Cantábrica y los sistemas Béticos.

y , la inestabilidad tomará fuerza en la mitad norte y el tercio este, trayendo chubascos y tormentas que podrían hacer acto de presencia en los Pirineos, el sistema Ibérico, la cordillera Cantábrica y los sistemas Béticos. La AEMET advierte que algunas tormentas podrían ser fuertes, acompañadas de granizo y rachas intensas de viento.

advierte que algunas tormentas podrían ser fuertes, acompañadas de granizo y rachas intensas de viento. En el Cantábrico, un frente dejará cielos nublados y precipitaciones, mientras que por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en amplias zonas del interior.

En Canarias, se anticipan intervalos de nubes y algunas lluvias en las islas más montañosas.

Temperaturas: bajan en muchas áreas, pero el calor no cede

La principal novedad estará en las temperaturas máximas: descenderán de forma generalizada en casi todo el país, aunque aún podrían subir en puntos del Levante, Cataluña, Aragón y Baleares. A pesar de este descenso, el termómetro se mantendrá por encima de los 35 grados en regiones del centro, el Ebro, el noreste, Baleares, el sureste y la Comunidad Valenciana.

En Madrid, las previsiones citan una máxima de entre 34 y 35,5 grados, con mínimas de 20,8 a 24 grados, según las fuentes, sin lluvia a la vista y con vientos flojos a moderados del suroeste. En Barcelona, se espera que la máxima oscile entre 31 y 34,2 grados, con una probabilidad de lluvia muy baja y una humedad alta, lo que no invita precisamente a salir a hacer turismo activo.

Ciudad Máxima prevista Mínima prevista Lluvia Madrid 34-35,5 °C 20,8-24 °C 0% Barcelona 31-34,2 °C 25-25,9 °C 1% Zaragoza 41 °C 22 °C No prevista Sevilla 32 °C 20 °C No prevista Mallorca 35 °C 24 °C No prevista

Viento, nubes y un cielo más animado

El viento soplará, en general, de manera suave a moderada, con componente suroeste en gran parte de la Península. En el Estrecho y el mar de Alborán, se prevén intervalos de viento fuerte de poniente.

Además, la distribución de nubes será bastante desigual. Mientras que el norte y el este se llenarán de nubes, chubascos y tormentas, gran parte del oeste y del sur disfrutarán de cielos despejados o con intervalos nubosos, aunque el calor seguirá presente.

Aspectos a tener en cuenta hoy

Tormentas fuertes en el norte, el este y áreas montañosas.

Posibilidad de granizo y rachas muy intensas de viento en algunas zonas de tormenta.

Ampliación del descenso térmico, pero aún con un calor fuerte en varias comunidades.

Noches tropicales en los litorales mediterráneos, noreste y en algunos puntos del interior.

Para quienes piensen en guardar el abanico, hoy la atmósfera pide un poco de paciencia. La jornada combina alivio térmico con imprevistos, dejando claro que agosto sigue en su papel de protagonista que no se quiere ir aún.

Curiosidades del animal del día

El protagonista elegido para este cierre es el camaleón. Su habilidad no se limita a cambiar de color: también ajusta su tonalidad para comunicarse, regular su temperatura y responder a su entorno. Así que hoy tendría mucho que contar con este mapa de tormentas y variaciones de calor.

Además, sus ojos pueden moverse casi de forma independiente, permitiéndole observar dos direcciones a la vez. Un talento muy útil para sobrevivir, y que resulta bastante adecuado para un día en el que el cielo promete no ser aburrido.