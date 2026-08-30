Pronóstico del tiempo en España para este domingo 30 de agosto de 2026

El domingo trae consigo un pronóstico del tiempo claro: sol, calor y muy pocas intenciones de que las altas presiones se desplacen. La excepción se ubicará en el norte, donde nubes, algún chubasco débil y algo de niebla matinal intentarán romper un poco la monotonía estival.

En el resto del territorio nacional, el día se perfila con cielos despejados o poco nubosos, un ambiente estable y un ligero ascenso de las temperaturas en gran parte de la Península. En definitiva, un día típico de verano: ideal para buscar sombra, refrescarse y contar hasta diez mientras la calidez aprieta.

Panorámica general del día

La AEMET anuncia un tiempo estable en buena parte de España, con predominio de cielos despejados o poco nubosos gracias a la influencia de las altas presiones. La noticia más destacada proviene del noroeste, donde un frente proporcionará nubosidad más densa en Galicia y la cornisa cantábrica, junto a precipitaciones débiles y dispersas en algunos lugares.

Además, se prevén bancos de niebla en las zonas del tercio noroeste peninsular y el alto Ebro, así como brumas costeras y la presencia de calima en el Estrecho, Alborán y el sureste peninsular. Es decir, el pronóstico es generalmente favorable, pero la atmósfera parece no querer vestir de gala del todo.

Temperaturas: calor fuerte en el interior y el este

Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado aumento en gran parte de la Península. En las regiones del sur y del este interior, se podrían superar con facilidad los 35 grados, mientras que en el Cantábrico, el clima será un poco más suave.

Zona Tendencia Fenómeno destacado Madrid Ascenso térmico Cielos despejados y ambiente seco Andalucía Ligero ascenso Máximas elevadas y noches cálidas Cataluña Ascenso general Sol y brisas costeras Aragón Subida clara Calor intenso en el valle del Ebro Galicia y cornisa cantábrica Más nubosidad Algún chubasco débil Canarias Norte nublado, resto más despejado Viento y alguna lluvia aislada en La Palma

Hoy, el informe regional repite máximas de 34 a 36 grados en distintas zonas interiores y del valle del Ebro, con noches tropicales en parte del litoral mediterráneo. En Zaragoza se prevén 36 grados, con una mínima de 19,4, y un índice ultravioleta de 7.

Madrid: día de sol, calor y sin sobresaltos

En Madrid, la jornada será muy estable, con cielos despejados y temperaturas en ascenso. La máxima rondará los 34 grados y la mínima se mantendrá entre los 15 y 16 grados, según las previsiones consultadas.

El viento soplará de manera suave, con algunos intervalos moderados por la tarde, mayormente del suroeste. En pocas palabras: calor seco, buen clima y esa sensación de que la ciudad ha decidido convertirse en una sartén, aunque sin excesos.

Norte peninsular: más nubes y posibles chaparrones

La región más activa será el norte. En Galicia y Asturias, se anticipan cielos nubosos o cubiertos en ciertos momentos, con probabilidad de lluvias débiles. También podría aumentar la nubosidad por la tarde en el cuadrante noroeste y el centro norte peninsular.

En el Cantábrico, el ambiente será más gris que en el resto del país, aunque no se espera una lluvia intensa que afecte a gran escala. La clave radica en que el frente llega en una versión atenuada, por lo que no cambia del todo la situación: simplemente añade algunas escenas de nubes y humedad.

Mediterráneo, sur y Baleares: verano sin complejos

El litoral mediterráneo, el sur y las Baleares tendrán como protagonistas el sol y el calor. En Barcelona, se prevén 29 grados de máxima y 21 de mínima, con viento moderado por la tarde. En Mallorca, el día también se presentará estable, con máximas de 32 grados y mínimas de 19.

En Andalucía y el interior oriental, los termómetros marcarán valores elevados, con máximas que podrían rondar o incluso superar los 35 grados en diversos puntos. La combinación de calor diurno y noches más suaves en la costa ofrecerá una jornada claramente veraniega, de esas que obligan a consultar el reloj al caer la tarde.

Viento, nieblas y otros detalles

El viento será poco intenso en gran parte del territorio, aunque en el norte de Galicia y en Canarias podría soplar con más fuerza en las áreas expuestas. En el resto, dominará un componente variable o débil, con brisas en la costa y algún intervalo más activo a lo largo de la tarde.

Las nieblas matinales y las brumas costeras aparecerán especialmente en el noroeste y las zonas cercanas al alto Ebro. A su vez, la calima restará algo de claridad al cielo en áreas del Estrecho, Alborán y el sureste peninsular. No es algo preocupante, pero sí lo suficiente como para que el cielo no luzca completamente nítido.

Curiosidad meteorológica para no solo mirar el móvil

Un dato interesante: cuando una masa de aire cálido y seco domina gran parte del país, la diferencia entre la mañana y la tarde puede ser notable, especialmente en el interior. Esto explica por qué en ciudades como Madrid o Zaragoza, el día comienza con cierta frescura y finaliza con un calor significativo, casi como si el verano hubiera decidido repartir sus turnos en la misma jornada.

Y, como curiosidad, la calima no solo afecta la visibilidad, sino que también puede conferir al cielo un tono más blanquecino o anaranjado al amanecer y al atardecer. Si hoy notas que el horizonte no es precisamente el más fotogénico, no se trata de tu imaginación: la atmósfera también tiene sus días de rodaje algo fallidos.