Los océanos en llamas: el termómetro marino marca récords históricos

El planeta presenta síntomas de fiebre, y el termómetro ya no solo se consulta en tierra. De acuerdo con los datos más recientes recopilados por el programa europeo Copernicus y publicados por varios medios como BBC Mundo, la temperatura media diaria de la superficie de los océanos fuera de las zonas polares ha alcanzado en agosto los 21,1 ºC, una cifra que marca un récord absoluto desde que se llevan a cabo mediciones sistemáticas, como se detalla en un informe de BBC Mundo.

Este nuevo récord se registra justo en un momento crítico de fortalecimiento de El Niño, un patrón natural del Pacífico tropical que, cuando se combina con el calentamiento global, actúa como un potente estimulante climáticos: incrementa aún más la temperatura del agua y altera el sistema atmosférico en direcciones alarmantes.

Un récord prematuro

Lo que preocupa no es solo el dato en sí, sino el timing. Por lo general, las temperaturas más altas de la superficie del océano se registran entre marzo y abril, al final del verano austral, cuando el hemisferio sur libera el calor acumulado. Sin embargo, este récord actual ha surgido en agosto, cuando, teóricamente, ya se habría alcanzado el pico. Es como si el mar hubiese quedado “recalentado” más tiempo del habitual.

En los últimos años, los informes climáticos han dejado claro que:

La media global de la temperatura superficial marina ha roto récord tras récord en 2023.

Los océanos han estado por encima de la media histórica durante más de una década.

El calor acumulado en los primeros 2000 metros de profundidad, lo que se conoce como contenido de calor oceánico, también se encuentra en niveles máximos.

La sinergia de estos factores sugiere que el océano no solo está más caliente en la superficie, sino que también está acumulando energía en sus profundidades, lo que prolonga y amplifica las consecuencias del calentamiento global.

El Niño: un combustible extra para un fuego ya encendido

El Niño es un viejo conocido en el ámbito de la climatología. Cada ciertos años, las aguas del Pacífico ecuatorial oriental se calientan entre 1 y 3 ºC más de lo habitual. Este mero “extra” genera efectos colosales: transforma los patrones de precipitación, desplaza tormentas e induce sequías en algunas regiones e inundaciones en otras. Cuando este fenómeno se presenta en un planeta que ya está 1,5 ºC más cálido que en tiempos preindustriales, el resultado es un océano que funciona en modo “turbo”.

En esta fase de El Niño, las anomalías térmicas en la zona central del Pacífico (la famosa zona 3.4) han alcanzado valores cercanos a los 2 ºC por encima de la media reciente. Esta situación, combinada con la tendencia general de calentamiento, empuja la media global de la superficie marina hacia ese nuevo récord de 21,1 ºC. Esta mezcla de variabilidad natural y presión humana ilustra de forma clara que el clima no se calienta de manera uniforme, sino que avanza en escalones.

Los expertos advierten que, incluso cuando El Niño pierda intensidad, el océano no retornará a la “normalidad” como antes. Simplemente volverá a una línea base que ya es más cálida que la de hace unas décadas, lo que significa que cada nuevo episodio de Niño parte de un nivel superior de calor.

Consecuencias de un océano con una media de 21,1 ºC

Que el océano esté más caliente no es un simple dato alarmante; trae consigo consecuencias muy concretas. Las más importantes se pueden agrupar en tres áreas principales:

Clima extremo en la superficie – Un océano más cálido evapora más agua, alimentando tormentas y huracanes más intensos. – El vapor adicional actúa como combustible para lluvias torrenciales y eventos de inundación repentinos. – El calor oceánico también puede extender las olas de calor en tierra, ya que el mar caliente deja de cumplir su función de “amortiguador” térmico.

Afectación a ecosistemas marinos – Las olas de calor marinas, episodios prolongados de temperaturas anómalas, se han multiplicado, perjudicando arrecifes de coral, praderas marinas y pesquerías. – Muchas especies están migrando hacia latitudes más frías, alterando las cadenas tróficas y complicando la vida de las comunidades pesqueras que dependen de ellas. – El calentamiento también reduce la disponibilidad de oxígeno disuelto, lo que favorece la aparición de zonas hipóxicas, es decir, “puntos muertos” en el mar.

Aumento del nivel del mar – Aproximadamente la mitad del incremento actual del nivel del mar se debe a la expansión térmica del agua: cuando el océano se calienta, se dilata. – El resto se atribuye al deshielo de glaciares y capas de hielo, que también responde al calor oceánico que erosiona las plataformas de hielo flotantes.

En términos más cotidianos, un océano más cálido se traduce en veranos costeros con aguas inusualmente cálidas, cambios en las temporadas de baño, así como un mayor riesgo de proliferación de algas nocivas y medusas, que se benefician del nuevo clima marino.

Perspectivas según la ciencia para el futuro inmediato

Los servicios climáticos internacionales coinciden en que el calentamiento de los océanos no es un “pico aislado”, sino parte de una tendencia sólida:

Desde los años 60, el contenido de calor oceánico ha ido en aumento constante y se ha acelerado en las últimas décadas.

La media global de la temperatura de la superficie marina fuera de los polos se sitúa actualmente entre 0,5 y 0,7 ºC por encima de la referencia de finales del siglo XX.

Los años 2023, 2024 y ahora 2026 se perfilan como un bloque de años extremadamente cálidos, tanto en la superficie como en sus profundidades.

En otras palabras: el océano está absorbiendo más del 90 % del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero. Esto mitiga, hasta cierto punto, el calentamiento del aire, pero a costa de transformar los mares en un inmenso depósito de energía. Cuando esa energía se libera en forma de tormentas extremas o cambios en las corrientes, el sistema climático responde con sorpresas desagradables.