Pronóstico del Tiempo en la Península Ibérica para el martes 22 de septiembre de 2026

La Península Ibérica experimentará un cambio notable, aunque no total: el martes se presentará con un ambiente cálido en gran parte del territorio, mientras que se prevén chubascos y tormentas en áreas del noreste y de la región mediterránea. En Madrid, las temperaturas podrían alcanzar los 35 grados, lo que llevará a muchos a buscar la sombra, sin llegar a caer en el dramatismo, aunque el clima no será propicio para una siesta reparadora.

Los pronósticos sugieren una jornada con contrastes notables: el interior del país seguirá bajo temperaturas altas, mientras que en el norte y el este se irá notando una mayor presencia de nubes y cierta inestabilidad. En términos generales, el día seguirá teniendo un aire más veraniego que de inicio de otoño, haciendo que en muchos lugares se prefiera el abanico al paraguas.

Panorama general del tiempo

De acuerdo con lo indicado por Aemet para esta semana, se prevé que las temperaturas continúen siendo más cálidas de lo habitual en gran parte de la Península durante los próximos días, con máximas que se espera alcancen entre 32 y 34 grados desde el martes.

Al mismo tiempo, en el extremo norte y en las zonas mediterráneas se anticipa un aumento de la nubosidad, así como episodios de lluvia y tormentas, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y áreas cercanas del interior oriental. RTVE y otros organismos meteorológicos concuerdan en que el martes exhibirá estabilidad en gran parte del territorio, aunque habrá una franja de inestabilidad bien definida en el noreste.

Zonas con más probabilidad de lluvia

Extremo norte : cielos nubosos o cubiertos y lluvias, más intensas en algunas partes del Cantábrico.

: cielos nubosos o cubiertos y lluvias, más intensas en algunas partes del Cantábrico. Nordeste peninsular : chubascos y tormentas en Cataluña y áreas aledañas, con posibilidad de ser localmente intensos.

: chubascos y tormentas en Cataluña y áreas aledañas, con posibilidad de ser localmente intensos. Baleares : nubes y precipitaciones, con riesgo de tormenta en ciertas zonas.

: nubes y precipitaciones, con riesgo de tormenta en ciertas zonas. Interior oriental: no se descartarán chubascos aislados en las regiones de Castilla-La Mancha oriental, Teruel y zonas adyacentes.

Por el contrario, en gran parte del oeste y del sur el clima será más seco y estable, con nubes altas o cielos mayormente despejados en numerosos lugares. Esta situación refleja un día bien definido: con paraguas a mano en el este y gafas de sol en extensas áreas del centro y sur.

Temperaturas: calor todavía de verano

El calor seguirá siendo protagonista en la mitad occidental y en el interior peninsular. Las previsiones sitúan las máximas del martes en torno a los 35 grados en Madrid, con valores elevados también en ciudades como Sevilla, Córdoba, Badajoz, Zaragoza o Lleida, donde el ambiente continuará estando por encima de lo habitual para esta época del año.

En el norte, se notará una clara diferencia: mientras las temperaturas en el interior se mantendrán elevadas, las máximas descenderán en áreas afectadas por la nubosidad y la lluvia. En el extremo norte, el refresco térmico irá acompañado de un clima más húmedo, que puede no ser el ideal para actividades al aire libre.

Viento, nieblas y otros detalles a vigilar

El viento soplará desde el oeste y el norte en diversas regiones, con intervalos de intensidad en el bajo Ebro y tramontana en el Ampurdán, además de rachas fuertes en algunos puntos de la costa cantábrica.

También se esperan brumas o bancos de niebla matinales en áreas del tercio norte y en zonas montañosas, sobre todo al comienzo de la jornada. No será un día para confiarse: el cielo podría comenzar calmado y terminar con sorpresas, un poco como esa persona que parece tranquila hasta que llega la hora de la siesta y se lía a tocar el timbre.

Tiempo por grandes zonas

Zona Estado del cielo Precipitación Temperatura Norte cantábrico Nuboso o cubierto Lluvias, algunas persistentes Más frescas que en el interior Noreste y Baleares Nubosidad variable Chubascos y tormentas Descenso en zonas afectadas Centro peninsular Poco nuboso en general Baja probabilidad Calor alto, con Madrid cerca de 35 grados Oeste y suroeste Más estable Escasa o nula Muy cálido

Curiosidades del día