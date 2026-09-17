Pronóstico del Tiempo en España este 17 de septiembre de 2026: un jueves tranquilo, pero con sorpresas en el Mediterráneo

Este jueves, España se enfrenta a un pronóstico del tiempo agitado: se esperan tormentas en la zona del Mediterráneo, un descenso en las temperaturas en diversas áreas y más tranquilidad en gran parte del interior del país. La jornada se presenta variada, pero en ningún caso aburrida en lo que respecta al clima.

En Madrid, se prevén algunos intervalos de nubes, con la posibilidad de chubascos aislados y una temperatura máxima de 28 grados. A nivel nacional, la atención se centrará en Baleares y el sureste, ya que el tiempo podría volverse complicado en esas regiones.

Un jueves con dos Españas meteorológicas

El clima general apunta a una llegada de aire más inestable. Así, un flujo procedente del norte y noroeste favorecerá la formación de nubes en el Cantábrico, al tiempo que el Mediterráneo, especialmente en el área balear y el litoral oriental, enfrentará una situación considerablemente más delicada.

De acuerdo con las previsiones consultadas, las lluvias más intensas se concentrarán en el este peninsular y las islas, con posibilidad de tormentas severas, granizo y rachas de viento muy potentes en puntos específicos. En algunas áreas de Ibiza y Formentera, podrían registrarse acumulaciones significativas en poco tiempo, lo que invita a la precaución.

Mientras tanto, en el oeste y parte del interior habrá un panorama más templado y estable, aunque se espera un descenso de las temperaturas máximas en amplias zonas del país en comparación con días anteriores.

Zonas con más riesgo de lluvia y tormenta

Hoy, las áreas donde se prevé un clima más revuelto incluyen:

Baleares : tormentas fuertes, posibles granizadas y viento intenso.

: tormentas fuertes, posibles granizadas y viento intenso. Litoral mediterráneo peninsular: chubascos y tormentas localmente fuertes, especialmente en la franja oriental.

Cataluña: abundante nubosidad, con chance de chubascos y tormentas en el litoral central por la mañana y en el nordeste por la tarde.

Sureste peninsular: jornada inestable, con lluvias y tormentas en múltiples localidades.

En Barcelona, la probabilidad de lluvia asciende al 66% a lo largo del día, con una máxima de 26 grados y viento moderado. En Valencia, la posibilidad de lluvia llega al 88%, y la temperatura rondará los 24,8 grados. Por su parte, en Málaga, el riesgo de lluvia es alto, alcanzando un 80% de probabilidad y una temperatura máxima de 26,1 grados.

Sin embargo, en Sevilla, la situación será bastante diferente: se espera solo un 1% de probabilidad de lluvia y una máxima de 31 grados, por lo que el paraguas puede permanecer guardado, al menos por ahora.

Temperaturas: descenso en gran parte del país

Las temperaturas máximas disminuirán en buena parte de España, salvo en algunas áreas del oeste, donde se mantendrán o incluso podrían experimentar un ligero ascenso. A pesar de ello, el calor no se esfuma por completo: la semana sigue mostrando valores elevados para esta época del año en numerosas zonas, especialmente en el sur y el interior, en días pasados y en la jornada actual.

En la previsión regional consultada, se presentan los siguientes rangos:

Castilla y León : entre 4 y 28 grados , con brumas y nieblas en áreas montañosas.

: entre , con brumas y nieblas en áreas montañosas. Cataluña : entre 8 y 29 grados , con un descenso notable.

: entre , con un descenso notable. Asturias : de 9 a 21 grados , con nubosidad baja y posibles brumas.

: de , con nubosidad baja y posibles brumas. Madrid: entre 14 y 28 grados, con intervalos nubosos y alguna probabilidad de chubasco.

La sensación térmica en diversas zonas del Mediterráneo puede resultar más pesada debido a la humedad y la inestabilidad. En contraste, en el norte se anticipa un día más fresco, menos atractivo para quienes buscan calor.

El viento también quiere protagonismo

Se espera que el viento sople con moderación en varios litorales y de forma más intensa en ciertas áreas del Mediterráneo. En Baleares, se prevén rachas muy fuertes, especialmente vinculadas a las tormentas.

En el Ampurdán y el sur de Tarragona, el viento de noroeste comenzará a amainar a lo largo del día, aunque por la mañana aún podría sentirse con un cierto ímpetu. En zonas del valle del Ebro, como Zaragoza, también se han reportado rachas notables durante la madrugada.

Lo que conviene tener en cuenta hoy

Si te encuentras en Baleares , sigue de cerca la evolución de las alertas y evita trayectos innecesarios si el cielo empieza a tornarse amenazante.

, sigue de cerca la evolución de las alertas y evita trayectos innecesarios si el cielo empieza a tornarse amenazante. A lo largo de la costa mediterránea, mantente alerta: las tormentas pueden surgir rápidamente, incluso si el momento parece tranquilo.

En el norte, la nube persistente puede proporcionar un día gris, aunque menos complicado de lo que se prevé en otras áreas.

En el interior, el cambio en las temperaturas no será tan acentuado, aunque sí se notará un ambiente algo más fresco.

En España, el inicio del otoño meteorológico aún no se ha hecho evidente del todo, pero este jueves deja claro que las condiciones climáticas ya no siguen las pautas típicas del final del verano. Será un día de chaqueta ligera en algunas zonas, paraguas en otras y mucha atención puesta en el Mediterráneo.

Por último, un dato curiosos: el granizo actúa como una especie de “firma” de las tormentas más intensas: se forma en nubes de gran desarrollo vertical, donde las corrientes ascendentes y descendentes hacen que las gotas suban y bajen, incrementándose hasta caer. En resumen, hoy podría haber una actividad atmosférica especialmente intensa en determinados puntos.