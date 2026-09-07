Pronóstico del Tiempo en España: un lunes 7 de septiembre de 2026 con calor, nubes y un ligero alivio en el norte

El tiempo que se presenta este lunes en España tiene un guion bastante claro: mucho sol en diversas regiones, calor que nos hace mirar dos veces la previsión y más nubes en el norte. La predicción del tiempo destaca una estabilidad general, acompañada de un ambiente muy cálido para esta época del año.

En resumen: la jornada se caracteriza por calor, calima en algunas áreas y un pequeño respiro térmico en el noroeste. En otras palabras, es un lunes que nos recuerda que septiembre no siempre es sinónimo de chaquetas.

Situación general del día

Las altas presiones dominarán la situación, dejando cielos mayormente despejados o poco nubosos en la mayor parte del país. Únicamente, la zona cantábrica y el norte de Galicia tendrán cielos más nublados, con escasa probabilidad de lloviznas.

Además, se esperan intervalos de nubosidad baja en otras áreas del norte peninsular, así como en el Estrecho y Alborán. También sera posible observar nubes de evolución por la tarde en ciertas zonas del centro, sur y este, especialmente en áreas montañosas. En Canarias, se prevén nubes bajas en la cara norte de las islas y nubes medias y altas en las orientales.

Temperaturas: calor notablemente superior a lo habitual

Las temperaturas se mantendrán en niveles elevados para la época en gran parte de España. AEMET anticipa descensos de las máximas en el bajo Ebro, Cataluña, Menorca y el Cantábrico, siendo más acentuados en el extremo oriental del territorio cantábrico.

Por otro lado, se espera que las temperaturas aumenten en Canarias, Alborán y en el interior este peninsular. Las máximas superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, alcanzando picos de 40 grados en el Guadalquivir.

Madrid : 35 grados como referencia de máxima, de acuerdo al antetítulo requerido.

: 35 grados como referencia de máxima, de acuerdo al antetítulo requerido. Barcelona : 31,7 grados de máxima y 22,7 de mínima, sin probabilidad de lluvia y con un 20% de nubosidad.

: 31,7 grados de máxima y 22,7 de mínima, sin probabilidad de lluvia y con un 20% de nubosidad. Ceuta : 26 grados de máxima y 21 de mínima, con cielos nublados durante gran parte del día.

: 26 grados de máxima y 21 de mínima, con cielos nublados durante gran parte del día. Logroño: 32 grados de máxima, con nubosidad dispersa y viento moderado.

Las mínimas disminuirán en la mitad norte peninsular y apenas variarán en el resto. AEMET avisa sobre la posibilidad de noches tropicales en varias áreas de la mitad sur y el nordeste, así como de noches tórridas o muy cálidas en los litorales mediterráneos y en Canarias, donde las mínimas superarán los 25 grados.

Nubes, nieblas y polvo en suspensión

La mañana podría comenzar con bancos de niebla en Galicia y el Cantábrico, junto a brumas costeras en el Estrecho y Alborán. La entrada de calima se hará notar en Canarias y, en menor medida, en el suroeste peninsular.

Por la tarde, la nubosidad de evolución podría aumentar en zonas interiores, especialmente en áreas montañosas, aunque el pronóstico general no sugiere la llegada de lluvias extensas. En el norte, el ambiente seguirá más gris en comparación con el resto del país, pero sin grandes sobresaltos, salvo alguna llovizna aislada.

Viento: suave en la Península, más activo en Canarias

En la Península, se prevé un viento débil de componente oeste, con norte en el Cantábrico y levante en el Estrecho y el Mediterráneo. No se anticipa que el viento sea el protagonista del día, salvo en lugares específicos.

En Canarias, el alisio soplará con intensidad moderada, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas. Traducido a un lenguaje más coloquial: allí el viento también querrá hacerse notar más de lo habitual.

Qué se espera por zonas

Zona Estado del cielo Temperaturas Otros fenómenos Norte peninsular Nuboso o cubierto en el Cantábrico y el norte de Galicia Descenso de máximas Bancos de niebla y alguna llovizna débil Centro y sur Poco nuboso con nubes de evolución por la tarde Muy altas, superando los 35 grados en amplias áreas Ambiente seco y caluroso Litoral mediterráneo Intervalos nubosos y calor intenso Temperaturas elevadas Noches tropicales y brumas locales Canarias Nubes bajas al norte y nubes medias/altas al este Valores altos Calima y alisio moderado con rachas intensas

Curiosidades del día