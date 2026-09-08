Pronóstico del Tiempo en España: martes de contrastes y calor este 8 de septiembre de 2026

Este martes, España se presenta con un panorama bastante definido: calor en gran parte del territorio, lluvias en el norte y un ambiente cambiante que mantendrá ocupados tanto a los paraguas como a los abanicos. La predicción meteorológica indica una jornada llena de contrastes, con Madrid y el interior manteniendo temperaturas elevadas, mientras que el tercio norte será más inestable.

En términos sencillos: sol, nubes, chubascos y temperaturas elevadas llegarán en un solo paquete, ya que el tiempo de septiembre ha optado por no seleccionar un único protagonista.

Un martes con dualidad en España

De acuerdo con las previsiones más recientes, una vaguada de aire frío se desplaza desde Galicia hacia el Mediterráneo, haciendo que las lluvias sean más probables en el noroeste y en el norte peninsular, sobre todo entre este martes y el miércoles. Mientras tanto, las altas presiones continuarán dominando gran parte del país, lo que facilitará un ambiente más estable en varias zonas.

Esto se traduce en lo siguiente: en el norte será fundamental mirar al cielo más de cerca, en contraste con el centro, el sur y gran parte del este, donde el clima seguirá siendo más seco y cálido de lo habitual para esta época del año. En otras palabras, el septiembre tranquilo se toma un respiro, pero no se rinde.

Dónde lloverá y dónde continuará el calor

En el extremo norte y en Galicia, la jornada se presentará más nubosa, con posibilidad de lloviznas y algunas precipitaciones que podrían llegar al Cantábrico. Además, la inestabilidad podría cobrar relevancia en ciertas zonas del nordeste y Baleares, donde el choque entre aire cálido y una entrada ligeramente más fresca podría propiciar chubascos más intensos en ocasiones.

Por el contrario, la mitad sur de la Península verá temperaturas bastante elevadas. Los datos apuntan a que las máximas superarán los 35 grados en amplios sectores de esta región, así como en el cuadrante nordeste y los archipiélagos, alcanzando picos de hasta 40 grados en el Guadalquivir. En Madrid, el termómetro podría tocar los 38 grados según las previsiones existentes para este martes.

Zona Tiempo previsto Temperatura/rasgo destacado Galicia Mayor nubosidad y lluvias Inestabilidad en aumento Cornisa Cantábrica Cielos cubiertos y chubascos posibles Ambiente más fresco Madrid Estable y muy cálido Hasta 38 grados Comunidad Valenciana Calor intenso y avisos Aviso naranja por altas temperaturas Canarias Viento alisio, nubes y calor Rachas fuertes y temperaturas alrededor de 35-37 grados

Avisos, viento y ambiente nocturno

Se emiten avisos por calor en varias regiones. La Comunidad Valenciana destaca entre las zonas más afectadas por las altas temperaturas, con nivel naranja según la información de EFE. En Andalucía, el calor también será intenso, con valores muy altos en el interior.

El viento, por su parte, tampoco permanecerá inactivo. En Canarias se esperan rachas fuertes vinculadas al alisio, mientras que en la Península predominará un viento suave, con componentes de oeste y norte en diversas regiones. En el Estrecho y en ciertas áreas del Mediterráneo, el viento de levante seguirá teniendo fuerza.

Por si fuera poco, las noches no darán un respiro. Las noches tropicales continuarán presentes en amplias áreas del sur, del Mediterráneo y en partes del nordeste, una situación que ya no sorprende por estas fechas de septiembre, pero que tampoco invita a un descanso reparador bajo el edredón. En resumen: el armario ya pide un cambio de estación, pero el termómetro parece no haber recibido la notificación.

Lo que sugieren las proyecciones a medio plazo

Las previsiones de AEMET y otros análisis recientes coinciden en un punto clave: septiembre comienza con temperaturas superiores a lo normal en gran parte de España, sobre todo en el este, centro y sur, mientras que las lluvias se concentrarán más en el extremo norte y en episodios aislados del interior y el este. No se espera un cambio brusco y total, sino una transición gradual, con variaciones regionales.

De momento, el esquema predominante continúa siendo el de altas presiones y calor sostenido, aunque con ligeras fisuras por donde pueden entrar frentes y vaguadas de aire frío. Esto implica que el mapa del clima seguirá mostrando notables diferencias en los días venideros, con áreas que continuarán disfrutando del sol y otras que comienzan a notar un tímido acercamiento del otoño.

Curiosidades meteorológicas para cerrar con una sonrisa