Pronóstico del Tiempo en España para este sábado 29 de agosto de 2026

Este sábado se presenta con el típico aspecto de agosto: sol en amplias regiones, un calor notable y un pequeño parón atlántico en el noroeste.

En España, las condiciones meteorológicas oscilan entre la estabilidad y alguna lluvia esporádica, con Madrid destacando como ejemplo de día seco y cálido.

La novedad práctica es clara: pocas complicaciones para la mayoría de los ciudadanos, aunque no todos se salvan. El noroeste verá más nubes y algunas precipitaciones, mientras que el centro, el sur, el Mediterráneo y Baleares disfrutarán de un tiempo estable y bastante estival.

Qué pasa hoy en España

La situación general está marcada por un clima anticiclónico que afecta a gran parte del país, con cielos mayormente despejados o poco nubosos. Solo en Galicia y Asturias es necesario el paraguas, con lluvias débiles y ocasionales, particularmente en el oeste gallego.

Por otro lado, los termómetros subirán en casi toda la península. Se esperan temperaturas muy altas en el valle del Guadalquivir, donde podrían superarse los 35 grados, mientras que en las costas mediterránea, cantábrica y en el oeste de Galicia habrá escasos cambios o ligeras bajadas.

Noroeste : más nubes y lluvias ligeras en Galicia y Asturias.

: más nubes y lluvias ligeras en Galicia y Asturias. Centro y sur : ambiente seco, cálido y estable.

: ambiente seco, cálido y estable. Mediterráneo y Baleares****: tiempo tranquilo, con sol y calor.

Baleares****: tiempo tranquilo, con sol y calor. Canarias: intervalos de viento y alguna lluvia débil en la vertiente norte.

Madrid: día seco y de manga corta a ratos

En Madrid, el pronóstico indica cielos despejados y la ausencia total de precipitaciones a lo largo de la jornada. La temperatura máxima rondará los 30-31 grados, con mínimas entre 13 y 14, y el viento será suave, variable y sin muchas complicaciones.

La capital disfrutará de un día muy estable, donde la sombra se convierte en un lujo y el agua deja de ser un simple complemento para transformarse en una necesidad. El ambiente se sentirá cálido desde el mediodía, y más agradable en las primeras y últimas horas del día.

Otras zonas que conviene mirar

En Andalucía, el calor será el protagonista indiscutible, con cielos poco nubosos y posibles brumas matinales en el bajo Guadalquivir. El termómetro podría alcanzar hasta los 36 grados, así que el verano aún no se despide del todo.

En Cataluña y Aragón, los cielos permanecerán despejados, salvo algunas nubes altas y mayor presencia de nubosidad diurna en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 34 grados en el interior, mientras que las mínimas experimentarán un leve descenso en comparación con días anteriores.

En Baleares, Palma comenzará con más nubosidad, pero a medida que avance la mañana, esta se disipará, dejando una tarde más luminosa. La máxima estará entre los 30 y 31 grados, sin previsión de lluvias.

Avisos y detalles a vigilar

El punto más delicado del día se encuentra en Menorca, donde persiste un aviso naranja por rissagas durante las primeras horas de la madrugada. La oscilación del mar puede alcanzar los 1,2 metros entre las 00:00 y las 03:59, así que es recomendable observar el puerto con respeto y no solo curiosidad.

También se recomienda prestar atención al viento en Canarias, donde los alisios serán moderados y habrá rachas fuertes en algunas vertientes de las islas montañosas. Allí, las temperaturas oscilarán entre 18 y 30 grados, ofreciendo un clima más templado que en la Península, aunque sin entregas gratuitas.

Datos rápidos del día

Zona Estado del cielo Temperatura Madrid Despejado 30-31 grados Galicia Nuboso con lluvias débiles Máximas suaves Andalucía Poco nuboso Hasta 36 grados Baleares Nubosidad en retirada 30-31 grados Canarias Intervalos nubosos y viento 18-30 grados

Curiosidades del día

Los anticiclones son como ese amigo que se aferra al sofá: cuando se instalan, es difícil que las nubes se hagan hueco y mucho menos que aparezca la lluvia. Por esta razón, hoy buena parte de España disfrutará de un día relativamente tranquilo.

Y una advertencia para los madrugadores: con estas temperaturas, el asfalto puede parecer una sartén en miniatura durante la tarde, así que el sol no ofrecerá tregua, ni siquiera en lo que podríamos llamar “verano moderado”.