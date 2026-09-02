Pronóstico del Tiempo en España para este miércoles 2 de septiembre de 2026

El día se presenta con un pronóstico del tiempo bastante claro: una notable estabilidad anticiclónica, calor casi veraniego en plena fase de septiembre y escasas probabilidades de lluvia en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, el mapa no es del todo uniforme. Mientras el sur se prepara para soportar el calor con entusiasmo, el interior oriental y algunos sectores del norte experimentarán nubosidad baja, nieblas matutinas y la posibilidad de tormentas por la tarde.## Panorama general

La AEMET anticipa cielos despejados o poco nubosos en la Península y Baleares, aunque se espera más nubosidad baja durante las primeras horas en el norte y el sureste, junto con bancos de niebla matinales en diversas regiones.

Además, se señala la existencia de calima en Alborán, el sureste peninsular, Baleares y las Canarias orientales, un dato no muy agradable para quienes planeaban disfrutar de un cielo completamente azul.

Temperaturas: calor fuerte en el sur y aumento generalizado

Las temperaturas máximas seguirán en ascenso en la Península y Baleares, alcanzando registros superiores a 35 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste, la meseta del sur, el valle del Ebro y parte del nordeste.

En Andalucía, los avisos por calor se concentran en Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz, Huelva y Granada.

En Córdoba , se prevé que la temperatura alcance hasta 41 °C en su máximo durante la tarde.

, se prevé que la temperatura alcance hasta en su máximo durante la tarde. En Sevilla , las máximas podrían situarse alrededor de los 39,5 °C .

, las máximas podrían situarse alrededor de los . En Jaén , el mercurio puede ascender hasta 38-40 °C en el área del valle del Guadalquivir.

, el mercurio puede ascender hasta en el área del valle del Guadalquivir. En Madrid , se espera una máxima de 35 °C y una mínima de 18 °C .

, se espera una máxima de y una mínima de . En Barcelona , se pronostican 31 °C de máxima y 22,7 °C de mínima.

, se pronostican de máxima y de mínima. En Valencia , la máxima rondará los 30,9 °C , con una mínima de 24,2 °C .

, la máxima rondará los , con una mínima de . En Zaragoza , se esperan 35 °C de máxima y 20 °C de mínima.

, se esperan de máxima y de mínima. En Almería, se aproxima un día con un máximo cercano a 30 °C, en general con cielo despejado.

Las noches tropicales continuarán en los litorales mediterráneos, depresiones del nordeste y áreas bajas de Andalucía, según AEMET.

Tormentas, avisos y viento

El calor no llegará solo. AEMET mantiene avisos amarillos ante la posibilidad de tormentas y lluvias en Granada y Jaén, especialmente en Guadix y Baza y en Cazorla y Segura, donde se prevé la acumulación de hasta 15 l/m² en una hora.

Estas tormentas podrían también venir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes, así que es mejor no bajar la guardia, aunque el comienzo del día sea apacible.

Por si fuera poco, se anticipan rachas muy intensas de levante en el Estrecho; en Canarias, el alisio puede presentarse con intervalos fuertes y rachas realmente intensas en zonas expuestas.

Así se distribuye el tiempo por regiones

Zona Situación prevista Norte peninsular Nubosidad baja durante las primeras horas con tendencia a despejar Interior oriental Nubosidad de desarrollo y probabilidad de tormentas por la tarde Suroeste Mucha intensidad de calor, con máximas muy elevadas Litoral mediterráneo Mayor influencia de la brisa, con temperaturas un poco más contenidas Canarias Nubes bajas en el norte de las islas e intervalos de nubes altas en las orientales

Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades

En Madrid, el día se desarrollará sin previsiones de lluvia, con viento suave y un ambiente seco, según la información revisada.

En Barcelona, la probabilidad de lluvias es muy escasa, con nubosidad mínima y vientos moderados.

La situación en Valencia se presenta estable, con escasas posibilidades de lluvia y un nivel de humedad que sigue siendo alto, recordándonos que el Mediterráneo también tiene sus momentos de sudor.

En Zaragoza, no se esperan precipitaciones y el viento será tranquilo durante la tarde y la noche.

Un consejo para quienes no quieran cargar con paraguas “por si acaso”

La tendencia general de estos primeros días de septiembre indica un tiempo estable y poco lluvioso en gran parte del país, con las lluvias más centradas en el Cantábrico y algunos episodios tormentosos en el este peninsular.

En resumen: sol para casi todos, calor para muchos, y tormentas para quienes habiten en las regiones del interior oriental. Por lo pronto, el otoño meteorológico ha decidido asomarse con sandalias.

Curiosidades del día