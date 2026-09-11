Pronóstico del tiempo en España para este viernes 11 de septiembre de 2026

La previsión meteorológica para este viernes anuncia un día cargado de sol en España, con muy pocas lluvias y un termómetro que continuará subiendo. En Madrid, el ambiente se presentará completamente veraniego, mientras que en el norte y ciertas zonas costeras, las nubes se mostrarán más que disponibles para complicar la situación.

El factor principal del día es el avance de las altas presiones, que traerán consigo una jornada estable en la Península y Baleares. Sin embargo, el extremo norte, el Estrecho y Canarias aún mantendrán momentos de inestabilidad, con nubes, chubascos ligeros o un viento incómodo.

Panorama general del día

Predominarán cielos despejados o casi sin nubes en gran parte del interior peninsular y Baleares.

Las temperaturas máximas se elevarán en amplias zonas de la Península, alcanzando niveles notablemente altos en el sur.

El área del Estrecho y algunas partes de Canarias serán el foco de la inestabilidad, con lluvias débiles y un viento más perceptible.

Zonas con más calor

El calor toma la delantera en gran parte del territorio. En Madrid, se anticipan cielos despejados y temperaturas máximas rondando los 30-31 grados, con mínimas alrededor de 15 grados y una escasa probabilidad de lluvia. En el valle del Guadalquivir, la subida será más notable: Sevilla puede alcanzar los 35 o 36 grados, y otras localidades del suroeste también se acercarán a cifras elevadas.

En el interior peninsular, Zaragoza se situará en torno a los 31 grados, mientras que Valencia se quedará cerca de los 28, con un ambiente tranquilo y sin lluvias significativas. La conclusión es indiscutible: septiembre parece jugar a ser agosto con un retraso de un mes y no tiene prisa por cambiar su atuendo.

Norte peninsular: más nubes, pero menos drama

En el norte, la jornada se presentará algo más gris, aunque sin grandes episodios de inestabilidad. Galicia y la franja cantábrica comenzarán con más nubosidad, sobre todo en la costa, pero a medida que avance el día, es probable que se abran claros.

A Coruña contará con cielos nubosos por la mañana, con máximas suaves que rondarán entre 22 y 24 grados.

contará con cielos nubosos por la mañana, con máximas suaves que rondarán entre 22 y 24 grados. Bilbao se moverá en torno a los 24 grados, disfrutando de un ambiente estable y poco nuboso.

se moverá en torno a los 24 grados, disfrutando de un ambiente estable y poco nuboso. En el alto Ebro y áreas cercanas, pueden aparecer algunas nubes bajas por la mañana, con bancos de niebla puntuales en ciertos sectores mediterráneos.

Mediterráneo, Baleares y Estrecho

La costa mediterránea disfrutará de un día bastante apacible, aunque con algunas nubes bajas en las primeras horas en lugares como Barcelona o Alicante. Posteriormente, el cielo tenderá a estabilizarse, con temperaturas agradables y un viento ligero o moderado en el litoral.

En Baleares, la previsión indica intervalos nubosos y temperaturas máximas cercanas a los 29 grados en Palma, sin grandes sobresaltos en el horizonte. El Estrecho merece un capítulo aparte, ya que el levante puede soplar con fuerza, provocando alguna llovizna o lluvia débil en Ceuta.

Canarias, la zona más movida

En Canarias, el panorama será más variable que en la Península. Las previsiones apuntan a intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras en el norte de las islas más montañosas, además de rachas de viento más intensas en algunos lugares del archipiélago.

En Las Palmas de Gran Canaria , se esperan abundantes nubes al inicio del día, pero por la tarde, se prevé que se abran algunos claros.

, se esperan abundantes nubes al inicio del día, pero por la tarde, se prevé que se abran algunos claros. En general, el viento del norte tomará protagonismo en varias áreas del archipiélago.

Las temperaturas bajarán o se mantendrán más contenidas en comparación con la Península, especialmente frente al calor del sur.

Datos rápidos por ciudades

Ciudad Estado del cielo Máxima Lluvia Madrid Despejado 30-31 °C 0% Sevilla Poco nuboso 35-36 °C 0% Barcelona Poco nuboso 28 °C 5% Bilbao Poco nuboso 24 °C 5% Valencia Despejado 28 °C 0% Las Palmas de Gran Canaria Muy nuboso al inicio 25-27 °C Alta

Curiosidades del día para mirar al cielo sin aburrirse

El anticiclón se asemeja a ese invitado que llega, se acomoda en tu sofá y no tiene intención de marcharse: trae estabilidad, sí, pero también calor acumulado si nadie lo mueve. Este viernes, el sol se presenta con matrícula de honor en casi toda la Península.

Una curiosidad más: cuando el norte se cubre de nubes bajas mientras el interior brilla con sol, España parece dividirse en dos realidades distintas. Una se viste de chaqueta por la mañana; la otra se preparará con botella de agua y buscará sombra en cuanto tenga la ocasión.