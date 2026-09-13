Pronóstico del tiempo en España: sol, calor y posibilidad de algún chubasco este domingo 13 de septiembre de 2026

El país inicia este domingo con un panorama bastante definido: abundante sol y temperaturas que siguen elevándose, mientras que las lluvias son casi inexistentes en la mayor parte del territorio.

La atmósfera muestra estabilidad general, aunque en el norte y ciertos puntos del este se anticipan cambios hacia la tarde.

Mientras tanto, el calor parece resistirse a abandonar septiembre. Diversas regiones del interior, así como el sur y el noreste, mantendrán valores altos para esta época del año.

En contraste, en las zonas costeras y archipiélagos, el ambiente será más templado, aunque sin llegar a ser fresco.

Tiempo en España hoy: previsión por regiones

Zona Situación prevista Temperaturas Centro y oeste peninsular Cielos poco nubosos o despejados Calor por la tarde, con máximas elevadas Norte peninsular Mayor nubosidad y posibles chubascos dispersos Temperaturas más bajas que en el interior Este y áreas montañosas Intervalos nubosos y posibilidad de tormentas aisladas Ligeras subidas en varias zonas Canarias Más estabilidad, con nubes en el norte de sus islas montañosas Temperaturas suaves y bastante estables Baleares Cielos variables, con sol y nubes de evolución Temperaturas elevadas acorde a la fecha

Los pronósticos indican que este domingo será una jornada en la que el centro, el oeste y gran parte del sur estarán bajo la influencia de un anticiclón, con cielos más limpios que un espejo recién pulido. Sin embargo, el norte peninsular y algunas áreas del este pueden experimentar nubosidad de evolución que traería consigo chubascos irregulares y episodios tormentosos puntuales.

Madrid: mañanas frescas y tardes veraniegas

En Madrid, el día se presentará con cielos despejados, y se espera un claro ascenso en la temperatura durante las horas centrales. Las primeras horas comenzarán con aproximadamente 18 °C, pero la tarde se situará entre 29 y 31 °C, según las previsiones para la capital.

Asimismo, se pronostica un viento suave y ambiente seco, contribuyendo a que la sensación sea más propia de un final de verano que de un otoño que se asoma. En la Comunidad de Madrid y la Meseta, el contraste entre la mañana y la tarde será notable, teniendo esa característica amplitud térmica que obliga a salir con chaqueta, pero que al final del día pide a gritos la manga corta antes del almuerzo.

Altas temperaturas en el sur y el interior

Las temperaturas seguirán elevadas en un amplio espectro de España, con máximas que podrían sobrepasar los 35 °C en algunas partes del sur y el cuadrante noreste, además de registros muy altos en el valle del Guadalquivir. En el interior de Andalucía, se podrán registrar temperaturas veraniegas, al igual que en algunas zonas del centro y el valle del Ebro, donde el calor seguirá siendo el protagonista.

En las costas y áreas con mayor influencia marítima, el clima se presentará algo más llevadero, aunque sin cambios significativos respecto a días anteriores. El panorama general se mantiene como un juego de estabilidad y calor, que parece desafiar el calendario, el cual ya sugiere otra cosa, mientras el termómetro juega a despistarnos.

Viento, nubes y situaciones a tener en cuenta

El viento ganará protagonismo en algunos sectores. Se prevé que en el Estrecho y en la zona de Cádiz se registren rachas fuertes, las cuales podrían complicar la tarde, mientras que en áreas del Cantábrico y del sureste el viento será moderado en varios momentos del día.

También es recomendable estar atentos a:

Niebla o brumas matinales en regiones de Galicia, el Cantábrico y otras zonas del norte

Chubascos dispersos en el norte, el noreste y áreas montañosas

Calima en ciertas regiones del sur y del este, provocando un ambiente algo más turbio

Noches tropicales en áreas del sur, el Mediterráneo y archipiélagos, donde poder descansar puede convertirse en un desafío

En Canarias, el clima tendrá tendencia a ser más estable, con nubes en el norte de las islas montañosas y cielos más despejados hacia el sur. Las temperaturas se mantendrán agradables, y la jornada no presentará demasiadas sorpresas.

Un último apunte curioso

Este domingo tiene la esencia de un «último día de tregua» del verano: el sol sigue haciendo acto de presencia, pero ya se aprecian los primeros indicios de cambio, como mañanas más frescas y tardes menos extensas. En otras palabras, no es necesario deshacerse del abanico todavía, aunque es aconsejable tener la chaqueta cerca por si Madrid opta por jugar al despiste una vez más.

Además, septiembre es ese mes que combina dos realidades: días con un clima estable y calor persistente, junto a episodios más inestables y locales. Es el periodo en el que el tiempo parece tener dos planes a la vez, sin avisar demasiado educadamente.