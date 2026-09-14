Pronóstico del Tiempo en España: calor y cielos despejados este lunes 14 de septiembre de 2026

Este lunes, el tiempo en España se caracteriza por el calor y la tranquilidad. La mayoría del país despierta con cielos despejados o con pocas nubes, mientras que en el norte hay más probabilidades de nubes y algo de inestabilidad.

El panorama es claro: ambiente veraniego en el interior y en el sur, con temperaturas elevadas. Así, se inicia la semana con el paraguas, salvo en casos excepcionales, guardado en el armario. El otoño aún no se atreve a hacer su aparición.

Panorama general del día

Según los datos de las previsiones meteorológicas actualizadas, el día de hoy estará marcado por una notable estabilidad en casi toda la geografía española, con altas temperaturas para esta época y escasas lluvias en la mayor parte del terreno.

AEMET también destaca que la semana del 14 al 20 de septiembre podría continuar con valores térmicos superiores a lo habitual para esta estación, aunque existe cierta incertidumbre sobre las precipitaciones.

Predominarán cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio.

Se esperan algunas nieblas y brumas en las primeras horas en zonas del norte y áreas costeras.

Se notará un calor considerable en el interior, sur y valle del Ebro, con máximas que superarán los 30 grados en muchas capitales.

Posibilidad de chubascos y tormentas aisladas en áreas del norte y noroeste, principalmente en lugares concretos.

Madrid, calor seco y cielos tranquilos

En Madrid, el día se presenta con una máxima de 34,5 grados y una mínima de 19 grados, sin probabilidades de lluvia y con escasa nubosidad.

El ambiente será seco y bastante estable, junto a un viento ligero y un índice UV de 6, lo que garantiza que el sol será protagonista. Así que, en la práctica, se deberán buscar sombras como quien busca un enchufe en una estación: con un poco de paciencia y fe.

Otras zonas destacadas

En la mitad sur y el interior, las temperaturas son elevadas. Sevilla alcanzará los 38,2 grados con una probabilidad de lluvia del 0% y cielo totalmente despejado. En Zaragoza, la máxima prevista se sitúa en 35,2 grados, también sin lluvia y con pocas nubes. En Barcelona, el termómetro ascenderá hasta 32 grados, sin lluvia y con un día dominado por el sol y algunas nubes.

La previsión estatal también indica temperaturas muy altas en el nordeste, el sur y algunos archipiélagos, con valores que podrían superar los 35 grados en varias áreas, mientras que las mínimas tenderán a aumentar en el tercio norte.

Ciudad Máxima prevista Lluvia Rasgo destacado Madrid 34,5 °C 0% Cielo despejado y calor seco Sevilla 38,2 °C 0% Mucho calor y nada de lluvia Zaragoza 35,2 °C 0% Ambiente muy cálido Barcelona 32,0 °C 0% Sol, pocas nubes y brisa débil

Norte y zonas con más cambios

En la zona norte de la península, el día se presentará algo más animado. La previsión general sugiere intervalos de nubes bajas, brumas y alguna posibilidad de chubascos débiles o tormentas aisladas en áreas del Cantábrico y del noroeste.

No obstante, no se prevé un cambio drástico a nivel nacional. El patrón predominante sigue siendo el de un país en su mayoría seco y cálido, donde el calor se concentra en el centro y el sur, y el norte lleva la parte más inestable del panorama meteorológico.

Lo que deja este lunes

La combinación de estabilidad, calor y escasas lluvias sugiere una jornada típica de finales del verano. En muchas regiones, el tiempo invitará a disfrutar del aire libre, aunque quizás no sea el momento ideal para realizar esfuerzos intensos bajo el sol.

Es mejor salir temprano o al final del día si estás en áreas cálidas.

La hidratación y la búsqueda de sombra son imprescindibles hoy.

En el norte, conviene estar atentos al cielo por si aparecen tormentas puntuales o cambios repentinos.

Y para finalizar con un toque ligero: cuando el calor se extiende en septiembre, los meteorólogos suelen comentar que el verano se resiste a empacar. Por ahora, este año parece que todavía ha dejado la ropa en el armario y la sombrilla lista para el siguiente chapuzón.