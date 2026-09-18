Pronóstico del Tiempo en España de este viernes 18 de septiembre

Este viernes, el pronóstico del tiempo se presenta bastante agitado en el este, mientras que el interior disfrutará de una jornada más tranquila. La clave del día es el equilibrio: chubascos en algunas áreas, mayor presencia de sol en otras y unas temperaturas en ascenso en la Península.

En España, la primera parte del día será más delicada en Cataluña y Mallorca, donde se prevén chubascos que pueden ser localmente intensos. Ya por la tarde, se espera que aumenten las nubes de evolución en el sur de la península.

Panorama general del día

La AEMET anticipa inestabilidad en Baleares y en la costa oriental de la península durante la mañana, con cielos nublados y chubascos que podrían ser intensos en Cataluña y Mallorca.

En el resto de la Península, los intervalos soleados serán mayoritarios, aunque el norte permanecerá cubierto y con precipitaciones leves en la zona cantábrica. En Canarias, la situación será más sombría en el norte, con cielos nublados y lluvias escasas.

Zonas con más movimiento

Cataluña : chubascos fuertes, especialmente en el litoral central durante la mañana.

: chubascos fuertes, especialmente en el litoral central durante la mañana. Mallorca y Pitiusas : riesgo de chubascos muy intensos y tormentas, con alerta naranja desde temprano.

y : riesgo de chubascos muy intensos y tormentas, con alerta naranja desde temprano. Fachada oriental peninsular: posibilidad de chubascos aislados en la primera mitad del día, con tendencia a que se abran claros después.

Alrededores de las Béticas: por la tarde podrían aparecer chubascos y alguna tormenta localmente intensa en el extremo oriental.

Zona cantábrica: lluvias débiles y cielos predominantemente nublados.

Temperaturas: suben en la Península

Las temperaturas máximas experimentarán un ligero a moderado aumento en la Península, mientras que en Baleares poco variarán y en Canarias se registrará un descenso. Esto implica que el ambiente será más acogedor para aquellos que gusten del calor, aunque sin perder la precaución.

En Madrid, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con intervalos de nubes altas y alguna nube de evolución en la Sierra y en el sureste. Los termómetros oscilarán entre 14 y 29 grados. En conjunto, el clima en la capital será cálido, pero aún dentro de límites razonables para septiembre.

Viento y otros detalles

El viento soplará de manera moderada del norte en los archipiélagos y en las costas de Galicia y la fachada oriental de la península, con intervalos fuertes en la zona de Ampurdán, la costa gallega y, sobre todo, en Canarias.

Habrá además levante moderado en el Estrecho y Alborán. En otras áreas, predominará un viento suave, con componente norte en la parte alta de la península y este en el sur. En el valle del Ebro, el cierzo podría ofrecer algún capricho moderado.

Lo que puede notarse por ciudades

Ciudad Cielo esperado Temperatura Observación Madrid Poco nuboso con nubes altas 14-29 °C Tarde cálida y sin grandes sorpresas Sevilla Poco nuboso a despejado 18-33 °C Más calor y escaso movimiento en la meteorología Zaragoza Despejado o muy poco nuboso Hasta 28 °C Ambiente estable y ventoso Valencia Intervalos nubosos 12-28 °C Posibles chubascos en áreas cercanas Barcelona Nuboso con chubascos 9-31 °C La mañana podría ser algo movida

Qué significa para el día a día

Si tienes planeado moverte por el Mediterráneo, es recomendable estar atento a la evolución de la mañana, dado que las lluvias más fuertes podrían llegar sin previo aviso y rápidamente. En cambio, si te encuentras en el centro o en gran parte del oeste peninsular, tu día será más placentero, con más momentos de sol y una subida progresiva del calor.

Para quienes se levanten temprano en Madrid, el clima permitirá salir con ropa ligera al mediodía, aunque la mañana aún pedirá algo de paciencia térmica. Sin situaciones alarmantes: un viernes de septiembre que se empeña en seguir mostrando signos de verano, aunque ya se noten los primeros gestos del otoño en el este.

Curiosidades para no mirar el cielo con cara de misterio

Los chubascos mediterráneos de septiembre suelen tener una característica peculiar: suelen descargarse repentinamente, con gran fuerza, y desaparecer casi al instante. Así, un cielo que comienza tímido puede desencadenar un buen chaparrón en cuestión de minutos.

Además, un detalle curioso: cuando el cierzo se asoma en el Ebro, no suele ser el más amigable, sino que se encarga de mover el ambiente y recordar que, aunque el termómetro aún intente discutir, el calendario avanza inexorablemente.