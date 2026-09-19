Pronóstico del Tiempo en España: calma general y tormentas en el sureste este sábado 19 de septiembre de 2026

El día se presenta con un mapa meteorológico favorable para casi toda España: un ambiente estable, sol intermitente y temperaturas en aumento en numerosas regiones.

Sin embargo, es buena idea no bajar la guardia demasiado pronto. El sureste peninsular y las islas Pitiusas sufrirán las consecuencias con chubascos y tormentas que podrían resultar severas.

Panorama general del sábado

La AEMET anticipa una jornada dominada por la estabilidad gracias a las altas presiones que cubrirán gran parte del territorio, con cielos generalmente despejados o poco nubosos. No obstante, en el tercio sureste peninsular, así como en Ibiza y Formentera, se mantendrán los intervalos de nubes y los chubascos tormentosos, con peligro de que sean intensos en la costa de Murcia y el sur de la Comunidad Valenciana.

En el resto del país, el día se caracterizará por alguna nubosidad baja en el norte y en los litorales del Mediterráneo por la mañana, y por nubes de evolución en las montañas del sur por la tarde. En resumen: un sábado bastante apacible, ideal para planes al aire libre, salvo en aquellas áreas donde el cielo decida hacer de las suyas.

Donde puede complicarse el día

Las complicaciones climáticas se concentrarán en el extremo sureste peninsular y las islas Pitiusas, con chubascos que vendrán acompañados de tormentas, dejando acumulados significativos. Los datos apuntan a que la zona alrededor del cabo de la Nao será uno de los puntos más críticos, donde existe la posibilidad de episodios localmente intensos.

También se prevén lluvias débiles o lloviznas en el Estrecho y Alborán, mientras que en Canarias se esperan cielos nublados y lluvias ligeras en el norte de las islas montañosas. Por lo tanto, si decides llevar paraguas, será más útil en el Mediterráneo que en el centro del país.

Zona Estado esperado Riesgo principal Norte peninsular Cielos poco nubosos o con nubes bajas Ascenso de temperaturas Interior y centro Jornada estable y seca Calor más marcado Sureste peninsular Nubosidad y chubascos Tormentas localmente fuertes Ibiza y Formentera Inestabilidad persistente Lluvias y tormentas Canarias Intervalos nubosos y alguna lluvia débil Ambiente más fresco

Temperaturas: suben casi en todas partes

Las temperaturas máximas se incrementarán en gran parte del territorio, siendo especialmente destacables los ascensos en Galicia, el Cantábrico y el alto Ebro. La AEMET incluso estima que se podrían superar los 35 grados en depresiones del suroeste peninsular.

En cuanto a las mínimas, estas descenderán en el Cantábrico, el medio Ebro y los Pirineos, pero aumentarán en el tercio oeste peninsular. Esto dará lugar a noches tropicales en sectores del litoral mediterráneo sur y en el bajo Guadalquivir, lo que podría dificultar el sueño con la ventana abierta, algo que siempre es una ardua decisión.

Para tener una idea más clara, Madrid alcanzará una máxima de 29-29,0 grados durante el día, con un 1% de probabilidad de lluvia y cielos bastante despejados. En Zaragoza, la previsión indica una temperatura máxima de 29,7 grados, mínima de 15,9 y también un 1% de posibilidad de lluvia.

Viento: el Estrecho, el habitual protagonista

El viento también protagonizará la jornada, especialmente en el sur. Las previsiones apuntan a un levante con intervalos fuertes en Alborán y rachas muy intensas en el Estrecho, además de viento moderado del este en los litorales del Cantábrico y del nordeste en Galicia, el sureste peninsular, Ampurdán y ambos archipiélagos.

En otras palabras, el panorama meteorológico será más amable que en días pasados, aunque el viento no quiere perderse la fiesta en el sur. Aquellos que piensen en un paseo por la costa gaditana o en la zona del Estrecho harían bien en echar un vistazo al cielo y su peinado antes de salir.

Curiosidades del día