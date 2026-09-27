Pronóstico del tiempo en España para este domingo 27 de septiembre de 2026

El domingo se despierta en España con una mezcla notoria de calor, nubes y las primeras lluvias en el noroeste.

En pocas palabras, el otoño ya se acerca, pero aún tendrá que esperar su turno.

Las previsiones apuntan a un tiempo mayoritariamente estable en la mayor parte del país.

Sin embargo, un frente atlántico empezará a dejar precipitaciones en Galicia y Asturias, mientras que el resto de la Península mantendrá temperaturas altas para esta época del año.

Qué esperar hoy en el país

La jornada se dividirá en dos ambientes claramente diferenciados. En el noroeste, el paso de un frente traerá lluvias, más nubes y un ambiente más húmedo; en buena parte del centro, sur y este peninsular prevalecerán cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas, mientras que las temperaturas seguirán por encima de lo habitual.

Además, se anticipan episodios de niebla en algunas zonas del interior y del norte en las primeras horas del día, especialmente donde el aire húmedo permanezca más contenido. Por el contrario, el Mediterráneo y Baleares mantendrán un ambiente más apacible, con suaves brisas y más ratos de sol que de paraguas.

Zonas con más movimiento

Galicia : primeras lluvias y cielo más cubierto por la llegada del frente atlántico.

: primeras lluvias y cielo más cubierto por la llegada del frente atlántico. Asturias : incremento de la inestabilidad y probables precipitaciones a lo largo de la jornada.

: incremento de la inestabilidad y probables precipitaciones a lo largo de la jornada. Cantábrico : aumento de nubes y posible incremento de la lluvia hacia el final del día.

: aumento de nubes y posible incremento de la lluvia hacia el final del día. Zona centro : clima generalmente seco, con calor todavía notable en la Meseta y alrededores de Madrid .

: clima generalmente seco, con calor todavía notable en la Meseta y alrededores de . Sur peninsular : continuará el calor intenso, con máximas muy elevadas en el valle del Guadalquivir y áreas vecinas.

: continuará el calor intenso, con máximas muy elevadas en el valle del Guadalquivir y áreas vecinas. Mediterráneo y Baleares: ambiente más estable, con temperaturas todavía altas y escasa probabilidad de lluvia.

Madrid: calor de septiembre y poco drama

En Madrid, el pronóstico prevé una máxima de 31 grados y una mínima de 18 grados, con cielo muy nuboso o cubierto en algunos momentos, aunque sin precipitaciones destacables.

La probabilidad de lluvia es extremadamente baja, alrededor del 1%, y el viento soplará suave, por lo que la capital disfrutará de un domingo más de manga corta que de abrigo. Sin embargo, conviene no subestimar al sol: el índice UV podría alcanzar niveles moderados.

Barcelona, Sevilla y el mapa del calor

En Barcelona, las previsiones reflejan máximas en torno a 27,8 y 28 grados, con baja probabilidad de lluvia y nubosidad variable. En Sevilla, el calor hará su agosto: los modelos consultados estiman una máxima cercana a 33 grados, sin lluvias en el horizonte.

En otras partes del sur y del interior, la sensación continuará siendo totalmente veraniega. Algunos análisis meteorológicos mencionan incluso máximas que superan los 35 grados en depresiones del suroeste y en ciertas áreas del valle del Guadalquivir, con noches que seguirán siendo cálidas en el Mediterráneo sur.

Ciudad Máxima prevista Mínima prevista Lluvia Madrid 31 °C 18 °C Muy baja Barcelona 28 °C 20 °C Muy baja Sevilla 33 °C 22 °C No prevista

Viento, avisos y ambiente general

El viento no será el protagonista en la mayoría del país, aunque podría incrementarse en áreas expuestas del noroeste y en puntos del litoral norte a medida que avance el día.

El dato más interesante no radica en el viento, sino en la transición: hoy aún se siente el calor, pero el frente que entra por el noroeste marca el inicio de un cambio en el patrón. En términos meteorológicos, esto indica que el verano ya no está diseñado para quedarse, aunque todavía se resiste a hacer las maletas.

Curiosidades meteorológicas del día