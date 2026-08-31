Pronóstico del Tiempo en España: calor en el sur y un ambiente más fresco en el norte este lunes 31 de agosto de 2026

El tiempo que nos espera este lunes en España exhibe dos caras bien definidas: sol y calor en la mayor parte del interior y del sur, mientras que el norte ofrecerá un respiro con temperaturas más frescas, cielos nublados y algunas lloviznas esporádicas. En Madrid, el termómetro ascenderá hasta los 34 grados, lo que indica que el verano aún no tiene intención de ceder su lugar.

Agosto se despide con un ambiente mayormente estable en casi todo el país, aunque en la zona del Cantábrico y el tercio norte se apreciarán más nubes, brumas y una brisa algo más fresca. En el sur y especialmente en el Guadalquivir, la demanda de sombra, agua y un poco de paciencia se hace notar nuevamente.

Panorama general del día

Las previsiones sugieren que la estabilidad atmosférica reinará, con cielos despejados o poco nubosos en amplias áreas de la Península.

En el norte peninsular se anticipa mayor nubosidad, nieblas matinales y algunas precipitaciones débiles en ciertos puntos del Cantábrico.

En el centro y sur, el sol se mantendrá con fuerza, y se prevé un aumento de las temperaturas en varias regiones, superando los 35 grados en localidades del valle del Guadalquivir y Extremadura.

En la zona mediterránea, se observarán intervalos de nubes bajas, especialmente al inicio del día, con una tendencia a abrirse claros a medida que avance la jornada.

En Canarias, la situación será más templada, con nubes en el norte de las islas montañosas y temperaturas en ligero ascenso.

Madrid: sol, calor y sin grandes novedades

En Madrid, se prevé un día mayormente despejado con alguna nube alta, sin riesgo de lluvias y con un viento suave.

La capital comenzará con temperaturas mínimas en torno a los 18-19 grados y alcanzará máximas de 33-34 grados, de acuerdo con diversas previsiones. En otras palabras: una jornada ideal para salir con gafas de sol, una botella de agua y la sensación de que el asfalto también tiene algo que decir.

Norte peninsular: fresco y cielos cambiantes

El tercio norte se verá influenciado por una masa de aire atlántica más fresca y húmeda, con vientos del norte y nordeste que propiciarán nieblas y nubosidad baja en varios puntos.

A Coruña : cielos muy cubiertos, posibles lloviznas débiles durante la madrugada y máximas cerca de los 20 grados.

: cielos muy cubiertos, posibles lloviznas débiles durante la madrugada y máximas cerca de los 20 grados. Oviedo : la jornada será gris en muchos sectores, con mínimas de 14 grados y máximas de 22.

: la jornada será gris en muchos sectores, con mínimas de 14 grados y máximas de 22. En el Cantábrico oriental, se prevé un descenso notable, de más de 6 grados en las máximas en comparación con días anteriores.

oriental, se prevé un descenso notable, de más de 6 grados en las máximas en comparación con días anteriores. En Cataluña, el litoral central y sur experimentará nubes bajas, mientras que en el Pirineo oriental podría aparecer alguna tormenta aislada por la tarde.

Sur e interior: calor de pleno verano

El contraste se hará evidente en el sur y en parte del interior, donde el calor seguirá haciéndose notar con fuerza.

En Sevilla , se espera que las temperaturas máximas puedan alcanzar los 38 grados, con cielos despejados y humedad baja.

, se espera que las temperaturas máximas puedan alcanzar los 38 grados, con cielos despejados y humedad baja. En Badajoz , los termómetros se moverán entre 16 y 36 grados.

, los termómetros se moverán entre 16 y 36 grados. En Cáceres , el rango será más moderado, de 17 a 32 grados.

, el rango será más moderado, de 17 a 32 grados. En la zona del Guadalquivir, diversas fuentes coinciden en que se superarán los 35 grados.

Canarias: alisios, nubes y temperaturas moderadas

En Canarias, el día estará marcado por los vientos alisios moderados, con nubes en el norte de las islas montañosas y cielos más despejados en el resto del archipiélago.

Las temperaturas experimentarán un ligero aumento, superando los 30 grados en zonas bajas del sur de Tenerife, en Lanzarote, y en las medianías del sur y oeste de Gran Canaria. El viento soplará con mayor intensidad en el sureste y noroeste de algunas islas, donde no se descartan ráfagas fuertes.

Lo más destacado por zonas

Zona Estado del cielo Temperatura destacada Madrid Despejado 34 grados Norte peninsular Nuboso, con nieblas y algo de llovizna Máximas más suaves Sur peninsular Soleado y muy cálido Hasta 38 grados Canarias Nubosidad en el norte y claros en el resto Hasta 32 grados en zonas específicas

Curiosidades del día para no fijarse solo en el termómetro

El verano tiene un talento especial para ofrecer contrastes: mientras que en A Coruña puede ser necesario abrigarse, en Sevilla es aconsejable pensarlo dos veces antes de tocar el coche al sol.

Y aquí una curiosidad práctica: las nieblas matinales del norte tienden a formarse cuando el aire fresco y húmedo se estanca cerca del suelo. En términos sencillos: el día comienza con un modo “lavadora en pausa” y, poco a poco, se va aclarando.