Pronóstico del Tiempo en España: frentes, tormentas y calor este martes, 29 de septiembre de 2026

Este martes, España comienza con un panorama muy diferente según la región: frentes en el noroeste, tormentas en la costa mediterránea, y un calor que, aún se manifiesta con fuerza en gran parte del interior y el sur.

La jornada se presenta con una mezcla variada, lo que obliga a consultar el pronóstico antes de salir. En resumen: paraguas en algunas comunidades, gafas de sol en otras y paciencia para aquellos que se queden en medio del caos meteorológico.

Panorama general del día

Un frente atlántico avanza por el noroeste peninsular, incrementando la nubosidad y las precipitaciones, especialmente en Galicia. Simultáneamente, el flujo húmedo de levante origina la posibilidad de chubascos y tormentas en áreas de la costa mediterránea, poniendo especial atención en el litoral y prelitoral.

En una buena parte de la Meseta y del suroeste, se alternan las nubes con momentos de sol, ofreciendo temperaturas templadas para la época del año. Así, el ambiente se torna otoñal en algunas zonas, mientras que en otras aún se siente un aire veraniego.

Zonas con más inestabilidad

Galicia : el frente entra con mayor intensidad, ocasionando un aumento claro de la nubosidad y las lluvias.

: el frente entra con mayor intensidad, ocasionando un aumento claro de la nubosidad y las lluvias. Mediterráneo : continúan los chubascos y las tormentas, sobre todo en las zonas costeras y prelitorales.

: continúan los chubascos y las tormentas, sobre todo en las zonas costeras y prelitorales. Interior peninsular : el tiempo se mueve entre nubes y claros, con menor riesgo de lluvia en comparación con las áreas más expuestas.

: el tiempo se mueve entre nubes y claros, con menor riesgo de lluvia en comparación con las áreas más expuestas. Andalucía oriental y sureste: se prevén episodios de tormentas localmente intensas en el litoral mediterráneo y en áreas cercanas.

Temperaturas: calor aún en varias capitales

El mapa de temperaturas revela contrastes notables. Madrid, por ejemplo, se situará en torno a los 25 grados de máxima, con 13 de mínima y viento suave. En Barcelona, se anticipan 24 grados como máxima y 20 de mínima, con una humedad alta y sin lluvias previstas a lo largo de la tarde y la noche.

En Valencia, la temperatura máxima podría alcanzar los 27 grados, con posibilidades de lluvias débiles durante el día y una noche más tranquila. Zaragoza también rondará los 27 grados, disfrutando de un ambiente estable hacia el final de la jornada. Más al sur, Sevilla se apunta a una máxima de 31 grados y baja probabilidad de lluvia, mientras Málaga se coloca cerca de los 26,8 grados.

Capitales y ciudades: así pinta el día

Ciudad Máxima Mínima Estado general Madrid 25 °C 13 °C Nuboso, sin lluvias relevantes Barcelona 24 °C 20 °C Humedad alta, tarde despejada Valencia 27 °C 19 °C Chubascos débiles a primera hora Zaragoza 27 °C 18 °C Estable durante la tarde y noche Sevilla 31 °C 19,8 °C Calor suave y escasas lluvias Málaga 26,8 °C 20,8 °C Baja probabilidad de precipitaciones

Qué esperar durante la tarde

La franja más complicada parece concentrarse entre el mediodía y la tarde, cuando los chubascos y las tormentas podrían intensificarse en algunas partes del este y sureste de la península. Algunos expertos incluso mencionan la posibilidad de rachas de viento fuertes y granizo localizado en áreas del interior y del Mediterráneo.

En el noroeste, la llegada de la lluvia es más anticipada y frecuente. En el centro, sin embargo, el día se mantiene bastante estable, con nubes y un calor moderado, sin sobresaltos importantes en la mayoría de las capitales. En términos sencillos: no es necesario sacar el paraguas a gritos en toda España, pero es conveniente tenerlo a mano donde el cielo pueda volverse caprichoso.

Curiosidades del día