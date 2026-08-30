La Paz entra en la élite mundial de los hospitales más sostenibles y respetuosos con el medioambiente

El Hospital Universitario La Paz, de titularidad pública y dependiente de la Comunidad de Madrid, se ha colocado entre los centros sanitarios más respetuosos con el medioambiente del mundo. El hospital figura en la edición de 2026 del ranking World’s Greenest Hospitals, elaborado por la revista Newsweek junto a la consultora internacional Statista.

La clasificación reúne a 250 hospitales que destacan por sus políticas de sostenibilidad y por los esfuerzos destinados a reducir el impacto ambiental de la actividad sanitaria. La Paz ha recibido la máxima distinción, cinco hojas, y encabeza la representación española, integrada por ocho centros públicos y privados de distintas comunidades autónomas, entre ellos varios hospitales de Andalucía y Cataluña.

En el ámbito europeo, el hospital madrileño ocupa una de las nueve primeras posiciones de un listado en el que participan 75 centros. Los responsables del ranking reconocen especialmente su avance hacia un modelo asistencial capaz de combinar la calidad clínica con la reducción de las emisiones y del consumo de recursos.

La Fundación Jiménez Díaz también aparece entre los hospitales seleccionados. En su caso, ha obtenido una valoración de tres hojas.

Un análisis basado en datos

El estudio no mide únicamente la imagen ambiental de los hospitales, sino que examina indicadores relacionados con su funcionamiento diario. Entre los aspectos analizados se encuentran las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de la energía y del agua, la gestión de residuos, el control de la contaminación y de los productos químicos, las políticas de compras, la cadena de suministro y la gobernanza ambiental.

La puntuación final se calcula a partir de seis grandes áreas de evaluación. El 40% se basa en información objetiva facilitada por los propios hospitales y contrastada con memorias e informes públicos. Las recomendaciones de expertos internacionales representan otro 30%, mientras que el porcentaje restante tiene en cuenta las certificaciones medioambientales, los reconocimientos obtenidos, los compromisos públicos y la transparencia de cada institución a la hora de difundir sus resultados.