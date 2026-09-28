Pronóstico del Tiempo en España: frentes, tormentas y calor hoy, 28 de septiembre de 2026

La predicción meteorológica para hoy en España muestra dos escenarios muy diferenciados: precipitaciones y tormentas en el oeste y en el interior, con un ambiente más estable en la costa mediterránea.

La jornada comienza con un frente atlántico activo y se cierra con chubascos convectivos en varias áreas del interior.

Por tanto, el paraguas será indispensable en Galicia y en partes de la Meseta, en el valle del Ebro y en el norte de Castilla y León, mientras que en Madrid, el calor persistirá, con algunas nubes pero sin complicaciones excesivas. El otoño comienza con fuerza, aunque aún deja un poco del calor estival que nos puede despistar.

Panorama general del día

La situación meteorológica está influenciada por una masa de aire frío en altura, lo que propicia el desarrollo de nubosidad e inestabilidad cuando se combinan la humedad y los factores de forzamiento. Esto se traduce en un día más nublado en la mitad oeste, con un aumento de posibilidades de lluvia en Galicia y Asturias, y una atmósfera bastante más tranquila en muchas regiones del Mediterráneo.

Las previsiones indican que el frente atlántico dejará lluvias considerables en el extremo noroccidental y, conforme avance el día, el calor del diurno generará chubascos y tormentas vespertinas en el interior de la península. Lo curioso es que la lluvia no caerá de manera uniforme: en algunas zonas se notará más que en otras, haciendo que el mapa no sea propiamente de “todos mojados y felices”.

Zonas con más inestabilidad

Galicia : La comunidad tendrá mayor protagonismo de la lluvia, prestando especial atención al noroeste, donde se prevén chubascos localmente intensos.

: La comunidad tendrá mayor protagonismo de la lluvia, prestando especial atención al noroeste, donde se prevén chubascos localmente intensos. Castilla y León , La Rioja y el País Vasco : Se anticipan chubascos y tormentas ocasionalmente fuertes, con posibilidad de granizo en algunos lugares.

, y el : Se anticipan chubascos y tormentas ocasionalmente fuertes, con posibilidad de granizo en algunos lugares. Valle del Ebro e interior peninsular: La evolución de las nubes por la tarde puede provocar chaparrones y alguna tormenta con distribuciones muy irregulares.

Estrecho y alrededores de Cádiz: Aquí el viento jugará un papel destacado, con intervalos fuertes y rachas muy intensas en áreas expuestas.

Dónde se mantendrá más tranquilo

El litoral mediterráneo y los archipiélagos presentan un panorama más estable, con cielos nubosos, brumas o nubes bajas en ciertos tramos, pero sin una presencia significativa de lluvia durante todo el día. En gran parte de la costa mediterránea, la jornada será más una ocasión para contemplar el cielo que para sacar el chubasquero de inmediato.

En Canarias, la previsión sugiere intervalos nubosos y un tiempo relativamente apacible, con menos probabilidad de lluvia que en el noroeste peninsular. No se anticipa un episodio de nieve generalizado: el riesgo es muy bajo o nulo en el conjunto del país.

Temperaturas: bajan en buena parte del país

Las temperaturas máximas tienden a descender en la mayor parte de España, con una bajada notable en Galicia. Sin embargo, el calor seguirá siendo palpable en el valle del Guadalquivir, donde los termómetros pueden superar los 35 ºC.

En el centro peninsular, y específicamente en Madrid, el ambiente permanecerá cálido, aunque algo más moderado comparado con las jornadas más calurosas del verano. Se estima que la capital alcance alrededor de 29 grados como máxima, con nubes y sin un panorama de lluvias significativas en el promedio regional.

Zona Tendencia del día Riesgo principal Galicia Más nuboso y lluvioso Chubascos fuertes Interior peninsular Inestabilidad de tarde Tormentas y posible granizo Valle del Guadalquivir Calor persistente Máximas > 35 ºC Mediterráneo Más estable Nubes bajas y brumas Madrid Cálido con nubes Sin protagonismo claro de lluvia

Viento, avisos y detalles a vigilar

El viento no será un asunto menor. En las cercanías del Estrecho soplará un levante moderado, con intervalos intensos y posibilidades de rachas muy fuertes, mientras que en el resto predominan vientos flojos o moderados, dependiendo de la zona.

Asimismo, la semana se perfila con un patrón ligeramente más cálido de lo habitual en gran parte del país, aunque también con la llegada de frentes atlánticos que dejarán lluvias, sobre todo en el oeste. En resumen: el otoño quiere hacerse notar, pero aún tiene algunos últimos remanentes de calor que ofrecer.

Curiosidades del cielo de hoy