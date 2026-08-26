Pronóstico del tiempo en España: tormentas en el norte y calor en el este para el miércoles 26 de agosto de 2026

Este miércoles, España despierta con un pronóstico del tiempo que presenta dos caras bien diferenciadas: tormentas y viento fuerte en el noroeste, mientras que el resto del territorio permanece en calma, disfrutando de un calor considerable.

Un frente atlántico se posicionará de oeste a este, lo que traerá consigo más nubes y alterará la tarde en la mitad norte del país. Sin embargo, en el centro y el sur, el ambiente tendrá un aire más familiar de agosto: calor, cielos cambiantes y con una atmósfera que parece no querer quedarse quieta.

Lo más destacado del día

En el noroeste, un frente activará chubascos y tormentas fuertes en Galicia, con la posibilidad de granizo.

Las lluvias se extenderán hacia la cornisa cantábrica, intensificándose por la tarde en el Pirineo occidental.

Se prevén rachas de viento que superarán los 70 km/h en algunas áreas de la meseta norte y en las montañas del norte.

Amplias zonas de la Península y Baleares disfrutarán de un tiempo más estable, con algunos intervalos nubosos y calor.

Las temperaturas máximas aumentarán en el Cantábrico y el valle del Ebro, mientras que descenderán en el Mediterráneo y el golfo de Cádiz.

Madrid: nubes altas y calor moderado

En Madrid, hoy se presentarán intervalos de nubes medias y altas, sin expectativas de lluvias importantes, y se prevé una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 18. El viento soplará de manera suave a moderada del oeste y suroeste, con algunas rachas potencialmente fuertes en zonas elevadas de la Sierra.

Así las cosas, la capital vivirá un día más cálido que fresco, sin alcanzar los extremos de jornadas anteriores. En otras palabras: no se necesitará chaqueta, pero tampoco es recomendable dejarse llevar demasiado por la frescura matutina.

Norte peninsular: el frente manda

La región que vivirá la jornada más dinámica será Galicia, donde la llegada de este frente generará cielos cubiertos, precipitaciones y tormentas que serán más intensas en la vertiente occidental. RTVE informa que las tormentas podrán ir acompañadas de granizo, algo que no resulta agradable para quienes dependen de paraguas o confían en las cornisas.

Con el transcurrir del día, los chubascos se desplazarán hacia la cornisa cantábrica, incrementando su fuerza por la tarde en el Pirineo occidental y en las Cinco Villas, en Aragón. También se anticipan rachas de viento muy potentes del sur y suroeste, sobrepasando los 70 km/h en áreas de la meseta norte y en las montañas del norte.

Este, Levante y Baleares: más calor que sustos

En la zona mediterránea, el día se presentará bastante más apacible, aunque con temperaturas elevadas. En Barcelona, se prevé una máxima de 28 grados y una mínima de 23, con un clima estable y sin lluvias en el horizonte durante todo el día. Por su parte, en Valencia, la máxima alcanzará 30 grados con una mínima de 24, también sin lluvia a la vista.

En Mallorca, el mercurio podría llegar hasta los 33 grados, en un panorama seco y con vientos calmados. En Zaragoza, la situación se torna más seria, ya que la máxima podría escalar hasta los 36 grados, con viento moderado por la tarde y un calor que probablemente no invita a excesos innecesarios.

Otras ciudades: calor repartido y pocas lluvias

En Málaga , Sevilla y gran parte de Andalucía , el día se inclinará hacia la estabilidad, aunque el calor seguirá presente en diversas áreas.

, y gran parte de , el día se inclinará hacia la estabilidad, aunque el calor seguirá presente en diversas áreas. Castilla y León experimentará mayor nubosidad en el oeste y el norte, con posible aparición de chubascos y algún episodio tormentoso por la tarde.

experimentará mayor nubosidad en el oeste y el norte, con posible aparición de chubascos y algún episodio tormentoso por la tarde. En Canarias, el clima se caracterizará por nubosidad variable y alisio moderado, con menos sobresaltos que en la Península.

Datos rápidos para no perderse

Ciudad Máxima Mínima Estado general Madrid 31 °C 18 °C Nubes altas y ambiente seco Barcelona 28 °C 23 °C Estable y sin lluvia Valencia 30 °C 24 °C Calor y tiempo tranquilo Mallorca 33 °C 22 °C Cielo variable y seco Zaragoza 36 °C 21 °C Calor intenso Galicia — — Tormentas y granizo

Con tanto contraste, el día invita a observar tanto el cielo como el termómetro con atención. Porque agosto tiene la habilidad, cuando se lo propone, de transformar la Península en un auténtico laboratorio meteorológico de acceso libre.

Y para finalizar con una nota desenfadada: tormentas, chubascos y viento quizás no sean lo más glamuroso, pero son parte del guion que la atmósfera interpreta en estos días veraniegos. Eso sí, hoy parece que se han pasado un poco en la producción de efectos especiales.