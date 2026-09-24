Pronóstico del Tiempo en España para este jueves 24 de septiembre de 2026

Este jueves, el pronóstico del tiempo se asemeja más a lo que podríamos esperar en agosto que en las últimas semanas de septiembre: un sol radiante, un clima cálido y pocas razones para pensar en abrir el paraguas. La AEMET y varios medios coinciden en que nos espera una jornada de estabilidad extensa, con temperaturas máximas que en diversas regiones se sitúan entre los 32 y 35 grados.

Si tu plan incluye lluvias, lo mejor es no hacerse demasiadas ilusiones, ya que serán escasas. Cuando se presenten, se concentrarán principalmente en el noreste o en la franja mediterránea. El resto del país continuará disfrutando de un tiempo seco y casi veraniego, generando la curiosa sensación de que el calendario y la naturaleza no están en sintonía.

Panorama general

La previsión para este jueves indica que los cielos permanecerán mayormente poco nubosos o despejados en gran parte de la Península. La atmósfera seguirá dominada por altas presiones. Esto coincide con lo que la AEMET había anticipado para la semana del 21 al 27 de septiembre: temperaturas notoriamente superiores a la media y un escaso riesgo de precipitaciones.

En todo el territorio, el calor se dejará sentir más en el interior, especialmente en el valle del Guadalquivir, el Ebro y algunas áreas del nordeste. Por otro lado, se han emitido avisos y pronósticos locales que apuntan a máximas por encima de los 35 grados en lugares como Sevilla y alrededores del valle del Guadalquivir. Ciudades como Lleida y Zaragoza también experimentarán una jornada cálida.

Temperaturas por zonas

Madrid : se prevé una máxima de 30 grados , en un contexto de estabilidad y sin sobresaltos.

: se prevé una máxima de , en un contexto de estabilidad y sin sobresaltos. Sevilla : las máximas alcanzarán 37 grados y las mínimas rondarán los 20 grados , con cielos despejados y viento tranquilo.

: las máximas alcanzarán y las mínimas rondarán los , con cielos despejados y viento tranquilo. Lleida : el termómetro oscilará entre 16 y 33 grados , con una sensación térmica máxima cercana a 34 grados .

: el termómetro oscilará entre , con una sensación térmica máxima cercana a . Zaragoza: la máxima se sitúa en 33,5 grados y la mínima en 18,2 grados.

Esto se traduce en un día de calor que recuerda al pleno verano en gran parte del interior peninsular. Septiembre, por su parte, continúa empeñado en actuar como si fuera julio, sin pedir autorización para ello.

Lluvias, nubes y viento

Las lluvias ocupan un papel muy secundario en esta previsión. Según la información recopilada, las precipitaciones serán bastante limitadas en casi todo el país, con la posibilidad de algunas tormentas aisladas en el este peninsular, sobre todo en áreas de Cataluña y Baleares, aunque sin que se prevé un escenario de inestabilidad generalizada.

El viento, por lo general, no será el protagonista del día, aunque se podrán notar algunas variaciones locales. Habrá calma en Sevilla, vientos suaves en otras partes del interior y, de forma más específica, intervalos de cierzo en el Ebro y algunas brisas del nordeste en zonas mediterráneas. En el sur y en la costa gaditana, informes recientes sugieren que se podrían experimentar ráfagas más intensas, pero esto no alterará el ambiente mayoritariamente estable de la jornada.

Lo más destacado por comunidades

Zona Situación esperada Andalucía Predominará el calor, con máximas muy elevadas en el valle del Guadalquivir Cataluña Cielos mayormente despejados y posibilidad de alguna tormenta aislada Aragón Jornada muy seca y cálida, con temperaturas elevadas en Zaragoza Castilla y León Ambiente veraniego sobre todo en la parte central y sur de la comunidad Comunidad de Madrid Tiempo estable con calor moderado-alto para la época

La escena es clara: un jueves sin complicaciones meteorológicas a la vista, aunque los termómetros parecen resistirse a un descenso. Para quienes deban salir al exterior, el consejo es claro: vestirse con ropa ligera, llevar agua a mano y tener paciencia ante el calor.

Un otoño que todavía no entra en escena

Las previsiones más recientes indican que el inicio del otoño meteorológico mantendrá un carácter notablemente cálido y seco en buena parte de España. La AEMET señala una semana con condiciones casi veraniegas y poca probabilidad de lluvias, una tendencia que otros análisis de medios especializados también confirman.

No obstante, esta estabilidad no implica que el tiempo permanecerá estático eternamente. Las proyecciones para el otoño sugieren un aumento en la probabilidad de lluvias en el noroeste peninsular en el futuro, mientras que en la zona mediterránea y los archipiélagos, la situación sigue siendo más incierta.