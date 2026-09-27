¿Finalmente llega el otoño? El calor afloja en la Península Ibérica, pero aún veremos más de un 35 °C

El otoño está empezando a tomar fuerza, aunque todavía no encuentra la forma de abrirse paso en toda España.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, se espera que este domingo las temperaturas máximas desciendan en la mayor parte del país, aunque el valle del Guadalquivir podría aún registrar más de 35 °C.

El cambio va a ser más notorio en el oeste y noroeste de la Península, particularmente en Galicia, donde se anticipa una bajada considerable. Sin embargo, en el Cantábrico oriental, los termómetros continuarán ascendiendo. El mapa meteorológico se asemeja a una manta estirada de un lado a otro, sin una transición clara.

Un descenso desigual y con sello veraniego

La previsión indica que nos enfrentamos a una jornada llena de contrastes. Mientras las máximas disminuirán en gran parte de la Península, las mínimas descenderán en el sureste y aumentarán en otras zonas. En Baleares, se auguran pocos cambios, mientras que Canarias también experimentará un descenso en sus temperaturas.

En el sur se mantendrán los valores más altos. En el valle del Guadalquivir, especialmente en las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, el mercurio podría superar los 35 °C. Por su parte, en otras áreas del interior peninsular, los registros seguirán superando los 30 °C, una cifra muy alejada del ambiente fresco que se suele asociar a estas fechas de finales de septiembre.

La distribución de las temperaturas puede resumirse de la siguiente manera:

Zona Evolución prevista Galicia Descenso notable de las máximas y posibilidad de lluvias Cantábrico oriental Ascenso de las temperaturas máximas Sureste peninsular Descenso de las mínimas Valle del Guadalquivir Máximas por encima de 35 °C Baleares Pocos cambios Canarias Descenso térmico

La jornada se verá también marcada por una situación atmosférica en constante cambio. Un frente atlántico impactará principalmente en el noroeste, trayendo nubosidad y lluvias, mientras que el resto del país seguirá disfrutando de intervalos de nubes medias y altas, así como de periodos de estabilidad. El resultado será una Península partida entre quienes usan paraguas y quienes optan por el abanico.

El otoño astronómico no garantiza frescor

El otoño astronómico comenzó el 23 de septiembre, pero la llegada oficial de esta estación no implica que el clima cambie radicalmente de un día para otro. En meteorología, las estaciones se analizan en periodos de tres meses, y las temperaturas pueden mantenerse elevadas durante varias semanas.

Las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) indican una probabilidad del 60-70 % de que el otoño climatológico sea más cálido de lo habitual en España. En cambio, la posibilidad de que el trimestre sea más frío de lo normal se encuentra alrededor del 10 %. Estas son proyecciones estacionales; describen tendencias generales sin ofrecer detalles precisos sobre lo que ocurrirá en una localidad concreta en las próximas semanas.

El contexto reciente ayuda a comprender la persistencia del calor. Este verano 2026 ha registrado temperaturas excepcionalmente altas, alargando la sensación de calor hasta septiembre. En amplias zonas del país, los termómetros han alcanzado cifras entre 5 y 10 grados más que lo habitual para esta época, con episodios que se acercaron a los 40 °C en algunas áreas del sur.

La existencia de noches tropicales, aquellas en las que la temperatura no baja de 20 °C, sigue siendo notable. Son más comunes en la costa mediterránea, el sur peninsular y los archipiélagos. Aunque una máxima moderada puede resultar soportable, el hecho de dormir en un dormitorio que se asemeja a una sauna no se encuentra entre los planes deseados para el otoño.

Lluvias en el norte, calor en el sur

El frente atlántico favorecerá un clima más húmedo en Galicia y en otras regiones del noroeste. Allí se experimentará un descenso térmico más pronunciado, acercando el ambiente a la imagen clásica de septiembre: cielos cubiertos, lluvia y temperaturas moderadas.

En cuanto al resto de la Península, las lluvias serán escasas y la estabilidad predominará en gran parte de la jornada. Así, el contraste entre regiones se volverá notable:

El noroeste mostrará el cambio más evidente hacia un tiempo otoñal.

El interior y el sur seguirán manteniendo temperaturas elevadas durante las horas centrales.

La zona mediterránea conservará un entorno templado o cálido.

Las islas experimentarán una evolución más suave y desigual.

Las previsiones sobre las lluvias para el trimestre no son tan uniformes como las térmicas. La AEMET considera que hay una mayor probabilidad de precipitaciones por encima de lo normal en las zonas del norte, este peninsular y Baleares, aunque estas proyecciones conllevan más incertidumbre que las relacionadas con las temperaturas.

Curiosidades para mirar el termómetro con otros ojos