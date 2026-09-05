Pronóstico del Tiempo en España: calor de final de verano y tormentas en el noroeste este sábado 5 de septiembre de 2026

Este sábado se presenta con un aire veraniego que nos recuerda que el otoño aún no ha hecho su aparición. En España, el panorama meteorológico ofrecerá una combinación de calor intenso, algunas nubes y chubascos tormentosos en el noroeste, todo en un ambiente que invita a no guardar aún la chaqueta.

La jornada será típica de finales de verano, con calor acumulado durante el día, nubes que evolucionarán por la tarde y una mayor inestabilidad en las regiones del oeste y noroeste. En Madrid, el termómetro podría alcanzar los 37 grados, mientras que el norte experimentará la llegada de nieblas, nubosidad baja, y en ciertas áreas de Galicia y el Cantábrico occidental, el riesgo de chubascos y tormentas fuertes se incrementa.

Un sábado de contraste: calor en casi todo el país

La previsión indica temperaturas muy elevadas en gran parte de la Península y también en los archipiélagos. Varias fuentes concuerdan en que el ambiente será más cálido de lo habitual para esta época del año. Se esperan máximas que superen los 35 grados en amplias zonas del interior, y algunos puntos del suroeste y nordeste peninsular podrían acercarse a los 40 grados.

En la práctica, esto significa que el tiempo no dará margen de descanso. Madrid afrontará un día con cielos cubiertos o nubes altas, pero sin que el calor baje significativamente; Ourense podría alcanzar los 36 grados; y lugares como Castellón de la Plana o Estepona tendrán máximas de 33 y 29 grados respectivamente, con nubes altas o nieblas en las primeras horas de la mañana.

Tormentas en el noroeste y ambiente más revuelto

La parte más complicada del día se encontrará en el cuadrante noroeste. La llegada de una dana desde el oeste propiciará la formación de tormentas por la tarde y chubascos, siendo Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León las áreas más afectadas.

Las fuentes consultadas advierten sobre la posibilidad de precipitaciones intensas, incluso con granizo y ráfagas de viento fuertes en estas zonas. Fuera de esta área, también podrían surgir tormentas aisladas en otras partes del interior, aunque de forma más dispersa y con menor acumulación de lluvia.

Nieblas, brumas y calima: la parte menos fotogénica del día

La madrugada y las primeras horas del día presentarán problemas de visibilidad en distintos puntos. Se anticipan brumas y nieblas en el Estrecho, Alborán, el bajo Ebro, Galicia y el Cantábrico, además de nubosidad baja en el noroeste peninsular.

A esto se suma la posible presencia de calima ligera en el oeste peninsular y en Canarias, un detalle que no resulta agradable para quienes padecen el aire seco y el polvo en suspensión. Al norte, la niebla matinal podría ser bastante densa en algunos tramos, especialmente en zonas costeras y valles.

Temperaturas por zonas: lo más destacado

Madrid : máxima de 37 grados , con nubes durante buena parte del día.

: máxima de , con nubes durante buena parte del día. Ourense : hasta 36 grados , con posibilidad de tormenta por la tarde.

: hasta , con posibilidad de tormenta por la tarde. Castellón de la Plana : unos 33 grados y nubes altas por la tarde.

: unos y nubes altas por la tarde. Estepona : máxima alrededor de 29 grados , con nieblas al amanecer.

: máxima alrededor de , con nieblas al amanecer. A Coruña : entre 18 y 25 grados , con nieblas y cielos muy nublados al inicio.

: entre , con nieblas y cielos muy nublados al inicio. Palma de Mallorca: jornada estable, con máximas de 32 grados.

Viento, avisos y sensación general

El viento tendrá un carácter suave en muchas zonas, aunque en áreas concretas puede intensificarse por la tarde. En Canarias, dominará el alisio, mientras que en el litoral norte y el Estrecho, el viento podría hacerse más notable. La combinación del calor, la humedad y las nubes generará una sensación pegajosa en varias regiones, ese tipo de ambiente que incita a buscar sombra con la misma convicción que un gato buscando su sofá.

Por el momento, la situación meteorológica parece clara: un calor considerable en casi todo España, con tormentas más activas en el noroeste y un inicio de jornada complicado por nieblas y brumas en diversos puntos.

Curiosidades del día