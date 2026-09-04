Pronóstico del Tiempo: mucho calor, sol y alguna nube aislada este viernes 4 de septiembre de 2026

El tiempo de hoy trae consigo una combinación familiar para esta época del año: una notable estabilidad, un aumento del calor y poca inclinación a la complicación. La atmósfera se presenta con cielos poco nubosos o despejados en prácticamente toda España, aunque el este y ciertas zonas costeras podrían experimentar alguna sorpresa menor.

No es un día para abrigarse. Las temperaturas máximas se elevarán de forma significativa, con un ambiente muy cálido en el interior, mientras que las noches seguirán siendo sofocantes en varias zonas costeras, donde el bochorno hará sentir su presencia.

Lo más destacado de la jornada

Predominio de un clima estable gracias a la influencia de las altas presiones.

Cielos despejados o poco nubosos en la mayor parte de la Península y Baleares .

y . Algunas nubes bajas en el litoral de Alborán, el Estrecho, Ceuta, Melilla, el litoral atlántico gallego y parte del Cantábrico.

Posibles nubes de evolución por la tarde en áreas elevadas del tercio este, con algún chubasco aislado.

Presencia de brumas y bancos de niebla en el norte peninsular y el interior de la Comunidad Valenciana.

Calima en el sur peninsular, Ceuta, Melilla y las islas Canarias orientales.

Temperaturas: el calor aprieta

Las temperaturas aumentarán en la Península y Baleares, especialmente las máximas, con incrementos notables en el Cantábrico y en el suroeste. En gran parte del interior peninsular, el valle del Ebro y Mallorca podrían sobrepasar los 35 grados, mientras que en los valles del Guadalquivir y del Guadiana se prevé que el termómetro roce o supere los 40 grados.

Para Madrid, el dato más mencionado indica una máxima cercana a los 35 grados, que confirma otra jornada de calor notable en la capital. Además, se prevén noches tropicales en los litorales mediterráneos y en gran parte de la mitad sur peninsular, con mínimas que superarán los 20 grados.

Zona Situación esperada Temperatura destacada Interior peninsular Tiempo muy cálido Más de 35 °C en amplias zonas Madrid Jornada calurosa Hasta 35 °C Valles del Guadalquivir y del Guadiana Calor muy intenso Más de 40 °C Litorales mediterráneos Noche tropical Mínimas > 20 °C

Viento: poco ruido, salvo excepciones

El viento se mantendrá suave y variable en el interior peninsular, con brisas en el Mediterráneo. El levante soplará con moderada intensidad en el sureste, el litoral de Alborán y el Estrecho, existiendo la posibilidad de rachas fuertes en estas áreas. En el Cantábrico, predominará un viento este flojo, mientras que en el Ampurdán la tramontana será moderada durante la mañana.

En Canarias, el alisio será moderado y las temperaturas permanecerán estables o con ligeras alzas en las vertientes norte. Allí, el cielo alternará intervalos de nubes medias y altas, con algunas nubes bajas en el norte por la mañana.

Qué puede notar el público durante el día

Ambiente seco y muy soleado en gran parte del país.

Sensación térmica elevada en ciudades del interior, debido a la combinación de calor y estabilidad.

Visibilidad algo reducida en áreas donde aparezcan brumas, nieblas o calima.

Menor riesgo de lluvia en general, aunque no completamente descartado en puntos altos del este por la tarde.

En buen detalle, el día invita a levantarse temprano si hay recados que hacer y a no confiarse demasiado durante la tarde, porque el calor todavía puede ascender varios grados. El paraguas, por ahora, parece continuar en modo vacaciones, excepto en esos chubascos aislados que surgen cuando la atmósfera decide ser un poco más intrigante.

Curiosidades del animal meteorológico de hoy

Si el levante fuera un animal, tendría la reputación de ser obstinado: cuando llega al Estrecho y el litoral de Alborán, no suele hacerlo de manera discreta. Y la calima, por otro lado, se comporta como ese invitado inesperado que llega sin avisar y que hace que el ambiente se torne más turbio de lo previsto, aunque hoy no parece que vaya a durar mucho tiempo.