Predicción meteorológica en España este 28 de agosto de 2026: viernes de claros, chubascos y temperaturas dispares en el norte

Este viernes, España despierta con un pronóstico del tiempo que no se deja encasillar fácilmente: calma en muchas regiones, abundante nubosidad en otras y algunos chubascos listos para hacerse notar. La jornada se presenta con una estabilización general, aunque siguen existiendo focos de inestabilidad en el noroeste y en el extremo sureste peninsular.

Una buena noticia es que el frente atlántico de los días anteriores se aleja, permitiendo cielos más despejados en gran parte del centro y del suroeste del país. Sin embargo, no todo es positivo. Galicia, Asturias, León, Almería, Baleares y Melilla están bajo la mirada atenta de la atmósfera, debido a tormentas ocasionales, calima y la posibilidad de precipitaciones localmente intensas.

Así se presenta la jornada por regiones

Zona Situación prevista Temperatura / detalle Noroeste Nubes, nieblas matinales y chubascos Ambiente más fresco y variable Centro y sudoeste Apertura de claros y más estabilidad Ascenso térmico general Sureste y Baleares Nubosidad media y alta, calima y posibles tormentas secas Riesgo de episodios localmente fuertes Canarias Viento alisio fuerte Rachas destacables en algunas islas

En el noroeste, la situación se mantiene más gris de lo que sería deseable para hacer la colada sin contratiempos. Galicia, Asturias y la provincia de León tendrán cielos cubiertos, bancos de niebla por la mañana y chubascos con alguna tormenta aislada. No se prevé una inundación, pero sí un día en el que el paraguas será un compañero útil, en caso de que el clima decida sorprender.

Por su parte, en el extremo sureste la historia cambia, aunque sin que la tranquilidad esté garantizada. Almería, la costa oriental, Melilla y Baleares estarán cubiertos por nubes medias y altas, con presencia de calima y riesgo de tormentas secas, que podrían resultar localmente intensas. En otras palabras: mucho cielo ornamentado, pero poco alivio para aquellos que desconfían del bochorno.

Temperaturas: un claro contraste entre diversas zonas

Este viernes presenta un mapa térmico bastante dispar en España. Las temperaturas máximas experimentarán un aumento en la mitad occidental peninsular y en el extremo noroeste, mientras que descenderán con fuerza en el tercio este y en las islas Baleares.

Este contraste se percibe en la sensación del día:

En el oeste, el ambiente se torna más suave o incluso más cálido que en días anteriores.

En el este, la disminución térmica será más evidente, con un aire ligeramente menos pesado.

En los litorales mediterráneos y el bajo Ebro, las noches no descenderán de los 20 grados.

La previsión para Barcelona ilustra bien este reparto: la ciudad prevé una máxima de 31,9 grados y una mínima de 20,3, con un 0% de probabilidad de lluvia durante el día y vientos moderados. Además, la nubosidad será considerable a lo largo de la jornada, por lo que el sol tendrá que esforzarse para hacer su aparición.

Madrid y el centro: más tranquilidad que en un thriller

En Madrid, la meteorología se presenta con menos dramatismo que en otras regiones, y el ambiente se muestra más estable, en consonancia con el patrón general del día. Hoy, el termómetro alcanzará los 23 grados, una cifra que se ajusta a un viernes de transición sin sobresaltos.

La capital no se encuentra entre los lugares más complicados del día, lo que ya supone una buena noticia en una semana marcada por cambios en el clima. A pesar de ello, el contraste con el oeste y el noroeste seguirá siendo evidente, pues la atmósfera parece tener sus preferencias a la hora de ofrecer su menú.

Viento, mar y previsiones para el fin de semana

El viento también tiene su protagonismo. En Canarias, se prevén rachas fuertes de viento alisio, mientras que en la costa de Galicia y Asturias soplará del oeste con cierta fuerza en varios momentos, aunque tiende a amainar en las demás áreas marítimas.

De cara al sábado, la escena se tornará mucho más tranquila: el tiempo anticiclónico y soleado dominará casi todo el territorio, con la excepción del litoral cantábrico y Galicia, donde un frente poco activo dejará más nubosidad y débiles chubascos. El domingo, el tercio norte recibirá lluvias moderadas en la cornisa cantábrica, mientras que el resto de España concluirá la semana con cielos despejados y temperaturas estables.

Curiosidades del día