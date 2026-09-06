Pronóstico del Tiempo en España: calor intenso, tormentas y calima este domingo 6 de septiembre de 2026

Hoy, España experimenta un domingo que parece un día de verano, a pesar de estar ya en septiembre.

Calor extremo, cielos cambiantes y ocasionales chubascos dicen presente en la jornada. Dependiendo de la región, se recomienda dar una ojeada al cielo antes de salir.

En Madrid, el termómetro alcanzará los 36 grados, mientras que en amplias áreas del sur y del noreste, las temperaturas superarán sin dificultad los 35 grados.

Por el contrario, en el norte, la inestabilidad podría traer chubascos y tormentas de cierta intensidad.

Un domingo de calor generalizado

Las previsiones indican que las temperaturas serán muy altas para la época en gran parte de la Península y en diversas áreas de los archipiélagos. En el valle del Guadalquivir y en algunas partes de las depresiones del nordeste, no se descarta que el termómetro pueda rozar los 40 grados.

El escenario térmico no será homogéneo, pero sí indiscutiblemente veraniego. El este de la Península y el sur quedarán bajo una masa de aire subtropical, con cielos parcialmente nublados o cubiertos de nubes medias y altas, aunque, poco a poco, se abrirán claros de oeste a este.

Dónde puede llover y dónde hay que ser prudente

El norte peninsular será la zona más activa del día. La influencia de una dana propiciará la formación de nubes y la aparición de chubascos y tormentas dispersos en el noroeste y el centro-norte, siendo más probables en las horas centrales de la jornada.

Aemet advierte que estas tormentas podrían alcanzar niveles localmente fuertes en la zona cantábrica, el alto Ebro, el norte de la Ibérica y el este de la meseta Norte. También se prevén nubes bajas y brumas en los litorales de Galicia, Ceuta y Melilla.

Las Islas Baleares experimentarán un tiempo mayormente despejado, mientras que en Canarias, se formarán nubes medias y altas, con la posibilidad de alguna precipitación o tormenta en las cumbres, aunque el ambiente tenderá a estabilizarse.

Viento, calima y un ambiente más áspero en Canarias

El archipiélago canario vivirá un día especialmente ventoso. El alisio soplará con intervalos fuertes y rachas muy intensas, lo que obligará a afianzar sombreros, terrazas y cualquier cosa que pueda volar.

Además, la previsión incluye calima tanto en Canarias como en el sur peninsular. En el resto del país, dominará el viento suave, aunque con componentes variados: oeste en general, levante en el Estrecho y este y sur en el Mediterráneo.

Lo más destacado por zonas

Zona Tiempo previsto Riesgo principal Norte peninsular Intervalos nubosos, tormentas y chubascos Tormentas localmente fuertes Centro y sur Cielos más estables y calor intenso Máximas muy altas Mediterráneo Nubosidad variable y ambiente cálido Calima y noches tropicales Baleares Poco nuboso Calor alto Canarias Nubes altas, calima y viento fuerte Rachas muy intensas de alisio

Madrid, entre el calor y la rutina de agosto que se niega a irse

En la capital, el domingo se presenta soleado y con un ambiente muy seco, según las previsiones para el centro peninsular. Las temperaturas máximas rondarán los 36 grados, lo que hará que el asfalto siga funcionando como una plancha ardiente.

La misma situación se verá en gran parte de la Meseta: abundante sol, escasa nubosidad y una notable amplitud térmica entre la mañana y la tarde. Esta mezcla resulta en una receta muy familiar en septiembre: desayuno fresco, sobremesa agobiante y el deseo de buscar sombra, incluso en la acera de enfrente.

Curiosidades para no fijarse solo en el termómetro