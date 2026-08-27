Pronóstico del Tiempo en España: jueves 27 de agosto de 2026

Hoy, España presenta un clima de marcados contrastes. Por un lado, el frente atlántico trae lluvias y tormentas al oeste, mientras que el este disfruta de calor estival y cielos más despejados.

En Madrid, la jornada comienza con nubes y algunas lluvias débiles. Sin embargo, el termómetro no alcanza las temperaturas típicas de finales de agosto: la máxima se situará en torno a los 23 grados.

Resumen del día

La clave del clima radica en una borrasca atlántica localizada al oeste de las Islas Británicas, que desplaza un sistema frontal a través de la Península de oeste a este.

Este fenómeno provoca una España dividida en dos mitades:

En el oeste y noroeste, las condiciones son más frescas, con cielos cubiertos y precipitaciones constantes.

En el este y en la costa mediterránea, hay más estabilidad, con temperaturas que podrían superar los 30 ºC en varios lugares.

Así, nos encontramos ante un día inusual para esta época: en algunas áreas, el paraguas y un buen café son imprescindibles, mientras que en otras, se necesitará casi un abanico.

Áreas con más lluvias y fluctuaciones

En Galicia, la situación es más complicada. El suroeste de la región, particularmente Pontevedra, experimentará las lluvias más intensas y hay riesgo de tormentas severas a lo largo de todo el día.

También se anticipan lluvias en Asturias, el oeste de Castilla y León, Extremadura y la cordillera Cantábrica, con una progresiva llegada de nubes hacia el interior a medida que avance el día.

En el Pirineo y algunas zonas del noreste, la inestabilidad puede reavivarse en horas de la tarde, con chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes.

Temperaturas: descenso en el oeste y calor en el este

Se prevé una notable bajada de las temperaturas en gran parte del interior y del oeste peninsular.

Algunas referencias a tener en cuenta:

Madrid : máxima de 23 ºC , comenzando con una mañana húmeda y nublada.

: máxima de , comenzando con una mañana húmeda y nublada. Valencia : alcanzará los 34 ºC , con un ambiente más estable.

: alcanzará los , con un ambiente más estable. Sevilla : se espera una máxima de 27 ºC , sin lluvias a la vista.

: se espera una máxima de , sin lluvias a la vista. Barcelona : entorno de 30 ºC , mientras que las nubes empezarán a despejarse.

: entorno de , mientras que las nubes empezarán a despejarse. Zaragoza : cerca de 32 ºC , bajo cielos nublados pero sin lluvias destacadas.

: cerca de , bajo cielos nublados pero sin lluvias destacadas. Palma de Mallorca: unos 29 ºC, con abundante nubosidad y escasas probabilidades de lluvia.

En el oeste, varias zonas quedarán por debajo de lo habitual para esta época del año.

Madrid, el área más “otoñal”

La capital experimentará un día bastante alejado de la imagen típica de finales de agosto. Según los pronósticos, comenzará con cielos cubiertos y riesgo de lluvias débiles entre las 06:00 y las 10:00, continuando luego con mucha nubosidad.

Las temperaturas en Madrid oscilarán entre una mínima de 13-14 ºC y una máxima de 22-23 ºC, con viento suave o moderado procedente del suroeste.

Pronóstico por principales zonas

Zona Situación prevista Noroeste Lluvias frecuentes, cielos cubiertos y clima fresco Centro Nubosidad abundante, alguna lluvia débil y descenso de temperaturas Este peninsular Mayor estabilidad, calor y máximas por encima de 30 ºC en diferentes puntos Sur Menos precipitaciones y temperaturas suaves o cálidas, dependiendo de la zona Baleares Nubes y calor moderado, con escasa probabilidad de lluvia

Viento y sensación térmica

El viento soplará del suroeste en gran parte de la Península, generalmente de forma suave o moderada, aunque con rachas fuertes en zonas montañosas del norte.

En Canarias, el viento procederá del norte, cambiando hacia el nordeste.

La sensación térmica será variada: en el oeste predominará el aire fresco y húmedo; mientras que en el este, se mantendrá esa sensación veraniega, con calor y menos sorpresas climáticas.

Detalles curiosos del día

Si hoy te topas con un paraguas en Galicia, no es casualidad: en días como hoy, este objeto se convierte en el complemento más fiel del armario.

Y una anécdota divertida del mapa de hoy: mientras en Madrid muchos miran al cielo con un gesto de “esto no parece agosto”, en Valencia o Sevilla habrá quienes sigan defendiéndose del sol como si fuera un bien nacional.