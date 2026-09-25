Pronóstico del Tiempo en España este viernes 25 de septiembre de 2026

Hoy empieza un viernes que parece más de julio que de finales de septiembre: el pronóstico del tiempo señala una jornada de estabilidad, calor y escasas lluvias en gran parte del territorio español.

La AEMET ya había anunciado una semana «plenamente veraniega», con temperaturas claramente por encima de lo habitual y lluvias mínimas; el escenario se repite este viernes, con el mercurio desafiando al almanaque.

Un viernes de calor casi generalizado

Las previsiones indican que el día estará marcado por altas temperaturas en gran parte de la Península, con valores que superan con creces los 30 grados y picos aún más elevados en el interior y el sur.

En Madrid , se anticipa una máxima de 34,4 grados y una mínima de 17,6, con un 0% de probabilidad de lluvia y una cobertura nubosa del 27%.

, se anticipa una máxima de 34,4 grados y una mínima de 17,6, con un 0% de probabilidad de lluvia y una cobertura nubosa del 27%. En Sevilla , el termómetro podría alcanzar hasta los 38 grados, con una mínima de 18,9 y sin precipitaciones previstas.

, el termómetro podría alcanzar hasta los 38 grados, con una mínima de 18,9 y sin precipitaciones previstas. En Zaragoza , se esperan 37,2 grados de máxima, 17,2 de mínima y un 0% de posibilidad de lluvia.

, se esperan 37,2 grados de máxima, 17,2 de mínima y un 0% de posibilidad de lluvia. En Barcelona , la temperatura máxima llegará a 29,3 grados, con mínima de 19,1 y cielo mayormente despejado; además, habrá un viento suave que acompaña la jornada.

, la temperatura máxima llegará a 29,3 grados, con mínima de 19,1 y cielo mayormente despejado; además, habrá un viento suave que acompaña la jornada. En Málaga, se pronostican 27,3 grados como máxima y 21,7 como mínima, también sin lluvias en el horizonte.

Así se reparte el tiempo por ciudades

Ciudad Máxima Mínima Lluvia Madrid 34,4 °C 17,6 °C 0% Sevilla 38,0 °C 18,9 °C 0% Zaragoza 37,2 °C 17,2 °C 0% Barcelona 29,3 °C 19,1 °C 0% Málaga 27,3 °C 21,7 °C 0%

Este resumen rápido deja claro el panorama: el interior arde, el valle del Guadalquivir sigue sintiéndose como un auténtico horno, mientras que la costa mediterránea disfruta de una temperatura algo más moderada, aunque no precisamente fresca.

Qué esperar durante la jornada

La dinámica del día será de cielos poco cubiertos, con nubosidad escasa o moderada dependiendo de la zona y sin episodios de lluvia significativos en los datos revisados.

En Barcelona, el viento puede estar alrededor de los 14,8 km/h a lo largo del día, mientras que en Zaragoza las rachas oscilarán cerca de los 11 km/h. Cifras que, aunque bajas, son un recordatorio de que no todo el aire se ha ido de vacaciones.

Calor intenso en el interior.

Ambientes más suaves en la costa mediterránea.

Lluvias prácticamente ausentes en las ciudades mencionadas.

Cielos bastante despejados, salvo por algunas nubes que no opacan el sol.

El contexto: final de septiembre, pero con aire de verano

La AEMET sitúa esta semana en un episodio de temperaturas inusualmente altas para esta época, con valores que superan en hasta 5 grados lo habitual en muchas regiones y aún más en áreas específicas.

Este patrón explica que ciudades como Sevilla, Zaragoza o Madrid sigan vistiendo la manga corta, aunque el calendario insista en que ya sería momento de hablar del otoño. La atmósfera parece hacer caso omiso.

Curiosidades del día para no mirar solo el termómetro

El índice UV en Barcelona asciende a 5, lo que significa que la protección solar sigue siendo necesaria.

asciende a 5, lo que significa que la protección solar sigue siendo necesaria. En Madrid , la nubosidad se limita al 27%, un dato que parece más una formalidad que una amenaza de lluvia.

, la nubosidad se limita al 27%, un dato que parece más una formalidad que una amenaza de lluvia. Sevilla lidera la lista de calor entre las ciudades consultadas, acercándose a los 38 grados.

lidera la lista de calor entre las ciudades consultadas, acercándose a los 38 grados. Málaga escapa de un gran susto térmico, aunque las noches aún se presentan templadas.

Si el tiempo fuera una persona, hoy se vestiría con camiseta, gafas de sol y una gran confianza. Y, la verdad, no le faltan motivos para sentirse así.