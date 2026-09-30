Pronóstico del Tiempo en España: llega la lluvia al noroeste este miércoles, 30 de septiembre de 2026

Este miércoles, España se encuentra en una jornada de transición. Un frente atlántico irrumpe por el noroeste, lo que provoca un clima más agitado en diversas zonas. Mientras tanto, el Mediterráneo y gran parte del sur mantienen una atmósfera más estable y temperaturas superiores a la media para esta época del año.

Así que, en resumen, es mejor llevar el paraguas en el norte y continuar con la manga corta en el este y el sur. Por ahora, el otoño hace una breve aparición antes de decidir tomarse su tiempo.

Panorama general

Las previsiones de tutiempo.net indican la llegada de una vaguada atlántica acompañada de un sistema frontal que avanzará por el cuadrante noroccidental y el interior de la península, impulsando una masa de aire húmedo y variable.

Este escenario dividirá a España en dos. En el oeste y norte, habrá más nubosidad, lluvias y viento, mientras que el litoral mediterráneo, Baleares y algunas regiones del sur disfrutarán de cielos despejados y ambiente más veraniego.

Las zonas con más cambios

De acuerdo a la información recibida, las primeras lluvias ligeras se comenzarán a sentir en Galicia desde la madrugada, y la nubosidad se consolidará a medida que avance la mañana.

Ya por la tarde, la inestabilidad se intensificará en:

Galicia

Cantábrico

Castilla y León

norte de Extremadura

interior peninsular, donde se prevén chubascos más probables con el paso del frente

En contrastre, el Mediterráneo seguirá disfrutando de un clima considerablemente más sereno. En Barcelona, Valencia y Mallorca, no se anticipan precipitaciones, con máximas previstas de 26, 27 y 30 grados, respectivamente.

Temperaturas: calor limitado en algunas áreas, fuerte en otras

Las temperaturas seguirán mostrando un perfil muy desigual. En Madrid, las previsiones apuntan a máximas entre 25 y 27 grados, con mínimas alrededor de 16-17 grados y una posibilidad de nubosidad o incluso una ligera lluvia en las primeras horas, según algunas fuentes.

En otras localidades, el calor será más intenso:

Sevilla : máxima de 31,3 grados y mínima de 19,0.

: máxima de 31,3 grados y mínima de 19,0. Mallorca : máxima de 30 grados y mínima de 20.

: máxima de 30 grados y mínima de 20. Valencia: máxima de 27 grados y mínima de 20.

La diferencia entre el norte y el sur resulta sorprendente: mientras el oeste y el Cantábrico observan el cielo con una expresión de “otra vez tú”, el arco mediterráneo continúa disfrutando de un ambiente veraniego.

Madrid: nubes, probables lluvias y termómetro en ascenso

Para Madrid, Clarín prevé un día sin lluvias por la mañana y con vientos suaves. En contraste, Infobae eleva la probabilidad de lluvia al 57% a lo largo de la jornada y pronostica un 88% de nubosidad.

La máxima se situará entre 25 y 26,1 grados, según las fuentes consultadas, con mínimas que oscilarán entre 15,9 y 17 grados. En términos más coloquiales: el abrigo de invierno no sería necesario, pero tampoco hay que confiarse demasiado en un cielo tan despejado.

Qué pasará por la tarde y la noche

La actividad más intensa de este episodio se concentrará entre la tarde del miércoles y la mañana del jueves, cuando el frente avance hacia el este.

Esto implica:

más lluvias en Galicia, el Cantábrico y el interior noroeste

posible incremento de la nubosidad en algunas áreas del noreste hacia el final del día

ambiente más suave, aunque sin cambios bruscos en general

Lo que más llama la atención hoy

La diferencia entre las condiciones del noroeste y el Mediterráneo será bastante notable.

Este frente traerá las primeras lluvias significativas de la semana a parte de la Península.

A pesar de este cambio, numerosos lugares seguirán registrando temperaturas elevadas para finales de septiembre.

Curiosidades para mirar al cielo con algo más de cariño

El frente atlántico de hoy tiene fama de aguafiestas, pero también cumple una función valiosa: purifica el ambiente, mueve el aire y nos recuerda que el calendario no negocia con las temperaturas. En España, estas entradas suelen producir un mapa meteorológico tan variado que en un solo día puedes pasar del paraguas al abanico sin salir de tu comunidad autónoma. Una pequeña tragedia atmosférica, pero que nos resulta tan familiar.