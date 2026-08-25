Pronóstico del Tiempo en España este martes 25 de agosto de 2026

Este martes, el tiempo en España exhibe dos caras bien definidas: tranquilidad en gran parte del país y un ambiente revuelto en el norte. En el centro y el sur prevalecerán los cielos despejados, mientras que en el Cantábrico y el noroeste se mantendrán las nubes y la lluvia.

Para resumir: menos sorpresas que en días anteriores, pero es aconsejable no guardar el paraguas por completo. En el este y Baleares, el verano aún desea dejar su huella, aunque el termómetro disminuya un poco en ciertos lugares.

Panorama general del día

La desaparición de la borrasca permitirá que el tiempo estable se imponga sobre la mayor parte de la Península y Baleares. Sin embargo, el tercio norte no se libra del todo de la inestabilidad: cielos muy cubiertos desde el noroeste hasta la franja cantábrica y el oeste del Sistema Central, con precipitaciones en su recorrido.

Las lluvias serán especialmente intensas en el nordeste de Galicia y en el Principado de Asturias, donde también se anticipan tormentas ocasionales. En el resto del país, los cielos se presentarán poco nubosos o despejados, con algunas brumas por la mañana y una nubosidad baja que irá disminuyendo a medida que avancen las horas.

Temperaturas: bajan en el norte, suben en el este

La llegada de una nueva masa de aire provocará un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, especialmente notable en la mitad este de la Península. Así, se experimentará un amanecer un poco más fresco, de esos que incitan a reflexionar si abrir o no la ventana.

Las máximas se moverán en direcciones opuestas: disminuirán en Galicia, la cornisa cantábrica y la meseta norte, mientras que aumentarán en el resto del territorio continental y en Baleares. En áreas del prelitoral de la Comunidad Valenciana, la vega del Segura en Murcia y el archipiélago balear, los termómetros podrán superar los 35 grados.

Zona Estado del cielo Temperatura Observaciones Galicia Nuboso con lluvias Descenso térmico Precipitaciones más activas en el nordeste Cornisa cantábrica Muy nuboso Bajada de máximas Lluvias y alguna tormenta Meseta norte Intervalos nubosos Máximas a la baja Posibles brumas y nieblas altas Centro y sur Poco nuboso o despejado Subida de máximas Ambiente más estable Mediterráneo y Baleares Poco nuboso Calor aún notable Se mantienen los valores más altos

Madrid: algo de nubosidad y calor moderado

En Madrid, la mañana comenzará con nubes bajas y brumas en la Sierra, aunque se espera que al mediodía se despeje. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 30 grados, con un viento suave del suroeste.

Según los datos, se anticipa una jornada mayormente seca en la capital, con una baja probabilidad de lluvia, nubosidad variable y temperaturas máximas alrededor de los 28,4 grados. En definitiva, será un día que demandará una chaqueta ligera por la mañana y paciencia térmica por la tarde: el verano madrileño se resiste a marcharse.

Así se reparte el mapa por regiones

En Andalucía , se espera cielos nubosos con brumas y posibles lloviznas en la vertiente atlántica; en el resto, dominarán los cielos poco nubosos o despejados.

, se espera cielos nubosos con brumas y posibles lloviznas en la vertiente atlántica; en el resto, dominarán los cielos poco nubosos o despejados. En Cataluña , el cielo se mantendrá despejado, con máximas que podrían alcanzar los 35 grados, salvo en el Ampurdán, donde habrá pocos cambios.

, el cielo se mantendrá despejado, con máximas que podrían alcanzar los 35 grados, salvo en el Ampurdán, donde habrá pocos cambios. En Aragón , se prevén intervalos nubosos en el Pirineo y chubascos dispersos durante las primeras horas.

, se prevén intervalos nubosos en el Pirineo y chubascos dispersos durante las primeras horas. En Asturias , el cielo estará nublado o cubierto, con lluvias débiles que probablemente se intensifiquen por la tarde.

, el cielo estará nublado o cubierto, con lluvias débiles que probablemente se intensifiquen por la tarde. En Castilla y León, se registrarán intervalos nubosos, posibles chubascos y tormentas en el noroeste montañoso, además de brumas en zonas elevadas.

Viento y ambiente general

El viento soplará flojo o moderado en la mayor parte del país, con intervalos más intensos en la mitad norte y en el área del Estrecho. En la mitad norte, esa combinación de nubosidad, lluvia y un ambiente más fresco aportará un alivio frente a las tradicionales jornadas calurosas del verano.

En Canarias, el día será en su mayoría soleado, con cielos despejados, salvo algún intervalo nuboso en el norte de las islas más montañosas. Las temperaturas apenas sufrirán variaciones y el alisio seguirá soplando con fuerza en algunas áreas elevadas.

Curiosidades para no mirar solo el termómetro