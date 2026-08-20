Pronóstico del Tiempo en España para este jueves 20 de agosto de 2026: las temperaturas descienden y regresan las tormentas

Este jueves se presenta con un cambio notable en el tiempo de España: menos calor que los días anteriores, un cielo más cubierto y la llegada de tormentas en amplias áreas de la Península. La atmósfera, que había estado bastante juguetona, hoy opta por un “cambio de rumbo”.

La previsión indica que un frente proveniente del norte y aire frío en las capas altas de la atmósfera generarán un panorama inestable en gran parte del país. Se anticipan lluvias localmente intensas y la posibilidad de granizo en el interior norte, así como en el sureste y el sur de Baleares.

Qué espera AEMET para hoy

De acuerdo con el pronóstico publicado por la AEMET y citado por diversos medios, el tercio norte experimentará cielos muy nubosos o cubiertos, acompañados de chubascos que pueden ser persistentes y con tormenta. En el este y en Baleares, también se prevén chubascos y tormentas, algunas de las cuales podrían alcanzar intensidad significativa y venir con granizo.

En el resto de la Península, se prevén intervalos de nubes medias y bajas, aunque no se descarta la posibilidad de algún chubasco o tormenta aislada. En Canarias, el norte verá cielos más nublados, mientras que el sur se quedará más despejado, con presencia de alisio moderado.

Temperaturas: adiós al calor excesivo

El cambio más evidente estará en las temperaturas. AEMET anticipa descensos en casi toda la Península, con una notoria bajada de las máximas en el nordeste. Solo algunas mínimas experimentarán un ligero aumento en determinados puntos del litoral mediterráneo, mientras que en Baleares se esperan leves ascensos y en Canarias, pocos cambios.

No obstante, el calor no se esfumará de inmediato, como si se tratara de un mal pretexto: en el litoral mediterráneo y Baleares, aún se podrán alcanzar o superar los 35 grados, manteniendo noches por encima de los 20 grados en esas áreas.

Madrid: un día más llevadero

En Madrid, el día se perfila mucho más soportable que durante la ola de calor. Según los datos disponibles, se prevé una máxima de 30 grados y una mínima de 21 o 22 grados, con un cielo poco nublado o despejado por la mañana, que irá cubriéndose a medida que avanza el día.

No se anticipan precipitaciones en las primeras horas, aunque existe una pequeña probabilidad de tormenta en la tarde o noche. El viento será ligero, con dirección sudoeste y oeste, por lo que el paraguas puede quedar guardado, pero sin alejarlo demasiado “por si acaso”.

Zonas con mayor actividad atmosférica

Interior norte : chubascos intensos y persistentes, con tormentas que pueden ir acompañadas de granizo.

: chubascos intensos y persistentes, con tormentas que pueden ir acompañadas de granizo. Este peninsular : nubosidad en evolución y tormentas por la tarde, especialmente en zonas montañosas.

: nubosidad en evolución y tormentas por la tarde, especialmente en zonas montañosas. Baleares : posibilidad de tormentas fuertes, viento del suroeste y rachas intensas en determinados momentos.

: posibilidad de tormentas fuertes, viento del suroeste y rachas intensas en determinados momentos. Canarias: norte con más nubes, sur más despejado y alisio moderado.

En el valle del Ebro, el cierzo podrá soplar con fuerza en intervalos, y en el litoral de Alborán se notará la influencia del poniente. Al final del día, no se descarta la llegada de una tramontana fuerte en el Ampurdán.

Una atmósfera menos veraniega, sin dramatismos

La sensación general será la de un jueves más característico de finales de verano que de pleno calor intenso. Varios medios que reproducen el aviso de AEMET mencionan un descenso notorio del termómetro y un episodio de lluvias generalizadas en el norte y el este, algunas de ellas localmente muy intensas.

Sin embargo, no conviene bajar la guardia: la Península continúa siendo un territorio donde un cielo sereno puede transformarse en un episodio de tormentas en cuestión de horas. En meteorología, la prudencia es siempre una buena compañera; el chubasco también sabe ser espontáneo.

Curiosidades del día meteorológico