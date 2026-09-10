Pronóstico del Tiempo en España para el jueves 10 de septiembre de 2026

La previsión del tiempo para este jueves 10 de septiembre sugiere un país dividido en dos, con estabilidad predominante en muchas regiones y mayor actividad en el litoral mediterráneo. El calor continúa marcando la pauta en diversas áreas, aunque se esperan algunas nubes, viento y chubascos en el este.

En Madrid, la jornada se perfila con cielos poco nubosos o despejados, sin lluvia, y temperaturas que oscilarán entre 12 y 27 grados. Así que será recomendable salir con ropa ligera por la mañana y llevar un poco de paciencia por la tarde: el verano, definitivamente, no ha perdido la llave de la puerta.

Panorama general en España

La situación más probable hoy es de estabilidad en la mayor parte de la Península, con cielos poco nubosos o despejados en amplios sectores.

En el este peninsular y Baleares , la madrugada y las primeras horas del día pueden presentar inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos, algunos de ellos intensos en ciertas zonas.

, la madrugada y las primeras horas del día pueden presentar inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos, algunos de ellos intensos en ciertas zonas. En el resto del país, predominarán cielos despejados, aunque habrá nubes altas en varios puntos.

El viento soplará del nordeste en áreas del Mediterráneo y con tramontana en Baleares , presentando algunos intervalos fuertes.

, presentando algunos intervalos fuertes. Las temperaturas permanecerán elevadas para esta época, alcanzando máximas que aún pueden acercarse o incluso superar los 35 grados en amplias zonas interiores.

En resumen: una jornada bastante tranquila para la mayoría, aunque el Mediterráneo podría tener otro plan en mente.

Madrid: calor moderado y sin lluvia

Para la capital, el pronóstico indica que será un día seco, con un ambiente estable y sin precipitaciones durante la mañana, la tarde o la noche.

Variable Valor previsto Temperatura máxima 27 °C Temperatura mínima 12 °C Viento 10 km/h Humedad media 59%

Durante la mañana, se anticipan vientos suaves provenientes del noreste y una humedad en torno al 59%; a media mañana, la humedad disminuirá y el viento se mantendrá suave. Por la tarde, el viento cambiará al suroeste y ya por la noche soplará flojo del norte, sin que la lluvia asome a la vista.

Otras zonas con más movimiento

En Barcelona, la probabilidad de lluvia se establece en 0% a lo largo del día, con nubosidad moderada y temperaturas que irán de 17,7 a 27,1 grados; el viento también será ligero.

En Valencia, el ambiente será similar, pero un poco más húmedo: se prevé una máxima de 26 grados y mínima de 19, sin lluvias y con viento flojo a moderado durante el día.

A nivel nacional, las previsiones indican que el calor seguirá siendo protagonista, especialmente en el interior y el sur, con noches aún suaves o incluso tropicales en varias zonas.

Lo más útil para salir hoy

Si planeas desplazarte por el centro y norte peninsular, no necesitarás paraguas en casi ningún caso.

Para quienes estén en el litoral mediterráneo o Baleares , será recomendable prestar atención al cielo temprano, ya que pueden aparecer chubascos o tormentas puntuales.

, será recomendable prestar atención al cielo temprano, ya que pueden aparecer chubascos o tormentas puntuales. Aquellos que deban pasar tiempo en zonas interiores sentirán el calor a mediodía, por lo que agua y sombra seguirán siendo aliados imprescindibles.

En Madrid, la jornada se presenta bastante agradable, con mucho más sosiego que sobresaltos meteorológicos.

Curiosidades meteorológicas del día

Hoy, el clima se comporta a dos velocidades: calma en muchas ciudades y un poco más de actividad en el este. Este fenómeno es habitual en septiembre, un mes que parece no saber si despedirse de las vacaciones o volver a sacar la chaqueta del armario.

Y un dato curioso: con temperaturas tan elevadas para la época en amplias zonas de España, el país sigue teniendo ese aire de final de verano, que convierte cualquier terraza en una mini estación meteorológica improvisada. Si el café llega frío, al menos el clima no lo estará.