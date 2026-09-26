Pronóstico del Tiempo en España: un sábado de calor y cielos serenos el 26 de septiembre de 2026

La AEMET ha pronosticado para hoy un día bastante apacible en España: predominio anticiclónico, muy pocas lluvias y un calor notable en el suroeste. Es decir, un sábado veraniego en medio de un otoño que ya asoma.

En el norte, las brumas y algún chubasco en horas tardías podrían ser la nota discordante; mientras que en el sur, el mercurio seguirá sin querer decir adiós del todo a las temperaturas estivales.

Panorama general del tiempo en España

La situación seguirá dominada por una estabilidad generalizada y una ausencia mayoritaria de precipitaciones en amplias zonas del país. De acuerdo con la previsión de RTVE, basada en datos de la AEMET, los cielos se mantendrán mayormente despejados, aunque en el Cantábrico y Galicia se espera la aparición de brumas matinales, nubes medias durante la tarde y mayor nubosidad en áreas montañosas.

A última hora, la llegada de un frente puede traer consigo algún chubasco disperso en el noroeste. En Baleares, las zonas costeras del Mediterráneo, el Alborán y el Estrecho experimentarán nubes bajas durante las primeras horas del día, mientras que en las áreas más altas del tercio este podrían desarrollarse nubes de evolución.

Temperaturas: el calor persiste

El aspecto más destacado, una vez más, se centra en las temperaturas máximas. La AEMET prevé descensos en la costa mediterránea, la meseta norte y los archipiélagos, con bajadas significativas en algunas áreas del sudeste, aunque también se registrarán subidas en Galicia. A pesar de ello, se espera que se superen los 35 grados en los valles del suroeste y, de manera puntual, en el sur de Gran Canaria y Fuerteventura.

En los informes regionales de diferentes medios, Sevilla se destaca con una máxima de 37 grados, mientras que Córdoba y Sevilla se situarán cerca de los 39 grados en este episodio cálido de fin de semana. En Madrid, la temperatura máxima rondará los 33 grados, con una mínima cercana a los 17 grados y sin lluvia en el horizonte.

Ciudad Máxima Mínima Lluvia Madrid 33 °C 17 °C 0% Barcelona 26 °C 19 °C Sin lluvias previstas Valencia 28 °C 19 °C 1% Mallorca 28 °C 18 °C Sin lluvias previstas Sevilla 37 °C 20 °C Sin precipitaciones

Así se repartirá el tiempo por zonas

En el noroeste , el día comenzará con nieblas y nubosidad baja, especialmente en Galicia , donde el cielo podría tornarse más nublado por la tarde.

, el día comenzará con nieblas y nubosidad baja, especialmente en , donde el cielo podría tornarse más nublado por la tarde. En el centro y gran parte del interior, el ambiente se presentará seco y estable, con temperaturas elevadas para esta época y viento ligero o variable.

y gran parte del interior, el ambiente se presentará seco y estable, con temperaturas elevadas para esta época y viento ligero o variable. En el Mediterráneo , el calor aflojará un poco respecto a los días anteriores, aunque aún será un día agradable y sin lluvia significativa.

, el calor aflojará un poco respecto a los días anteriores, aunque aún será un día agradable y sin lluvia significativa. En Andalucía , las temperaturas seguirán elevadas, especialmente en el valle del Guadalquivir.

, las temperaturas seguirán elevadas, especialmente en el valle del Guadalquivir. En Canarias, se prevén intervalos de nubes altas y calima en altura, con posibilidad de un chubasco débil en el interior de las islas occidentales, predominantemente en Tenerife.

Viento: sin grandes sobresaltos, salvo en el Estrecho

El viento será generalmente suave en el interior peninsular, con brisas en las zonas costeras. En Baleares, soplará débil del noreste; en Alborán, el levante será moderado; y en el Estrecho podría haber intervalos de mayor intensidad.

En Canarias, la componente este o noreste será moderada, mientras que el resto de la Península no enfrentará un episodio de viento particularmente notable.

Consejos si sales hoy

Si te encuentras en el suroeste, asegúrate de llevar agua y paciencia: el calor no dará respiro.

Si te desplaces por el norte, es recomendable salir con antelación debido a las brumas matutinas.

matutinas. Si planeas ir a la costa mediterránea, no esperes lluvias, pero sí algunas nubes bajas a primeras horas.

En Madrid, el clima será seco, cálido y bastante llevadero al caer la noche.

El mapa del tiempo nos deja una imagen clara: verano tardío en el sur, un ambiente más fresco en el norte y todo un país observando el termómetro, como quien aguarda a un invitado que ya debería haberse marchado.

Como curiosidad, el Estrecho sigue siendo uno de esos rincones donde el viento muestra más carácter que en otros lugares. Y en Canarias, la calima en altura puede dar lugar a ese cielo lechoso que parece sacado de un film, aunque sin los efectos especiales de una lluvia convincente.