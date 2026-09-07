  • ESP
    España América
Ciencia Medio Ambiente

EN MADRID, EL TERMÓMETRO LLEGARÁ HASTA LOS 35 GRADOS

Pronóstico del Tiempo en España: un lunes 7 de septiembre de 2026 con calor, nubes y un ligero alivio en el norte

La predicción del tiempo indica que el calor persistirá en gran parte de España, con un incremento de nubes en el norte y una notable disminución de las máximas en regiones del Cantábrico

Pronóstico del Tiempo en España: un lunes 7 de septiembre de 2026 con calor, nubes y un ligero alivio en el norte
Tiempo, Felicidad, Dinero, Vacaciones. PD
Archivado en: Medio Ambiente

El tiempo que se presenta este lunes en España tiene un guion bastante claro: mucho sol en diversas regiones, calor que nos hace mirar dos veces la previsión y más nubes en el norte. La predicción del tiempo destaca una estabilidad general, acompañada de un ambiente muy cálido para esta época del año.

En resumen: la jornada se caracteriza por calor, calima en algunas áreas y un pequeño respiro térmico en el noroeste. En otras palabras, es un lunes que nos recuerda que septiembre no siempre es sinónimo de chaquetas.

Situación general del día

Las altas presiones dominarán la situación, dejando cielos mayormente despejados o poco nubosos en la mayor parte del país. Únicamente, la zona cantábrica y el norte de Galicia tendrán cielos más nublados, con escasa probabilidad de lloviznas.

Además, se esperan intervalos de nubosidad baja en otras áreas del norte peninsular, así como en el Estrecho y Alborán. También sera posible observar nubes de evolución por la tarde en ciertas zonas del centro, sur y este, especialmente en áreas montañosas. En Canarias, se prevén nubes bajas en la cara norte de las islas y nubes medias y altas en las orientales.

Temperaturas: calor notablemente superior a lo habitual

Las temperaturas se mantendrán en niveles elevados para la época en gran parte de España. AEMET anticipa descensos de las máximas en el bajo Ebro, Cataluña, Menorca y el Cantábrico, siendo más acentuados en el extremo oriental del territorio cantábrico.

Por otro lado, se espera que las temperaturas aumenten en Canarias, Alborán y en el interior este peninsular. Las máximas superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos, alcanzando picos de 40 grados en el Guadalquivir.

  • Madrid: 35 grados como referencia de máxima, de acuerdo al antetítulo requerido.
  • Barcelona: 31,7 grados de máxima y 22,7 de mínima, sin probabilidad de lluvia y con un 20% de nubosidad.
  • Ceuta: 26 grados de máxima y 21 de mínima, con cielos nublados durante gran parte del día.
  • Logroño: 32 grados de máxima, con nubosidad dispersa y viento moderado.

Las mínimas disminuirán en la mitad norte peninsular y apenas variarán en el resto. AEMET avisa sobre la posibilidad de noches tropicales en varias áreas de la mitad sur y el nordeste, así como de noches tórridas o muy cálidas en los litorales mediterráneos y en Canarias, donde las mínimas superarán los 25 grados.

Nubes, nieblas y polvo en suspensión

La mañana podría comenzar con bancos de niebla en Galicia y el Cantábrico, junto a brumas costeras en el Estrecho y Alborán. La entrada de calima se hará notar en Canarias y, en menor medida, en el suroeste peninsular.

Por la tarde, la nubosidad de evolución podría aumentar en zonas interiores, especialmente en áreas montañosas, aunque el pronóstico general no sugiere la llegada de lluvias extensas. En el norte, el ambiente seguirá más gris en comparación con el resto del país, pero sin grandes sobresaltos, salvo alguna llovizna aislada.

Viento: suave en la Península, más activo en Canarias

En la Península, se prevé un viento débil de componente oeste, con norte en el Cantábrico y levante en el Estrecho y el Mediterráneo. No se anticipa que el viento sea el protagonista del día, salvo en lugares específicos.

En Canarias, el alisio soplará con intensidad moderada, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas. Traducido a un lenguaje más coloquial: allí el viento también querrá hacerse notar más de lo habitual.

Qué se espera por zonas

ZonaEstado del cieloTemperaturasOtros fenómenos
Norte peninsularNuboso o cubierto en el Cantábrico y el norte de GaliciaDescenso de máximasBancos de niebla y alguna llovizna débil
Centro y surPoco nuboso con nubes de evolución por la tardeMuy altas, superando los 35 grados en amplias áreasAmbiente seco y caluroso
Litoral mediterráneoIntervalos nubosos y calor intensoTemperaturas elevadasNoches tropicales y brumas locales
CanariasNubes bajas al norte y nubes medias/altas al esteValores altosCalima y alisio moderado con rachas intensas

Curiosidades del día

  • El calor de septiembre no es algo inusual en España; realmente, lo raro sería poder guardar la ropa de verano sin remordimientos.
  • Las noches tropicales hacen que descansar sea más complicado y que la ciudad parezca permanecer “en modo verano” hasta entrada la madrugada.
  • La combinación de calima y calor provoca cielos más turbios y una sensación de bochorno que, sinceramente, no ayuda mucho a comenzar el lunes con energía.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MASCARILLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]