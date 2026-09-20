Pronóstico del Tiempo en España este domingo 20 de septiembre de 2026

Este domingo se presenta con un tiempo estable en gran parte de España, cielos despejados y una sensación veraniega a pesar de que ya estemos en septiembre. La lluvia queda relegada a segundo plano y el calor vuelve a hacerse notar en varias zonas del norte peninsular.

La nota menos positiva la trae Cádiz, donde se prevén rachas de viento muy fuertes que alcanzarán hasta 80 kilómetros por hora. En el resto del país, la jornada avanzará de manera bastante tranquila: más sol que nubes, con alguna llovizna aislada en puntos específicos y temperaturas en ascenso en regiones del norte.

Panorama general del día

La Agencia Estatal de Meteorología describe un día dominado por las altas presiones, con el temporal de lluvias en el área mediterránea ya totalmente debilitado. En la Península, solo se esperan intervalos nubosos en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro, áreas del mediterráneo y en zonas interiores del sureste.

En el Estrecho y en Melilla, así como en algunos puntos del sureste, no se descartan lloviznas o chubascos aislados. En Canarias, el clima será más nublado en el norte de las islas montañosas, donde podría caer alguna lluvia leve y aislada, mientras que el resto del archipiélago disfrutará de cielos poco nubosos o despejados, con la posibilidad de calima a gran altura en el este.

Temperaturas: calor tardío y noches agradables

Las temperaturas volverán a subir en la mitad norte peninsular, mientras que en el resto del territorio apenas habrá cambios. La AEMET anticipa que en las depresiones del suroeste se superarán los 35 grados, sin descartar que ese registro se alcance en el Miño.

Esto nos deja con una sensación bastante veraniega para esta segunda mitad de septiembre, y es que las noches tropicales se sentirán en las zonas del sur mediterráneo y el bajo Guadalquivir. Traducido: el día promete manga corta y la noche invitará a dejar la manta en el armario.

Zona Tendencia Riesgo destacado Norte peninsular Aumento de temperaturas Ambiente más cálido que ayer Suroeste Máximas muy elevadas Posibles 35 ºC o más Mediterráneo sur y bajo Guadalquivir Noches tropicales Descanso algo menos cómodo Canarias Cielos variables Calima en altura en el este

En Madrid, diversas previsiones apuntan a una máxima cercana a los 31 grados, con una mínima probabilidad de lluvia, situada en un 1%. En Barcelona, la máxima podría alcanzar los 28,4 grados, con un 0% de posibilidad de precipitación durante el día. En Málaga, la máxima se situaría en torno a los 28,1 grados, también con una probabilidad de lluvia muy baja.

Viento: el aviso procede de Cádiz

El viento será moderado del este en el Cantábrico y en los litorales del sur, con intervalos fuertes en Alborán. En Cádiz, la AEMET alerta sobre rachas muy intensas, el dato más llamativo del día en lo que respecta a meteorología.

Asimismo, en los litorales del sureste peninsular soplará viento del norte y nordeste, moderado, con la posibilidad de intervalos fuertes en aquellas zonas de Galicia. En los archipiélagos, el viento se mantendrá flojo o moderado, sin grandes sobresaltos.

Lo que notarás si sales a la calle

Si te desplazas por la mayoría del país, olvídate del paraguas. Hoy es una jornada ideal para disfrutar al aire libre, aunque es recomendable protegerse del sol en las zonas más cálidas y estar atento al viento en el extremo sur.

En el norte , se experimentará más calor que en jornadas anteriores.

, se experimentará más calor que en jornadas anteriores. En el interior y el suroeste, el ambiente será propio del pleno verano.

En la costa mediterránea, podrían aparecer nubes, pero sin lluvia significativa en general.

En Cádiz, mejor llevar sombrero y asegurar bien los papeles: el viento no perdona la estética.

Curiosidades para mirar el cielo con otros ojos

Cuando el viento sopla con fuerza en el Estrecho, no solo agita el mar: también transforma el paisaje en cuestión de minutos. Y en los días de calima, el cielo puede perder claridad, adquiriendo un tono blanquecino que hace que el horizonte se vea más distante de lo habitual.

Otra curiosidad: las noches tropicales están aumentando en frecuencia durante episodios cálidos al final del verano, especialmente en las zonas del sur y en la costa mediterránea. No son precisamente aliadas del sueño reparador, pero son un indicativo claro de que el verano, al menos por ahora, sigue haciendo de las suyas en España.