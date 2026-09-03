Pronóstico del Tiempo en España: calor de pleno verano este jueves 3 de septiembre de 2026

Este jueves, España amanece con un tiempo bastante apacible y una sensación clara: el verano no tiene la intención de marcharse aún. Las previsiones indican sol, calor intenso y un ambiente estable en casi todo el territorio.

La única salvedad la aporta Ceuta, donde se prevé lluvia leve y una probabilidad de precipitación notablemente más alta que en otras capitales consultadas. En el resto del país, los paraguas pueden tomarse un día de descanso.

Lo más destacado de la jornada

Predominarán cielos despejados o con pocas nubes en la península y Baleares.

Las temperaturas experimentarán un notable ascenso, superando los valores habituales para esta época.

En el interior y el sur, los 35 grados se superarán sin esfuerzo, con picos que podrían rondar los 40 en algunas regiones.

Las noches serán tropicales en la mitad sur y en los litorales del Mediterráneo.

El viento será, en general, suave, con brisas en la costa mediterránea y levante moderado en el sureste.

Temperaturas por zonas

Zona Situación prevista Temperatura destacada Madrid Cielo despejado y calor intenso 37 grados de máxima Sevilla Nubes altas y ambiente extremadamente caluroso 42 grados de máxima Zaragoza Tiempo estable y seco 39 grados de máxima Barcelona Cielo poco nuboso 32 grados de máxima València Jornada tranquila y estival 31 grados de máxima Palma Despejado y calor moderado-alto 35 grados de máxima Las Palmas de Gran Canaria Nuboso, sin lluvia prevista 28 grados de máxima Ceuta Nuboso con lluvia escasa 26 grados de máxima y 80% de probabilidad de precipitación

En el centro peninsular, Madrid se enfrentará a un día de calor intenso, alcanzando los 37 grados con viento suave del suroeste. Zaragoza también experimentará temperaturas elevadas, mientras que Sevilla se consolidará como uno de los puntos más cálidos, con 42 grados previstos.

En la costa mediterránea, el ambiente seguirá siendo cálido, aunque algo más soportable. Barcelona y València tendrán temperaturas altas, con cielos en general despejados y sin lluvias a la vista. En Baleares, Palma alcanzará los 35 grados, también con condiciones estables.

Un mapa muy seco, salvo una excepción

La tendencia general será la estabilidad, con predominio de altas presiones y mínimas precipitaciones en gran parte de la península y Baleares. La previsión de AEMET para este arranque de septiembre se alinea con un escenario de temperaturas superiores a lo habitual y lluvias escasas o poco relevantes en muchas áreas del país.

Solo Ceuta altera esta imagen tan despejada. Allí se anticipa lluvia escasa y una probabilidad de precipitación del 80%, muy superior al resto de capitales analizadas. En el resto del territorio, muchas zonas se quedarán con probabilidades de lluvia del 0%.

Viento, nubes y algún gesto del cielo

El viento no debería presentar demasiados inconvenientes. En términos generales, soplará de forma suave en el interior, con algunas brisas en el Mediterráneo y levante moderado en el sureste. Las nubes bajas podrían asomar en costas, así como algunas nubes de evolución por la tarde en el este, con posibilidad de chubascos aislados, aunque sin alterar el patrón habitual.

Ese patrón es evidente: tranquilidad atmosférica, abundante sol y un incremento térmico que sitúa a España en una pauta de agosto tardío. Este jueves se trata de un día de continuidad más que de sorpresas.

Lo que notará la gente en la calle

Mañana corta para aquellos que se levanten temprano: las mínimas ya serán altas en el sur y en la costa mediterránea.

Mediodía complicado en el interior: donde más apriete el termómetro, la sensación de bochorno se hará sentir.

Tarde muy calurosa en el valle del Guadalquivir y el valle del Ebro, donde las temperaturas se dispararán con facilidad.

Noche menos fresca de lo deseado en muchas ciudades del sur.

Un apunte ligero para sobrevivir al jueves

Si hoy el cielo decide actuar a su antojo, es mejor no llevarle la contraria: en Ceuta el paraguas parece tener más posibilidades de ser útil, mientras que en el resto del país, la lluvia parece estar en modo vacaciones. En contraste, el abanico sí está trabajando horas extras, especialmente en Madrid, Sevilla y otras localidades, donde el calor se ha empeñado en alargar su visita.

Las mascotas, por cierto, también tienen su mensaje del día: buscarán la sombra con una disciplina renovada. Y no les falta razón, porque con este tiempo, moverse más de la cuenta es un desafío.