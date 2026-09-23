Pronóstico del Tiempo en la Península Ibérica este miércoles 23 de septiembre de 2026: calor de verano en plena llegada del otoño

La Península Ibérica despierta este miércoles 23 de septiembre con un pronóstico del tiempo que aún rememora al verano.

La AEMET anticipa una jornada tranquila, con cielos mayormente despejados y temperaturas elevadas para esta época del año, especialmente en el interior y el suroeste.

El comienzo del otoño astronómico llega sin deseo de abrigarse. De hecho, las condiciones serán más acordes a agosto que a finales de septiembre, con termómetros que podrían sobrepasar los 35 grados en distintas regiones, y noches bastante suaves en la costa mediterránea y el suroeste.

Panorama general del día

De acuerdo con la previsión más reciente, el patrón que dominará será el de altas presiones, lo que favorecerá la tranquilidad en el clima: pocas nubes, lluvia escasa y abundante sol en gran parte del territorio.

La AEMET indica que las temperaturas diurnas se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo habitual en amplias zonas de la Península, con anomalías incluso mayores en puntos del norte. En la práctica, esto se traduce en una jornada más adecuada para camisetas que para mangas largas.

Máximas muy altas en el suroeste, el valle del Ebro y algunas áreas del noreste.

en el suroeste, el valle del Ebro y algunas áreas del noreste. Ambiente más templado en el extremo norte, donde las temperaturas serán más moderadas en ciudades como A Coruña , Santander y San Sebastián .

en el extremo norte, donde las temperaturas serán más moderadas en ciudades como , y . Noches tropicales en sectores del litoral mediterráneo y del sur, donde el termómetro no caerá por debajo de 20 grados en varios lugares.

Zonas con más calor

La previsión más relevante indica que se alcanzarán máximas de 35 grados o más en capitales y valles del interior peninsular. Entre los datos más destacados se encuentran 39 grados en Badajoz y cerca de 38 grados en Córdoba y Sevilla.

Las temperaturas también podrían superar los 35 grados en ciudades como Girona, Zaragoza, Logroño, Toledo, Pamplona, Murcia, Lleida y Granada, además de diversos puntos en Galicia y Canarias. En resumen, el calendario marca otoño, pero el termómetro parece haber olvidado el cambio de estación.

Zona Situación esperada Suroeste peninsular Calor intenso, máximas muy elevadas Valle del Ebro Temperaturas superiores a lo habitual Litoral mediterráneo Calor moderado, noches cálidas Extremo norte Ambiente algo más fresco

Lluvias: pocas y muy localizadas

Las lluvias serán, en términos generales, pocas en casi toda la Península Ibérica. La AEMET solo prevé más posibilidades de lluvia en el noroeste peninsular de aquí al otoño, especialmente en Galicia, gran parte de Castilla y León y en el norte de Extremadura, pero nada de esto altera el carácter seco de la jornada presente.

A corto plazo, la situación continuará marcada por la estabilidad, aunque algunos pronósticos sugieren que la semana que viene podrían surgir más chubascos que en estos días, sin que todavía haya una tendencia clara. Por ahora, el paraguas puede seguir guardado; no está de vacaciones, pero casi.

Viento y sensación térmica

El viento no debería causar demasiados problemas durante el día en la mayor parte de la Península. No obstante, las previsiones indican un levante moderado en Alborán, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en el Estrecho, aunque se espera que amainen.

En el resto del territorio, se registrarán vientos suaves o moderados, con componentes norte y este en algunas áreas del litoral y del interior. La sensación térmica, eso sí, se mantendrá alta donde el sol caliente más: cuando el aire queda inmóvil y el calor se hace notar, el otoño se presenta con un perfil algo tímido.

Lo que dejan las previsiones de más largo alcance

Las predicciones estacionales consultadas coinciden en un punto central: otoño más cálido de lo habitual en gran parte de España. Además, la AEMET ve una mayor probabilidad de lluvias por encima de la media en el noroeste peninsular, aunque en la vertiente mediterránea por ahora no se detecta una señal tan clara.

Esto se alinea con la idea de que el final de septiembre y el inicio de octubre seguirán muy marcados por el calor acumulado del verano, con períodos de estabilidad prolongada y cambios bruscos solo cuando el tiempo atlántico decida actuar con mayor contundencia.

Curiosidades del día

El otoño astronómico ha comenzado oficialmente este miércoles, pero lo ha hecho con aires de julio. En términos meteorológicos, esto tiene su encanto: el calendario avanza, sí, pero la atmósfera a veces parece tener su propia agenda.

Y aquí va un dato curioso para animar la charla: en días como hoy, las noches tropicales se convierten en protagonistas en la costa mediterránea y el sur. Así que, toca dormir con la ventana entreabierta y el ventilador como fiel compañero, ese amigo que nunca exige nada, pero siempre está dispuesto a ayudar.