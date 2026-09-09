Pronóstico del Tiempo en España para este miércoles 9 de septiembre de 2026

La jornada comienza con un tiempo bastante estable en gran parte de España, pero el ambiente se muestra muy cálido, con posibilidad de tormentas aisladas en el interior y en el norte. En Madrid, se prevé que el termómetro ascienda hasta los 33 grados, según las fuentes consultadas.

También se anticipan nubes variables, calima en ciertos sectores y un cambio más notable en el norte que en el resto del país. En resumen, el cielo de hoy tiene planes variados.

Panorama general

La previsión de AEMET para esta semana indica que este tramo de septiembre estará marcado por temperaturas superiores a lo habitual en gran parte de la Península, sobre todo en el este, el centro y el sur. Varios análisis coinciden en que el patrón atmosférico será de altas presiones, con cielos generalmente poco nublados o despejados en la mayor parte del territorio.

Sin embargo, esta calma no quiere decir que no haya sorpresas. Las fuentes consultadas advierten sobre nubosidad de evolución a lo largo de la tarde, especialmente en las zonas montañosas del interior y del este, donde pueden darse chubascos o tormentas que alcancen cierta intensidad.

Qué puede pasar hoy por zonas

En el norte peninsular , se prevé el cambio más significativo, con un incremento de nubes, ambiente ligeramente más fresco y posibilidad de precipitaciones débiles o lloviznas en el Cantábrico y el norte de Galicia .

, se prevé el cambio más significativo, con un incremento de nubes, ambiente ligeramente más fresco y posibilidad de precipitaciones débiles o lloviznas en el Cantábrico y el norte de . En el interior, incluidas Madrid , la tónica será el ambiente seco, aunque con calor notable y algunas nubes de evolución en las horas centrales del día y por la tarde.

, la tónica será el ambiente seco, aunque con calor notable y algunas nubes de evolución en las horas centrales del día y por la tarde. En el este peninsular y en áreas montañosas del interior, puede aumentar la inestabilidad, provocando tormentas puntuales, incluso con rachas fuertes o granizo en localizaciones concretas.

En Andalucía y el valle del Guadalquivir, el calor continúa siendo el rey, con temperaturas bastante elevadas para la época.

y el valle del Guadalquivir, el calor continúa siendo el rey, con temperaturas bastante elevadas para la época. En Canarias, el panorama más común será el del alisio, con nubes bajas en el norte de las islas y presencia de calima en algunas zonas.

Temperaturas: calor de septiembre con aire de agosto

Las previsiones indican que se registrarán máximas elevadas en amplias áreas del país, llegando a superar los 35 grados en el interior sur, el cuadrante nordeste y los archipiélagos. En algunos puntos del Guadalquivir, incluso se alcanzan o sobrepasan los 40 grados en los escenarios más cálidos mencionados por los análisis meteorológicos.

En el centro peninsular, el ambiente seguirá siendo muy cálido. Para Madrid, diversas referencias estiman que la máxima se situará alrededor de los 33 grados, con una noche que aún se sentirá templada. En ciudades costeras como Valencia o Málaga, el calor persistirá, aunque se suavizará gracias a la cercanía del mar y algo de viento.

Viento, visibilidad y otros detalles

El viento no será el protagonista del día, pero sí puede dar algunos problemas en áreas específicas. Se prevén rachas moderadas o fuertes en el Estrecho, con componente de levante, y también el alisio en Canarias.

Además, varias fuentes mencionan la presencia de brumas y bancos de niebla matinales en el norte, así como calima en el suroeste, Canarias y sectores del Mediterráneo. Este no es precisamente el tipo de ambiente que invita a presumir de un cielo despejado.

Datos rápidos de hoy

Zona Situación general Fenómenos destacados Madrid Calor intenso Máxima en torno a 33 grados Norte peninsular Más inestable Lloviznas, nubes y bajada térmica Interior y este Muy cálido Tormentas vespertinas aisladas Andalucía Muy caluroso Valores muy altos, incluso extremos Canarias Cálido y ventoso Alisio, calima y nubes bajas

Curiosidades del día

Si sientes que el tiempo está “a medio camino entre verano y otoño”, no estás equivocado: septiembre suele ser el mes en que el clima muestra sus cambios, pero este año la calefacción natural parece tener aún muchas ganas de seguir en acción. Y sí, el cielo tiene la capacidad de ofrecer su propio espectáculo por la tarde sin avisar, como si quisiese recordarnos que aún no ha guardado la ropa de verano.