Pronóstico del Tiempo en España para este miércoles 16 de septiembre de 2026: tormentas y caída térmica en la mitad del país

Este miércoles, España se enfrenta a un pronóstico del tiempo que presenta un giro notable: el ambiente se torna más fresco en casi todo el territorio, mientras que en el este se anticipan tormentas intensas y el cielo parece no decidirse. La jornada está marcada por avisos de tormentas, granizo y rachas de viento fuertes en varias comunidades.

En resumen: el tiempo otorga hoy un aire más otoñal a la Península, pero Madrid disfrutará de un respiro templado y Canarias continúa con el calor de septiembre que evoca el verano.

Panorama general del día

Según la Agencia Estatal de Meteorología, citada por RTVE y otras fuentes, se espera una jornada inestable en el Cantábrico y el tercio este peninsular. Los cielos empezarán nubosos, para desarrollar nubosidad variable por la tarde.

En el resto de la Península, predominan los cielos despejados o poco nubosos, salvo algunas nubes bajas en la meseta norte y el litoral de Alborán, que irán desapareciendo. En Canarias, se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas, mientras que el sur gozará de más sol, aunque ocasionalmente habrá calima.

Avisos y zonas más activas

La noticia más relevante se concentra en el este: Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana están bajo aviso naranja por chubascos y vientos intensos, mientras que Andalucía, Castilla-La Mancha y Región de Murcia tienen aviso amarillo.

Los acumulados más significativos podrían producirse en:

Cataluña

Comunidad Valenciana

Teruel

Este de Castilla-La Mancha

Sistemas Béticos

Mallorca

Además, los chubascos y tormentas pueden presentar granizo, incluso de tamaño grande en Valencia y Teruel, además de rachas de viento muy fuertes. En términos más coloquiales: hoy no hay que confiarse, aunque al amanecer el cielo parezca apacible; la tarde puede traer sorpresas sin previo aviso.

Temperaturas: descenso generalizado, pero con matices

Las temperaturas máximas descienden notablemente en casi toda España, con caídas marcadas en la mitad norte. RTVE menciona reducciones de hasta 10 grados en regiones como el alto Ebro, la Ibérica norte y Castilla y León.

Según las previsiones divulgadas por Infobae para Madrid, se espera una máxima de 27,2 grados y una probabilidad de lluvia del 25%, con viento flojo a moderado. Para el antetítulo, eso origina el dato redondeado en 27 grados.

En Sevilla, El Confidencial prevé un día mayormente despejado, con máximas alrededor de 35 grados y mínimas cerca de 19. En el conjunto del país, la sensación será menos veraniega que en días previos, aunque el calor no se despide del todo en el sur.

Canarias: menos calor, pero sin abrigarse

En Canarias, el cambio será más gradual que en la Península, aunque también se notará un descenso en las temperaturas. RTVC reporta máximas de 36 a 38 grados en áreas del sur de Gran Canaria, de 34 a 36 en el sur de Fuerteventura y valores de 30 a 34 en el resto de las islas.

El viento soplará del norte de forma débil a nordeste moderado, con calima que disminuirá por la tarde. El ambiente continuará siendo plenamente estival en varias regiones, por lo que el archipiélago mantiene hoy un tácito acuerdo con el calor: afloja, pero no desaparece del todo.

Lo más destacable por zonas

Zona Situación prevista Madrid Cielo variable, máxima cerca de 27 grados y baja probabilidad de lluvia Este peninsular Tormentas fuertes o muy intensas, con posibilidad de granizo Norte peninsular Cielos más nublados y precipitaciones débiles al inicio del día Sur peninsular Tiempo más estable, aunque todavía hay calor en algunas capitales Canarias Calor persistente, calima y viento alisio moderado

Curiosidades del día

Si hoy el cielo te parece un tanto dramático, no es mera coincidencia: septiembre a menudo combina el calor residual con los primeros empujes de aire frío, lo que origina muchas de las tormentas de esta época de transición.

Y aquí va un último consejo práctico: cuando el tiempo se vuelve impredecible, el paraguas es menos molesto que la confianza exagerada. Hoy, en España, podrían ocurrir cambios bruscos en pocas horas, así que es prudente mirar al cielo con respeto y, si se puede, con un toque de humor.