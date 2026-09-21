Pronóstico del Tiempo en España este lunes 21 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para este lunes indica un ambiente casi veraniego en amplias zonas de España.

La situación es clara: estabilidad, temperaturas elevadas y escasas posibilidades de lluvia, salvo por el viento del sur, que hoy se hace notar.

En Madrid, el termómetro alcanzará los 32 grados, con un cielo despejado y un 0% de probabilidad de lluvia.

Esto significa que la capital disfrutará de calor propio de finales de temporada, sin tregua a la hora del almuerzo.

Contexto del día

La atmósfera está dominada por un bloqueo anticiclónico sobre la Península, que impide la llegada de frentes atlánticos y asegura una atmósfera muy estable. Como resultado, habrá cielos despejados o poco nubosos en amplias áreas, junto con un aumento de las temperaturas que superan los valores normales para esta época del año.

La semana del 21 al 27 de septiembre prevé, además, un clima más cálido de lo habitual en gran parte del país, con anomalías de entre 1 y 3 grados en muchas regiones, e incluso de 3 a 6 grados en áreas del interior y el oeste peninsular. En otras palabras: el otoño parece estar disfrutando de un largo café.

Zonas más cálidas

Las temperaturas serán elevadas en diversas áreas del interior y del noreste. En Madrid, las máximas se situarán en 32,1 grados y las mínimas en 17,4, mientras que en Barcelona el termómetro podría llegar hasta 31,6 grados, con un 0% de lluvia y un 51% de nubosidad durante el día.

Al norte, el día será más suave, aunque igual de estable. En Navarra, Meteo Navarra augura cielos despejados, viento suave del norte y pocos cambios térmicos, con ligeros ascensos en la Ribera de Navarra. En el interior de Galicia, según los datos meteorológicos consultados, también se experimentará un ambiente muy cálido para la época.

Zona Cielo Temperatura destacada Lluvia Madrid Despejado 32,1 °C 0% Barcelona Poco nuboso 31,6 °C 0% Navarra Despejado Sin grandes cambios No se esperan fenómenos significativos A Coruña Cielos despejados tras nubes matinales 25 °C Sin relevancia

El norte, con nieblas y algunos estratos

En el tercio norte, la jornada comenzará con más matices. En algunas zonas interiores y valles pueden formarse bancos de niebla y estratos bajos a primera hora, aunque rápidamente tenderán a disiparse, permitiendo cielos más claros.

En la franja cantábrica y áreas adyacentes, el aire del norte y nordeste moderará un poco el ascenso de las temperaturas. Aun así, se espera un día tranquilo, sin grandes sobresaltos, salvo por alguna nube baja que no será del todo sorprendente en un comienzo de semana.

El sur, con viento y mar agitado

La nota más destacada del día llega desde el sur. Cádiz y el Estrecho tienen avisos activos por fenómenos costeros y por fuerte viento de levante, con rachas que podrían alcanzar 70 km/h en la campiña y el litoral gaditanos, e incluso 80 km/h en el área del Estrecho.

Además, el temporal marítimo complicará la navegación durante la madrugada y las primeras horas, con vientos de fuerza 7 en la zona marítima afectada. Aquí, el sol brilla, pero el viento se presenta como el verdadero protagonista sin pedir permiso.

Claves rápidas del día

Temperaturas más altas de lo habitual en gran parte del país.

de lo habitual en gran parte del país. Madrid : 32,1 grados y 0% de lluvia.

: 32,1 grados y 0% de lluvia. Barcelona : 31,6 grados y cielo variable, pero sin precipitaciones.

: 31,6 grados y cielo variable, pero sin precipitaciones. Norte peninsular : nieblas matinales y ambiente estable.

: nieblas matinales y ambiente estable. Cádiz y Estrecho: levante fuerte y avisos por viento y costa.

En resumen práctico: el lunes trae un tiempo tranquilo en casi toda España, marcado por abundante sol, temperaturas altas para la época y en el sur, donde es aconsejable aferrar bien la sombrilla, o despedirse de ella si no se quiere ver volando.

Curiosidades meteorológicas del día

La situación que predomina hoy, con un gran anticiclón bloqueando borrascas, suele ofrecer jornadas extensas de estabilidad y tardes muy cálidas incluso cuando el calendario ya invita a la chaqueta. Y aunque el otoño ya ha llegado en teoría, la atmósfera parece decidida a prolongar el verano un rato más.

No está de más mirar al cielo temprano en el norte: las nieblas y los estratos bajos de la mañana son tan típicos como el café de primera hora, pero tan pronto como aparece el sol, suelen desaparecer con una elegancia notable.