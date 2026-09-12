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EL TERMÓMETRO ALCANZARÁ HOY EN MADRID LOS 31 GRADOS

Pronóstico del tiempo en España: sol, calor y alguna tormenta este sábado 12 de septiembre de 2026

España se despierta con un ambiente estable en gran parte del territorio, aunque el norte y el noroeste pueden experimentar tormentas y nubosidad de evolución durante la tarde.

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Este sábado, España presenta un panorama bastante claro: sol, calor propio de un verano remolón y un norte que podría resultar más agitado para aquellos que se aventuren sin paraguas. En la mayoría del país, el cielo se mostrará despejado o con escasa nubosidad, mientras que en el noroeste y el área cantábrica las posibilidades de inestabilidad son más elevadas.

El día no será uniforme. Mientras el centro, el sur y gran parte del este disfrutarán de un tiempo estable, en regiones como Galicia, Asturias, Cantabria y áreas aledañas se podrían registrar chubascos y tormentas por la tarde, algunos de los cuales podrían ser localmente intensos en el extremo noroeste.

La foto general del día

La previsión sugiere una España partida en dos: una mitad bajo la estabilidad y la otra a expensas de la evolución de nubes y tormentas. Las fuentes consultadas apuntan a que la jornada estará marcada por un amplio dominio anticiclónico, con la particularidad de una DANA o embolsamiento de aire frío en altura que favorecerá la convección en el norte y el noroeste.

En el resto del país, el ambiente se mantendrá seco y cálido, alcanzando máximas que en diversas zonas superarán cómodamente los 30 grados. No obstante, durante la noche y la primera mitad del día se registraron brumas, bancos de niebla y nubes bajas en varios puntos del norte y de la costa, un clásico de esta época del año: la mañana sugiere abrigo, mientras que por la tarde es otro cantar.

Temperaturas: calor en casi todo el mapa

Las temperaturas seguirán elevadas en amplias zonas del país. Madrid oscilará entre 12 y 33 grados según lo indicado por medios que recogen datos de la AEMET, con cielos despejados y algunas nubes altas sin mayor relevancia. Otras proyecciones colocan la capital en torno a los 31 grados en las horas más cálidas, con una humedad muy baja y un ambiente seco.

Similarmente, se anticipan máximas notables en el suroeste y en el valle del Guadalquivir, donde Sevilla podría alcanzar los 37 grados. En otras áreas del interior peninsular y del valle del Ebro, los termómetros se mantendrán en niveles muy veraniegos, superando cómodamente los 30 grados y alcanzando o incluso sobrepasando los 35 en ciertos lugares.

Algunas referencias destacadas

CiudadPrevisión destacada
Madridentre 12 y 33 grados, con cielo despejado o con nubes altas
Sevillahasta 37 grados y probabilidad de lluvia del 0%
Pontevedracielo despejado y máxima de 32 grados
A Coruñamáximas de 26 a 27 grados, con apertura de claros por la tarde

Norte y noroeste: más vigilancia

El pronóstico más delicado se sitúa en el extremo norte. Los reportes revisados indican tormentas y chubascos en Galicia, Asturias, el área cantábrica y zonas circundantes, especialmente desde las horas centrales y durante la tarde. En Galicia, además, se prevé que algunos episodios puedan ir acompañados de granizo y rachas de viento fuerte.

En ciudades como A Coruña, Santander o Vitoria-Gasteiz, la mañana podría comenzar con nubes, brumas o nieblas, pero la evolución durante el día tiende a mejorar en varias regiones. Eso sí, no hay que dar por concluido el día demasiado pronto: el cielo podría pasar de “tranquilo” a “espectacular” en cuestión de horas.

Mediterráneo, sur y Canarias: calor y estabilidad

En la franja mediterránea y gran parte del sur, el tiempo será más seco y estable. Según la predicción consultada, los cielos se presentarán poco nubosos o despejados en extensas zonas de Andalucía, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, aunque con algunos intervalos nubosos y la posibilidad de chubascos aislados en puntos concretos del litoral oriental.

En Canarias, las temperaturas también tienden a subir, generando un ambiente cálido y noches bastante suaves en algunas áreas. En general, el patrón sugiere un sábado ideal para disfrutar de la playa, paseos o terrazas, siempre que el calor no convierta la siesta en una hazaña peligrosa.

Lo que conviene tener en cuenta

  • En el norte y noroeste, la tarde puede traer tormentas que sean localmente intensas.
  • En el centro y sur, el calor seguirá siendo el protagonista, con máximas superiores a los 30 grados en muchas capitales.
  • Las madrugadas y las primeras horas podrían dejar nieblas y brumas en áreas del norte y del interior.
  • En la mayor parte del país no se prevén precipitaciones significativas, pero los cambios meteorológicos pueden ser rápidos en zonas montañosas y del Cantábrico.

Y como curiosidad meteorológica, el final del verano parece sacar a relucir el lado más juguetón de la atmósfera: un día parece pleno agosto, al siguiente se asoma el otoño, y en medio de todo esto queda ese pequeño caos que garantiza que el parte del tiempo nunca resulte aburrido. En España, ni el cielo parece ponerse de acuerdo del todo.

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Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

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