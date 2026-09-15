Pronóstico del Tiempo en España este martes 15 de septiembre de 2026

Este martes se presenta con dos realidades meteorológicas en España: un ambiente más fresco en Galicia y un calor que se resiste en el centro, sur y la zona del Mediterráneo.

Además, la jornada traerá lluvias ligeras o chubascos en el noroeste. Mientras tanto, muchas áreas del país disfrutarán de cielos despejados y del aire seco propio de septiembre.

Panorama general del día

La proyección meteorológica indica un cambio en el noroeste, donde se prevé un descenso de temperaturas en Galicia, pero el ambiente continuará siendo cálido en gran parte del país.

De acuerdo a las previsiones consultadas, la atmósfera se mantendrá bastante estable en numerosas regiones, aunque un frente en movimiento abrirá la posibilidad de más nubosidad y lluvias en la parte norte.

En Galicia , se notará un claro descenso en las temperaturas máximas.

, se notará un claro descenso en las temperaturas máximas. En el centro y el sur, el calor persistirá con fuerza.

En la vertiente mediterránea, las temperaturas podrían experimentar un ligero repunte.

En el norte de Galicia y en la franja cantábrica, se anticipan cielos más cubiertos y lluvias débiles.

Temperaturas por zonas

El patrón térmico se mostrará muy desigual: el noroeste disfrutará de un alivio, mientras que el resto del país mantendrá valores más altos de lo habitual para estas fechas.

Zona Tendencia Galicia descenso claro de las máximas y ambiente algo más fresco Norte y noroeste peninsular llegada de nubosidad y lluvias débiles, con aire menos cálido Centro peninsular calor aún marcado, con máximas elevadas para mediados de septiembre Sur y suroeste calor intenso y posible continuidad de noches cálidas Mediterráneo ambiente muy templado o caluroso, con calor que persiste

En Madrid, los datos recabados sitúan a la capital en una jornada soleada, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 37 grados.

En otras ciudades del sur, como Sevilla, el termómetro se mostrará contundente: se prevé un máximo de 37,4 grados, sin posibilidades de lluvia y con viento débil.

Lluvias, nubosidad y viento

El frente dejará su marca principalmente en el noroeste, donde las precipitaciones serán más probables en Galicia y en la región cantábrica.

Los pronósticos sugieren cielos bastante nublados y precipitaciones que podrían abarcar comunidades cantábricas, así como el norte y oeste de Castilla y León.

En el noroeste, las lluvias podrían ser localmente intensas y persistentes.

En áreas de montaña, no se descarta algún episodio de granizo.

El viento soplará de componente norte, siendo flojo a moderado en amplias zonas.

En el nordeste y en Baleares, podrían registrarse rachas fuertes o muy fuertes.

Lo que puede notarse en la calle

El día pedirá que lleves una chaqueta ligera en el norte, mientras que en el centro y sur se requerirá paciencia térmica. Septiembre sigue mostrándose como agosto cuando le apetece.

Si piensas salir temprano, es recomendable estar atento a las brumas o nieblas que podrían aparecer en el interior y el norte, aunque el panorama general se caracterizará por un tiempo estable en gran parte de la Península.

Curiosidades del día

El tiempo de este martes parece dispuesto a hacer su habitual cambio de humor: mientras en el noroeste se abrirán los paraguas, en el sur habrá que tener el abanico a la mano.

Y cuidado con el calor acumulado: en algunas áreas todavía se sentirán noches tropicales, así que dormir «fresquito» puede convertirse en una tarea bastante optimista.