Pronóstico del Tiempo: descenso térmico y tormentas este jueves

Este jueves, el tiempo experimentará un cambio notable. Según lo indicado por 20minutos, la entrada de una vaguada y una masa de aire más fresca provocará un descenso significativo en las temperaturas y dará lugar a tormentas fuertes en varias áreas de España.

Este cambio se produce tras unos días de calor y estabilidad. La premisa es clara: menos días soleados y más nubes amenazadoras, así como un descenso térmico que en algunas regiones del norte y del sureste podría variar entre 6 y 10 grados en solo 24 horas. En resumen, el armario de verano deberá coexistir con cierto cuidado meteorológico.

Qué cambia hoy

La AEMET menciona un “cambio de tiempo significativo” debido al paso veloz de una vaguada sobre la península, que se verá acompañado por la llegada de aire polar más fresco. Esto se traducirá en un incremento de la inestabilidad, precipitaciones en el norte y el este, y tormentas más activas en el tercio suroriental peninsular.

Asimismo, se prevé que la caída de temperaturas sea más acentuada en la zona cantábrica y en partes del sureste. En algunas áreas del norte, las máximas se situarán bastante por debajo de lo que se ha registrado en los días anteriores, mientras que en la costa mediterránea y Baleares la jornada podría presentar una dinámica más intensa hacia la tarde.

Zonas con más riesgo

Los avisos y la mayor posibilidad de fenómenos severos se centran en las siguientes áreas:

Zona Qué puede pasar Área cantábrica Descenso térmico significativo y lluvias más persistentes Nordeste peninsular Tormentas con riesgo de granizo y chubascos intensos Tercio suroriental Tormentas fuertes y rachas de viento intensas Baleares No se descartan episodios severos debido a la inestabilidad Extremo norte peninsular Posibles precipitaciones localmente intensas y persistentes hasta el lunes

En el entorno de los Pirineos, la AEMET no descarta la posibilidad de problemas puntuales por acumulaciones de agua. Además, en el sureste, la mezcla de calor residual e inestabilidad puede dar lugar a fenómenos muy bruscos, de esos que pueden llevarte a mirar al cielo dos veces antes de salir.

Cómo quedará el panorama en las próximas horas

La evolución del clima indica un jueves más fresco en gran parte del país, con cielos más cambiantes y un reparto desigual de las lluvias. En el norte y el este, la nubosidad y los chubascos serán más frecuentes, mientras que en otras áreas la jornada seguirá con intervalos más tranquilos, aunque sin bajar la guardia.

Aquí la clave está en la inestabilidad. Cuando entra una masa de aire frío en lo alto de una península ya caldeada, la atmósfera tiende a responder de manera activa. Y cuando la atmósfera se molesta, los paraguas no siempre son los que salen victoriosos.

Qué dice el pronóstico general

Descenso generalizado de las temperaturas, que estarán algo por debajo de lo habitual para esta época.

Precipitaciones en el norte y el este peninsulares, más abundantes en el tercio norte.

Tormentas fuertes en el sureste, con posibilidad de rachas muy intensas.

Persistencia de la inestabilidad hasta el fin de semana y, en el extremo norte, incluso más allá.

En Madrid, el termómetro llegará hoy a unos 31 grados, según la referencia de previsión utilizada para este artículo. No se tratará de un día de calor extremo, pero sí lo suficientemente movido como para que la sensación cambie tan pronto como sople un poco de viento o aparezca una nube con intenciones dudosas.

Lo que conviene vigilar

Si tienes planeado desplazarte por carretera o por montaña, es recomendable seguir la evolución horaria. Las tormentas veraniegas pueden mudarse con rapidez, descargando con fuerza en un abrir y cerrar de ojos y generando viento intenso en puntos concretos. Además, las precipitaciones localmente intensas pueden complicar pequeños cauces y lugares con mala evacuación del agua.

Por otro lado, es conveniente estar atento al cielo en el interior oriental y en zonas del nordeste, donde la convección puede activarse con mayor facilidad durante la tarde. Traducido al lenguaje cotidiano: si el ambiente se torna extraño, es mejor no confiarse ni en la vestimenta ni en el plan de playa improvisado.

Un par de curiosidades del día

Las tormentas de finales de verano son conocidas por aparecer de manera inesperada, justo después de un día bochornoso y aparentemente tranquilo. Son un poco como ese invitado que llega tarde, hace ruido y logra alterar el ambiente de toda la casa.

Y aunque hoy los protagonistas sean el aire frío y los chubascos, esta situación también sirve como recordatorio de que la atmósfera no entiende de rutinas: un día parece un agosto de manual y al siguiente te ves buscando una chaqueta ligera “por si acaso”.